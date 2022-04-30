Мир нуждается в новых подходах к финансовым и уголовным расследованиям в отношении РФ, - Яценюк. ВИДЕО

Мир нуждается в новых решениях, новых подходах, как в плане финансовых расследований, так и уголовных расследований в отношении России.

Это подчеркнул глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн-конференции КБФ 29 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Арсений Яценюк подчеркнул, что применяемые сейчас инструменты МВФ устарели: "Мы уже не можем полагаться на традиционные программы".

Он пояснил, что финансовая поддержка Украины составляет 5,2 млрд долларов. Однако только 221 миллион долларов из них – это грантовая помощь, а остальные – ссуды.

Для обеспечения финансовой поддержки Украины, подчеркнул Арсений Яценюк, необходимо, чтобы в Конгрессе США было принято новое законодательство, которое открыло бы возможности арестовывать и использовать активы России как частные, так и государственные.

"Российские активы, которые были заморожены во всем мире, - это примерно 1 триллион долларов. Россия должна заплатить по счетам. Россия должна возместить ущерб. И уже есть эти активы, которые можно использовать, есть российские деньги", - сказал глава КБФ.

Так же, по его убеждению, необходимо создать новый подход по уголовным расследованиям российских преступлений: "Если мы будем полагаться на Международный уголовный суд и Международный суд ООН, мы будем ждать десятилетиями, - и то я не знаю, дождемся ли, - для того, чтобы привлечь к ответственности Путина и других подонков, виновных в этих ужасах, в военных преступлениях и преступлениях против человечества. Нужно создать что-то по типу Нюрнбергского процесса".

Он также отметил необходимость "переоружить украинское войско": "Решение свободного мира, прежде всего США и Группы семи, предоставить наступательное и оборонительное оружие Украине, которое соответствует стандартам НАТО, имеет историческое значение".

"Это план действий, который должен внедряться свободным миром как можно быстрее. Безнаказанное зло всегда возвращается. Поэтому мы должны наказать это зло. Мы должны победить в этой войне. И я уверен, что мы с поддержкой США, ЕС, Великобритании выигрываем эту войну". "И для того чтобы Украина была крепкой, мощной, действительно успешной страной, должен быть новый план - план Байдена - фон дер Ляен. Вот это - план для Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.