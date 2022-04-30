РУС
Мир нуждается в новых подходах к финансовым и уголовным расследованиям в отношении РФ, - Яценюк. ВИДЕО

Мир нуждается в новых решениях, новых подходах, как в плане финансовых расследований, так и уголовных расследований в отношении России.

Это подчеркнул глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн-конференции КБФ 29 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Арсений Яценюк подчеркнул, что применяемые сейчас инструменты МВФ устарели: "Мы уже не можем полагаться на традиционные программы".

Он пояснил, что финансовая поддержка Украины составляет 5,2 млрд долларов. Однако только 221 миллион долларов из них – это грантовая помощь, а остальные – ссуды.

Для обеспечения финансовой поддержки Украины, подчеркнул Арсений Яценюк, необходимо, чтобы в Конгрессе США было принято новое законодательство, которое открыло бы возможности арестовывать и использовать активы России как частные, так и государственные.

"Российские активы, которые были заморожены во всем мире, - это примерно 1 триллион долларов. Россия должна заплатить по счетам. Россия должна возместить ущерб. И уже есть эти активы, которые можно использовать, есть российские деньги", - сказал глава КБФ.

Так же, по его убеждению, необходимо создать новый подход по уголовным расследованиям российских преступлений: "Если мы будем полагаться на Международный уголовный суд и Международный суд ООН, мы будем ждать десятилетиями, - и то я не знаю, дождемся ли, - для того, чтобы привлечь к ответственности Путина и других подонков, виновных в этих ужасах, в военных преступлениях и преступлениях против человечества. Нужно создать что-то по типу Нюрнбергского процесса".

Он также отметил необходимость "переоружить украинское войско": "Решение свободного мира, прежде всего США и Группы семи, предоставить наступательное и оборонительное оружие Украине, которое соответствует стандартам НАТО, имеет историческое значение".

"Это план действий, который должен внедряться свободным миром как можно быстрее. Безнаказанное зло всегда возвращается. Поэтому мы должны наказать это зло. Мы должны победить в этой войне. И я уверен, что мы с поддержкой США, ЕС, Великобритании выигрываем эту войну". "И для того чтобы Украина была крепкой, мощной, действительно успешной страной, должен быть новый план - план Байдена - фон дер Ляен. Вот это - план для Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.

россия (96949) Яценюк Арсений (8013) Киевский форум по безопасности (149)
Топ комментарии
+15
что неговори, а в истории Украины, такого дурдома как при Зебилах, не было!
30.04.2022 11:39 Ответить
+15
30.04.2022 11:43 Ответить
+14
Если бы не Яценюк в 2014-15гг,,,сидели бы Вы в такой Дупе..что даже Лешек Бальцерович не спас бы вместе с ЛикванЮ....
30.04.2022 12:03 Ответить
О, а вот клоуны
30.04.2022 11:29 Ответить
не не, клоуны те кто довели страну до войны
30.04.2022 11:51 Ответить
Не не, это комики, а это клоун со стажем
30.04.2022 11:58 Ответить
щоб ти здох яйценюк
30.04.2022 11:29 Ответить
Дебілдетект
30.04.2022 12:06 Ответить
*та я ж ценю, тсарь-бітюшка, я ж ценю - Так потому ж ти й Яценюк
30.04.2022 11:30 Ответить
Не завадило б пiд один гребiнець i вас, iстот невiдомого походження, причесати, вiдiбравши все награбоване на користь ВСУ.
30.04.2022 11:33 Ответить
Злочини проти майдану вже раслідував , стену уже построил...
30.04.2022 11:36 Ответить
что неговори, а в истории Украины, такого дурдома как при Зебилах, не было!
30.04.2022 11:39 Ответить
Кулявлоб из подвала вылез? Хочет тоже влезть в дележку заблокированных кацапских активов?
Арсений, ты опыздал.
Арсений, ты опыздал.
30.04.2022 11:37 Ответить
Що беня з зебілами вже приготувались до ділЬожки? "Велике крадівництво", 2 серія? Облізуть.
Гроші будуть витрачатися під пильним наглядом Заходу.
30.04.2022 11:46 Ответить
30.04.2022 11:43 Ответить
и до чего страну довели Зебилы?
30.04.2022 12:17 Ответить
да, не сдал тогда Херсонскую область - плахой патриот, а харошее Зебилье
30.04.2022 12:20 Ответить
Звідкіля у тебе куля в лобі, якщо ти з дивану не злазиш? З телевізора прилетіла?
30.04.2022 13:17 Ответить
Багато він з корита мав за час свого прем'єрства? Факти, будьте ласкаві.
30.04.2022 12:16 Ответить
в мире грядут глобальные перемены. И то какими они будут во многом зависит именно от Украины. Выстоим - будет и реформа ООН и конец позорного права ВЕТО, и постоянно действующий международный трибунал по всяким Путиным, Путиным, Мугабам и Ассадам
30.04.2022 12:00 Ответить
Если бы не Яценюк в 2014-15гг,,,сидели бы Вы в такой Дупе..что даже Лешек Бальцерович не спас бы вместе с ЛикванЮ....
30.04.2022 12:03 Ответить
А можно спросить, где сейчас Яценюк? В Украине , или ...?
30.04.2022 12:53 Ответить
ЗЕ-ТИПІЛИ!
Ви мене вражаєте!
Та після вашого самокатчика Гончарука, агента Шмигаля та інших ви повинні МОВЧКИ ОБТІКАТИ!!!
А не щось там гавкати на тих, хто реально ВРЯТУВАВ економіку після Януковоща.
30.04.2022 12:08 Ответить
Це не зЕ-тіпіли, це подляковська трольня, в основному. Зареєстрована 19-22 роках.
Цікаво, чому їх хазяї так збуджуються і дають команду "фас", бо вчора було те ж саме.
Сморід і нічого по темі.
30.04.2022 12:14 Ответить
а чий агент Шмигаль? Це той що зараз працює прем'єром?
30.04.2022 13:01 Ответить
Як завжди дебілів та кацапів поєднує спільна лють до справжніх українських діячів які у свій час врятували країну.
30.04.2022 12:10 Ответить
Як би ж таких "справжніх українських діячів" поменше було, то країні було б набагато краще.
30.04.2022 12:22 Ответить
Правда? Ви воліли б бачити в 14 -му презЕдента Бубочку, беню та його кодло на чолі України?
30.04.2022 13:00 Ответить
Якщо Яценюк підтримує знищення москалів - він молодець і велика людина . Бо кожен , хто підтримує знищення москалів - молодець і велика людина . А ті хто вбиває москалів особисто - Герої . Слава Україні ! 🇺🇦😎👍
30.04.2022 12:15 Ответить
Іді *****
30.04.2022 12:55 Ответить
Говорит Сеня все правильно, верно. Только меня терзает один вопрос. Откуда? С какой страны?
30.04.2022 12:55 Ответить
Що вам заважало це робити останні три роки? Відсутність складу злочину?
Ви б поменше дивилися г+г коломойського-медведчука, з їх пропагандоншами мосійчучками, і більше б довіряли фактам.
30.04.2022 13:03 Ответить
******** тупа якби не Яценюк в 14му ти уже б всі *** пересосало на трассі Варшава - Вроцлав,жеброта дірява)))
30.04.2022 23:49 Ответить
Арсений Яценюк прежде всего юрист и опытнейший стратег, что изначально очень не нравилось и до сих пор приводит в глубокое уныние врагов Украины, как внешних, так тем более внутренних.
30.04.2022 13:00 Ответить
Сейчас, за границей он стратег. А когда был в Украине, был Куля-в-лоб.
30.04.2022 13:45 Ответить
Яценюк в 2014 г перечислил в УЖЕ оккупированный Крым 500млн грн (по курсу 8грн/$) и очень этим хвастался. И аж через неделю дал команду погрузить всю наличку в Крыму - 1.2 млрд.грн в машины и вывезти - которые тут же были остановлены и успешно разграблены.
Слава великому гению Яйценюку!
ps: этот гавнюк должен миллиард лет в каменоломне кайлом махать,что бы отработать.И это только один эпизод абсолютно бездарного экономиста.
30.04.2022 13:52 Ответить
Сеня, вилупок, ти ще не всі гроши переділив?
Как там твій заборчік?
Курва продажна.
30.04.2022 14:23 Ответить
давай **** скавчи,***** він бабла вкрав з пустої казни,з якої ти сосалка ще й субидію якось отримувало)))
30.04.2022 23:50 Ответить
 
 