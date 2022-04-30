Россияне нашли несколько контейнеров с одеждой ВСУ и могут ее использовать для провокаций, - Гайдай. ВИДЕО
Российским захватчикам в Луганской области достались контейнеры с украинской военной формой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"У нас есть подтвержденная информация на 100%, что они нашли несколько контейнеров с одеждой наших военных. Ну а дальше, как они уже будут использовать… к сожалению, мы не можем заранее там сказать, на какие провокации они уже готовы пойти. Поэтому что чего только мы еще не видели в Луганской области за время российской агрессии", - предполагает чиновник.
Топ комментарии
+40 hutsul verhovyna
показать весь комментарий30.04.2022 11:48 Ответить Ссылка
+20 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий30.04.2022 11:49 Ответить Ссылка
+20 Vladimir Kvasha #508944
показать весь комментарий30.04.2022 12:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це якийсь сюр , який в голові не вкладається
СБУ працювало в нуль.
І фото є.
А на фото - видно пришиту бірку: "Не для продажу - допомога ВСУ"!!!!!!!!!!!!
(це сарказм)
а від суки-рашкі очікувати можно що завгодно... і передягнені тварі - це така улюблена фішка КГБістів
ps: нужен военный трибунал или комиссия для разбора таких "случайностей".
але якщо це результат прихованої зради то треба розібратися і покарати , але я не думаю