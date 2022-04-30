РУС
Россияне нашли несколько контейнеров с одеждой ВСУ и могут ее использовать для провокаций, - Гайдай. ВИДЕО

Российским захватчикам в Луганской области достались контейнеры с украинской военной формой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"У нас есть подтвержденная информация на 100%, что они нашли несколько контейнеров с одеждой наших военных. Ну а дальше, как они уже будут использовать… к сожалению, мы не можем заранее там сказать, на какие провокации они уже готовы пойти. Поэтому что чего только мы еще не видели в Луганской области за время российской агрессии", - предполагает чиновник.

Читайте также: Россияне расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной. Связи с людьми нет, - глава ВГА

армия РФ (20374) провокация (1467) Гайдай ЛОГА (724) Луганская область (6543)
Класссссс.Мені знайомі визвонюють , що для новобранців в Яворові не хватає буквально всього , а тут цілі два контейнери мокшам , опля , будьте ласкаві.
Це якийсь сюр , який в голові не вкладається
30.04.2022 11:48 Ответить
Волонтери з усього світу тягнуть спорядження і екіпірування, в тому числі форму і взуття. Який такий "прапорщик" "зникав" декілька контейнерів? Для чого? Кому? З цього місцяГайдаю добре було детальніше.
30.04.2022 11:49 Ответить
Кто это так нехило подсобил врагу? А джавелины в контейнерах случайно рашке там не достались?
ps: нужен военный трибунал или комиссия для разбора таких "случайностей".
30.04.2022 12:03 Ответить
чому не спалили?
30.04.2022 11:45 Ответить
нельзя. командир заругает, премии лишит.
30.04.2022 11:48 Ответить
Зеля не дозволив.
30.04.2022 11:50 Ответить
там ткань не горит а плавится.
30.04.2022 12:07 Ответить
Дурак ты! Военную форму категорически запрещено делать из материалов, которые плавятся.
30.04.2022 12:15 Ответить
это по-правильному, но нельзя забывать, что у нас не война, а ато с 14 года, народ (точнее избранные им "лучшие" люди) пилил рюкзаки и зарабатывал как мог на всем до чего дотягивался. так что не факт. с Китая то заказать оно поди дешевле обойдется, и быстрее, а техусловия и законы можно было и поменять, вдруг. и еще друзья-родственники и знакомые голодные до бабла.
30.04.2022 14:00 Ответить
Класссссс.Мені знайомі визвонюють , що для новобранців в Яворові не хватає буквально всього , а тут цілі два контейнери мокшам , опля , будьте ласкаві.
Це якийсь сюр , який в голові не вкладається
30.04.2022 11:48 Ответить
Склады с украденным оружием и боприпасами находят в Украине!!!После такого удивляться уже нечему
30.04.2022 12:09 Ответить
Ага. Що хоч для рашистів припасено. Навіть танки полагодити . І це ж роками складалось. А скільки в нас диверсантів діяло...
СБУ працювало в нуль.
30.04.2022 13:57 Ответить
Та отож, купуємо все - форму, берці, тактичні рукавиці, шкарпетки тощо. Всього треба багато та постійно. А тут контейнери..
30.04.2022 12:24 Ответить
Як би спалили то не було б про що новину написати. А так інтрига - Що буде з формою?
30.04.2022 11:49 Ответить
Волонтери з усього світу тягнуть спорядження і екіпірування, в тому числі форму і взуття. Який такий "прапорщик" "зникав" декілька контейнерів? Для чого? Кому? З цього місцяГайдаю добре було детальніше.
30.04.2022 11:49 Ответить
Та пошукайте - в мережах повно оголошень про продаж ******** військового обмундирування.
І фото є.
А на фото - видно пришиту бірку: "Не для продажу - допомога ВСУ"!!!!!!!!!!!!
30.04.2022 12:04 Ответить
як може бути "знайшли"? Пишить відверто захопили. Це війна і всяке трапляється. Боінакше виходить що у ЗСУ такий безлад, шо одяг *******
30.04.2022 11:53 Ответить
тю... так і наші знайшли їх "парадку".... то може сюрпризом на парадпабеды десантуватися ?
(це сарказм)
а від суки-рашкі очікувати можно що завгодно... і передягнені тварі - це така улюблена фішка КГБістів
30.04.2022 12:02 Ответить
Як дратує ця інформація, "знайшли"!?
30.04.2022 12:03 Ответить
Кто это так нехило подсобил врагу? А джавелины в контейнерах случайно рашке там не достались?
ps: нужен военный трибунал или комиссия для разбора таких "случайностей".
30.04.2022 12:03 Ответить
Опять Верещук
30.04.2022 13:24 Ответить
https://youtu.be/zmx7JQjM0PI
30.04.2022 16:11 Ответить
пароль ПАЛЯНИЦЯ
30.04.2022 12:05 Ответить
подгон от найвелинишого.... ничего не жалко ради мира
30.04.2022 12:06 Ответить
Та нічого вони не використають, ******** та в благовєщєнск відправлять.
30.04.2022 12:11 Ответить
луГАНДОНИ - ті хто прошляпив форму!
30.04.2022 12:12 Ответить
Гайдай не знайшов більзіну для спалення...народного добра ...
30.04.2022 12:14 Ответить
А що про це "Люся" скаже? Чи зробить вигляд, що нічого не відбулося? 🤔
30.04.2022 12:14 Ответить
Хто мені пояснить, як це «рашисти знайшли»? Де знайшли? У лісі, чи у лузі, чи на полі? Це шо суниця, лісні горіхи чи гриби? А шо у нас в ЗСУ з речовим майном все файно? Не можна було роздати ці речі своїм воякам? Хто приховав ці контейнери що б передати рашистам або продати майно після війни? Висновок - начальнику тилу разом з начальником речового майна цієї військової частини (чії контейнери) автомати у зуби -нехай йдуть відбивають ці контейнери у окупантів!!!
30.04.2022 12:37 Ответить
Так досить зраду розганяти, іде повномаштабна війна з надлютим ворогом тому такі пройоби ще будуть і нлави теж ******* десь але армія вчиться на своїх помилках завжди

але якщо це результат прихованої зради то треба розібратися і покарати , але я не думаю
30.04.2022 12:37 Ответить
А я думаю шо это результат прихованой жадности наживы которая присуща 70% тыловикам в армии. Кто служил поймут! И странно наблюдать в некоторых магазинах на продаже камуфляж с надписью - «не для продажу. Власність ВСУ». Ну то поясніть мені шановні, якого яух той власник магазину разом із постачальником воєнного однострою ще досі не в буцегарні?
30.04.2022 17:25 Ответить
Зачем было держать формы к линии БД?
30.04.2022 12:50 Ответить
Зате ми не знаходимо,магазини та сайти геть ПУСТІ,а бабусь на базарах відразу поліціянти пакують,то може хай підуть і русьню оштрафують
30.04.2022 12:57 Ответить
Які нагуй контейнери там!
30.04.2022 13:02 Ответить
Лугандони могут носить на шиворот
30.04.2022 13:08 Ответить
Складське ***** прапорюжне жлобье сховало та ******** шматье, але сподіваюсь що розміри завеликі для мелкіх монгольскіх вилупків.
30.04.2022 13:37 Ответить
знайшли? чи їм "підігнали"? ох, вже цей Гайдай..
30.04.2022 13:54 Ответить
правильно- "окупанти купили в українських зрадників два контейнери з формою ЗСУ".З
30.04.2022 14:00 Ответить
Зелёные ********* не желают одевать свою армию, её одевают волонтёры. Зато с удовольствием одевают армию врага. Какой тварью нужно быть, что бы эту падаль во власть выбирать, а потом воевать.
30.04.2022 14:11 Ответить
 
 