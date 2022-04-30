Россияне нашли несколько контейнеров с одеждой ВСУ и могут ее использовать для провокаций, - Гайдай. ВИДЕО

Российским захватчикам в Луганской области достались контейнеры с украинской военной формой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"У нас есть подтвержденная информация на 100%, что они нашли несколько контейнеров с одеждой наших военных. Ну а дальше, как они уже будут использовать… к сожалению, мы не можем заранее там сказать, на какие провокации они уже готовы пойти. Поэтому что чего только мы еще не видели в Луганской области за время российской агрессии", - предполагает чиновник.

