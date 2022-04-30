РУС
Эстонские специалисты по разминированию будут постоянно работать в Украине. ВИДЕО

Команда эстонских специалистов по разминированию будет постоянно помогать украинским коллегам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

В Украину приедут пять экспертов на трех автомобилях. Периодически их будут менять другие коллеги.

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани рассказал, что специалисты будут помогать в зонах, где осталось много мин и неразорванных боеприпасов, но нет активных боевых действий.

Читайте также: За минувшие сутки спасатели обнаружили и изъяли 337 взрывоопасных предметов в Черниговской области, - ОВА

УНИАН на нефтебазе под Брянском прогремели взрывы: нашли "украинский след" (видео)https://www.unian.net/editor/violetta-orlova Виолетта Орлова11:08, 30.04.22

https://www.unian.net/russianworld/na-neftebaze-pod-bryanskom-proizoshli-vzryvy-nashli-ukrainskiy-sled-video-novosti-rossii-11806959.html
показать весь комментарий
30.04.2022 12:03 Ответить
масштабы краж нефтепродуктов на нефтебазах в прилегающих к Украине областях достигли гигантских масштабов. В плане подготовки определенной тонкой прослойки насления к войне, далее следует ожидать внезапные масштабные пожары на оптовых продуктовых складах и хранилищах.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:18 Ответить
Дякуємо. Помагай вам Бог.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:55 Ответить
 
 