Эстонские специалисты по разминированию будут постоянно работать в Украине. ВИДЕО
Команда эстонских специалистов по разминированию будет постоянно помогать украинским коллегам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
В Украину приедут пять экспертов на трех автомобилях. Периодически их будут менять другие коллеги.
Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани рассказал, что специалисты будут помогать в зонах, где осталось много мин и неразорванных боеприпасов, но нет активных боевых действий.
