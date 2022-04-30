Эстонские специалисты по разминированию будут постоянно работать в Украине. ВИДЕО

Команда эстонских специалистов по разминированию будет постоянно помогать украинским коллегам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

В Украину приедут пять экспертов на трех автомобилях. Периодически их будут менять другие коллеги.

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани рассказал, что специалисты будут помогать в зонах, где осталось много мин и неразорванных боеприпасов, но нет активных боевых действий.

