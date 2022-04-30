РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6303 посетителя онлайн
Новости Видео Война
22 210 21

Связали руки и стреляли в ухо: на Киевщине нашли тела трех мужчин, замученных россиянами, - полиция. ВИДЕО 18+

В Киевской области на территории Бучанского района 29 апреля обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты Российской Федерации пытали, а затем жестоко убили. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой.

Об этом полиция Киевской области сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Жертв пытали длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. В заключение каждому из мужчин стреляли в ухо. Это очередное массовое захоронение, которое сделали оккупанты на территории Бучанского района, того многострадального района, где убили и замучили уже более тысячи граждан", – отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Читайте также: Двое коллаборантов по приказу россиян расстреляли двух мирных жителей Большой Дымерки в Киевской области, - Офис Генпрокурора

Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое, жертвам связывали руки, наматывали на лицо ткань, чтобы закрыть глаза, у некоторых мужчин во рту находился кляп. На трупах присутствуют следы пыток, а также огнестрельные выстрелы в разные части тела.

По предварительным данным, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей.

Полиция Киевщины уже провела осмотр тел погибших, сейчас они направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Всего на территории Киевщины следователями осмотрены 1202 тела гражданских лиц, убитых российскими оккупантами.

Автор: 

армия РФ (20374) Киевская область (4295) Нацполиция (16712) Небытов Андрей (170) военные преступления (1499)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
Эти пи..ары, навмысно убивают проукратскиз людей, что бы даже в случае их ( кацапского) проиграша - в украине в основном остались прокацапские ублюдки !
Считаю, что нужно вычистить Украину от гражданских прокацапских ублюдков и тем более от тех, кто при "должности"!
показать весь комментарий
30.04.2022 12:47 Ответить
+33
показать весь комментарий
30.04.2022 12:40 Ответить
+23
может русо-пленных заставлять отрывать руками тела замученных и убитых ...
замученных и убитых их однополчанами...****-руцкими недоносками...
показать весь комментарий
30.04.2022 12:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.04.2022 12:40 Ответить
может русо-пленных заставлять отрывать руками тела замученных и убитых ...
замученных и убитых их однополчанами...****-руцкими недоносками...
показать весь комментарий
30.04.2022 12:43 Ответить
Увы, но им это будет в радость. Им доставляет удовольствие, смотреть на убитых и замученных украинцев.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:37 Ответить
Эти пи..ары, навмысно убивают проукратскиз людей, что бы даже в случае их ( кацапского) проиграша - в украине в основном остались прокацапские ублюдки !
Считаю, что нужно вычистить Украину от гражданских прокацапских ублюдков и тем более от тех, кто при "должности"!
показать весь комментарий
30.04.2022 12:47 Ответить
Ви серьозно??? Найбільше вбивають якраз там де люди нормально до руских ставилися. Схід з рускомовлиними повністю знищують.
Буча і Ірпінь масові вбивства не від того, не діліть в Україні людей, досить, масові вбивства тому що це орда і всі хто на території України для них не мають ніякого значення. Вони сиділи там місяць і вся їхня суть вилізла, це в крові у них.
показать весь комментарий
30.04.2022 15:48 Ответить
Якраз вбивали в основному проукраїнських, бо в Україні до всіх національностей ставляться однаково. В їх "русском мире" іншим людям крім кацапів не жити.

У Бучі на Київщині російські окупанти вбивали місцевих жителів за складеними списками, шукаючи серед місцевих мешканців передусім активістів, учасників АТО та чиновників. Про це повідомив мер міста https://zaxid.net/anatoliy_fedoruk_tag55782/ Анатолій Федорук у коментарі канадському телеканалу CBC, пише сайт «https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/vojna-protiv-rossii/u-buchi-okupanti-vbivali-lyudej-za-zazdalegid-skladenimi-spiskami-fedoruk.htm Обозрєватєль ».
https://zaxid.net/u_buchi_rosiyani_vbivali_lyudey_za_zazdalegid_skladenimi_spiskami_n1541791
показать весь комментарий
30.04.2022 19:28 Ответить
Нехай агрохімія бородатої бабушки їм розкаже про переговори.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:47 Ответить
Методи НКВС живуть і процвітають.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:48 Ответить
Кацапсіни - це ******* живодьори і варвари , яких чекає смерть , якщо не сьогодні , то найближчим часом‼️
показать весь комментарий
30.04.2022 12:54 Ответить
ПАДЛОТУ КАЦАПСКУЮ УНИЧТОЖИТЬ ВСЮ !!!
показать весь комментарий
30.04.2022 12:55 Ответить
К удивлению, некоторые деятели такие как президент индонезии и турции считают что убийц можно пригласить на G20 и сидеть с ними за одним столом и даже беседовать по душам. Хотелось бы в ответ таким гомодрилам, предложить им отпустить из тюрем массовых убийц и террористов и пригласить их на какую то официальную церемонию, показывая что мы тоже нейтральны
показать весь комментарий
30.04.2022 12:56 Ответить
а їм просто ще ракетою по місту, де вони перебувають не прилітало ще
це по генсеку ООН видно було, наскільки людина стає тверезішрю, коли поруч ракета від ращі прилітає

чи вони вирішили його прямо за столом травонути? то він, сцук не п"є та не їсть нічого, що б не дали йому його особисті холопи з обслуги
показать весь комментарий
30.04.2022 13:16 Ответить
І наші падлюки ведуть перемовини про надання Гарантій безпеки від росії?
показать весь комментарий
30.04.2022 13:09 Ответить
совершенно верно,зелох отрабатует вложенные в него деньги
показать весь комментарий
30.04.2022 13:42 Ответить
Ага, переговори це єдине, до чого воно постійно готове. Чекає лише відмашки від *****.
показать весь комментарий
30.04.2022 18:51 Ответить
Нельзя их было выпускать из Бучи.
показать весь комментарий
30.04.2022 13:51 Ответить
І на цьому фоні, русня не програла, бо навіть у Львові, стало просто по всюди чути кацапську мову.. повтікали з Маріка, а тут заявляють " да, Украина моя, но говорить буду по русски" цих хворих вже нічого не вилікує.
показать весь комментарий
30.04.2022 15:46 Ответить
Этого простить не возможно , не возможно... Теперь я вижу в каждом рашисте в каждом , неописуемую Тварь ..Какая орко матка родила такую мразь ? Насколько нужно быть ***** чтоб убивать беззащитного ? Историю о рашистах перепишем накуй ,с чистого листа , с чистого от и до.....
показать весь комментарий
30.04.2022 15:52 Ответить
Від Дону до Нарви, та аж до Уралу має бути гола пустеля з мертвими болотами, а там зразу Китай!
показать весь комментарий
30.04.2022 16:00 Ответить
навіщо цивільним зброя?
показать весь комментарий
30.04.2022 17:24 Ответить
Вже навіть у тероборони намагаються автомати відібрати...
показать весь комментарий
01.05.2022 08:44 Ответить
 
 