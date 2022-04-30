Связали руки и стреляли в ухо: на Киевщине нашли тела трех мужчин, замученных россиянами, - полиция. ВИДЕО 18+
В Киевской области на территории Бучанского района 29 апреля обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты Российской Федерации пытали, а затем жестоко убили. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой.
Об этом полиция Киевской области сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Жертв пытали длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. В заключение каждому из мужчин стреляли в ухо. Это очередное массовое захоронение, которое сделали оккупанты на территории Бучанского района, того многострадального района, где убили и замучили уже более тысячи граждан", – отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое, жертвам связывали руки, наматывали на лицо ткань, чтобы закрыть глаза, у некоторых мужчин во рту находился кляп. На трупах присутствуют следы пыток, а также огнестрельные выстрелы в разные части тела.
По предварительным данным, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей.
Полиция Киевщины уже провела осмотр тел погибших, сейчас они направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Всего на территории Киевщины следователями осмотрены 1202 тела гражданских лиц, убитых российскими оккупантами.
замученных и убитых их однополчанами...****-руцкими недоносками...
Считаю, что нужно вычистить Украину от гражданских прокацапских ублюдков и тем более от тех, кто при "должности"!
Буча і Ірпінь масові вбивства не від того, не діліть в Україні людей, досить, масові вбивства тому що це орда і всі хто на території України для них не мають ніякого значення. Вони сиділи там місяць і вся їхня суть вилізла, це в крові у них.
У Бучі на Київщині російські окупанти вбивали місцевих жителів за складеними списками, шукаючи серед місцевих мешканців передусім активістів, учасників АТО та чиновників. Про це повідомив мер міста https://zaxid.net/anatoliy_fedoruk_tag55782/ Анатолій Федорук у коментарі канадському телеканалу CBC, пише сайт «https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/vojna-protiv-rossii/u-buchi-okupanti-vbivali-lyudej-za-zazdalegid-skladenimi-spiskami-fedoruk.htm Обозрєватєль ».
https://zaxid.net/u_buchi_rosiyani_vbivali_lyudey_za_zazdalegid_skladenimi_spiskami_n1541791
це по генсеку ООН видно було, наскільки людина стає тверезішрю, коли поруч ракета від ращі прилітає
чи вони вирішили його прямо за столом травонути? то він, сцук не п"є та не їсть нічого, що б не дали йому його особисті холопи з обслуги