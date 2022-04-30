Связали руки и стреляли в ухо: на Киевщине нашли тела трех мужчин, замученных россиянами, - полиция. ВИДЕО 18+

В Киевской области на территории Бучанского района 29 апреля обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты Российской Федерации пытали, а затем жестоко убили. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой.

Об этом полиция Киевской области сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Жертв пытали длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. В заключение каждому из мужчин стреляли в ухо. Это очередное массовое захоронение, которое сделали оккупанты на территории Бучанского района, того многострадального района, где убили и замучили уже более тысячи граждан", – отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое, жертвам связывали руки, наматывали на лицо ткань, чтобы закрыть глаза, у некоторых мужчин во рту находился кляп. На трупах присутствуют следы пыток, а также огнестрельные выстрелы в разные части тела.

По предварительным данным, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей.

Полиция Киевщины уже провела осмотр тел погибших, сейчас они направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Всего на территории Киевщины следователями осмотрены 1202 тела гражданских лиц, убитых российскими оккупантами.