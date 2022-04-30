"Русские отказались, уехали в другую сторону и говорят: "Вы что, долбо#бы, бл#дь? Куда вы сунетесь?!!": у оккупантов паника после приказа наступать через Чернобаевку, - перехват СБУ. АУДИО
Захватчики массово отказываются идти в наступление через Чернобаевку и ищут "дураков", которые готовы стать "пушечным мясом".
Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, который удалось сделать на Херсонщине, передает Цензор.НЕТ..
На записи – разговор командира батальона ВС РФ с командиром роты, прибывшим с пополнением из т.н. "ДНР".
"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!" Они здесь стояли, их послали туда (прим: на Чернобаевку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят: "Бл#дь? Куда вы сунетесь?!!" И вот это – началась паника", - жалуется захватчик из "ДНР".
Он говорит, что после бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения из ДНР" согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег ко лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.
Но и это не подействовало… Что ж, тяжело мотивировать людей, которые не знают, что они здесь делают.
- ви на Чорнобаївку?
- а ви звідки, з лднр чи з раші?
-а ви оборонятися чи нападати?
ну, тоді проходьте...
дебіііли
Про це повідомила мешканка маріупольського селища Старий Крим. У будинки власників, які виїхали з окупованої території, заселяють невідомих. Такий дозвіл видає «селищна рада», яка працює під прапором так званої «днр».
«Про те, що в мене живуть люди, я дізналася раніше, але через те, що зв'язку з родичами немає, сподівалася, що це сестра. Але сьогодні мені повідомили, що селищна рада дала дозвіл певним людям. Я не можу уявити, що таке може бути в цивілізаційному світі. Боляче усвідомлювати, що це відбувається у нашому рідному місті».
Це не поодинокий випадок, коли рашисти заселяють у чужі будинки та квартири тих людей, кого самі ж залишили без даху над головою. https://t.me/operativnoZSU/21798
гырои были.Шо внучки ссыкуны?
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
В 1941 соотношение потерь 20:1.
Внучки не хотят быть как диды,гыроично закрыть жопой амбразуру дота.