"Русские отказались, уехали в другую сторону и говорят: "Вы что, долбо#бы, бл#дь? Куда вы сунетесь?!!": у оккупантов паника после приказа наступать через Чернобаевку, - перехват СБУ. АУДИО

Захватчики массово отказываются идти в наступление через Чернобаевку и ищут "дураков", которые готовы стать "пушечным мясом".

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, который удалось сделать на Херсонщине, передает Цензор.НЕТ..

На записи – разговор командира батальона ВС РФ с командиром роты, прибывшим с пополнением из т.н. "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!" Они здесь стояли, их послали туда (прим: на Чернобаевку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят: "Бл#дь? Куда вы сунетесь?!!" И вот это – началась паника", - жалуется захватчик из "ДНР".

Читайте также: Перестрелка бурят с чеченцами произошла близ Чернобаевки, потому что первые не желают идти в наступление и хотят большую долю награбленного, - разведка

Он говорит, что после бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения из ДНР" согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег ко лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

Но и это не подействовало… Что ж, тяжело мотивировать людей, которые не знают, что они здесь делают.

Автор: 

армия РФ (20374) СБУ (20338) Чернобаевка (73) перехват (351)
+48
Боятся не надо ,Чернобаевка это просто портал где ватная падаль переходит на новый уровень ,в Ад ...
показать весь комментарий
30.04.2022 12:56
+34
показать весь комментарий
30.04.2022 12:59 Ответить
+30
Чорнобаївка - це завод, по перетворенню будь-яких видів рузькіх на хороших. під ключ
показать весь комментарий
30.04.2022 12:58
Боятся не надо ,Чернобаевка это просто портал где ватная падаль переходит на новый уровень ,в Ад ...
показать весь комментарий
30.04.2022 12:56
Чорнобаївка - це завод, по перетворенню будь-яких видів рузькіх на хороших. під ключ
показать весь комментарий
30.04.2022 12:58
Це ж шахтери-пенсіонери , кармільци їдьте, там повишена пенсія і молоко за вредність.
показать весь комментарий
30.04.2022 21:30
А шош таке? Як пошептало.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:57
Здохнуть всі орки на нашій землі , яким би вони маршрутом не пішли 😠
показать весь комментарий
30.04.2022 12:58
показать весь комментарий
30.04.2022 12:59
інтерстеллєр
показать весь комментарий
30.04.2022 13:04
Судячи по розмові, це з Донбасу колаборанти.
показать весь комментарий
30.04.2022 13:00
показать весь комментарий
30.04.2022 13:02
а арта ВСУ якраз анкети заповнює перед залпом:
- ви на Чорнобаївку?
- а ви звідки, з лднр чи з раші?
-а ви оборонятися чи нападати?
ну, тоді проходьте...

дебіііли
показать весь комментарий
30.04.2022 13:02
Ніякої вронії тільки вбивати і ще раз вбивати кацапів
показать весь комментарий
30.04.2022 13:04
показать весь комментарий
30.04.2022 13:10
🤬У будинки маріупольців заселяють невідомих людей - Маріупольська міська рада

Про це повідомила мешканка маріупольського селища Старий Крим. У будинки власників, які виїхали з окупованої території, заселяють невідомих. Такий дозвіл видає «селищна рада», яка працює під прапором так званої «днр».

«Про те, що в мене живуть люди, я дізналася раніше, але через те, що зв'язку з родичами немає, сподівалася, що це сестра. Але сьогодні мені повідомили, що селищна рада дала дозвіл певним людям. Я не можу уявити, що таке може бути в цивілізаційному світі. Боляче усвідомлювати, що це відбувається у нашому рідному місті».

Це не поодинокий випадок, коли рашисти заселяють у чужі будинки та квартири тих людей, кого самі ж залишили без даху над головою. https://t.me/operativnoZSU/21798
показать весь комментарий
30.04.2022 13:11
уяви що там любителі кацапського міра зараз бордюри білять , готуючись до дня пабєди ((
показать весь комментарий
30.04.2022 23:38
А в фильмах показуют шо диды усе
гырои были.Шо внучки ссыкуны?
показать весь комментарий
30.04.2022 13:13
показать весь комментарий
30.04.2022 13:17
Чорно-Ї-баївка... (Черно-Е-баевка) для орків...

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
показать весь комментарий
30.04.2022 13:18
Здається, найрозумніші з них почали про щось підозрювати.
показать весь комментарий
30.04.2022 13:34
показать весь комментарий
30.04.2022 13:44
напевне касабам наплели що Чорнобаевка- це як Бурдж ель араб -тільки тут-6 зірочок все включено гуріі шампань річкою.. от тупорилі і валять
показать весь комментарий
30.04.2022 14:01
В рашенском военкомате - Вы знаете где и что такое Чернобаевка? -Нет. О, тогда вы нам подходите, собирайтесь.
показать весь комментарий
30.04.2022 14:09
«тут расіянє нап!зд€лі, а самі с'ї&@лісь» -- універсальний алгоритм роботи москалів з будь-якими колаборантами і зрадниками.
показать весь комментарий
30.04.2022 14:09
А на 9 мая никто не понесёт табличку-Мой дид был ссыкун!?
В 1941 соотношение потерь 20:1.
Внучки не хотят быть как диды,гыроично закрыть жопой амбразуру дота.
показать весь комментарий
30.04.2022 14:38
Даремно відмовились. В Чорнобаївці харашо
показать весь комментарий
30.04.2022 15:03
Вішайся, гидота "скрєпаносная", вам 3,14зда...
показать весь комментарий
30.04.2022 16:04
Орки ДНР и ЛНР в Российскую статистику погибших не входят. Вот их и кидают в мясорубки
показать весь комментарий
30.04.2022 18:09
 
 