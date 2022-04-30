"Русские отказались, уехали в другую сторону и говорят: "Вы что, долбо#бы, бл#дь? Куда вы сунетесь?!!": у оккупантов паника после приказа наступать через Чернобаевку, - перехват СБУ. АУДИО

Захватчики массово отказываются идти в наступление через Чернобаевку и ищут "дураков", которые готовы стать "пушечным мясом".

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, который удалось сделать на Херсонщине, передает Цензор.НЕТ..

На записи – разговор командира батальона ВС РФ с командиром роты, прибывшим с пополнением из т.н. "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!" Они здесь стояли, их послали туда (прим: на Чернобаевку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят: "Бл#дь? Куда вы сунетесь?!!" И вот это – началась паника", - жалуется захватчик из "ДНР".

Он говорит, что после бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения из ДНР" согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег ко лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

Но и это не подействовало… Что ж, тяжело мотивировать людей, которые не знают, что они здесь делают.