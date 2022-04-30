"Ключевое задание выполнили: не дали сесть нескольким вертолетам, затянули время, чтобы наши силы подошли. Мотивация - набить побольше русни", - воин ССО о боях за гостомельский аэропорт. ВИДЕО

Воин Сил специальных операций ВСУ рассказал о подробностях боев наших защитников с российскими оккупантами в гостомельском аэропорту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Сил специальных операций ВС Украины.

Вашему вниманию - эксклюзивное интервью, в котором подробности боя за гостомельский аэропорт рассказывает воин Сил специальных операций ВСУ. Наша группа была задействована в отражении вражеской воздушной атаки с несколькими другими подразделениями. Воины ССО Украины уничтожали российские воздушные суда, ликвидировали живую силу, успевшую высадиться и одновременно отражали атаки ДРГ, пытавшихся подавить сопротивление защитников аэродрома.

Как рассказал воин ССО, утром 24 февраля их подразделение дислоцировали для отражения высадки российского десанта на аэродром.

"Была информация, что должен был прилететь Ил, который будет высаживать десант. И наша задача заключалась в том, что мы должны не дать сесть на самолете. Или если он сядет, то принять контакт и по максимуму подавить противника, выиграв время для других подразделений", – отметил он.

По его словам, вместе с Силами специальных операций ВСУ работала Национальная гвардия, занявшая оборону на самой взлетной полосе, и другие специализированные подразделения. У спецназа был ПЗРК "Игла" и несколько ракет, чтобы на дистанции сбить военно-транспортный самолет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американская разведка помогла Украине отразить атаку РФ в Гостомеле и сохранить ПВО, - NBC

"Все было так, как мы и планировали. Никаких удручающих проблем не было, кроме того, по информации, должен был быть Ил, но прилетел не Ил, а очень много вертолетов. К этому мы не были готовы, но все равно по максимуму выполнили задачу", - добавляет он.

После первого сбитого вертолета в бой вступили российские ДРГ со стрелковым оружием. Но украинские военные подавили их и вынудили отступить. Затем другая группа ССО сбила второй Ка-52, заставив авиацию сменить тактику и выбрасывать так называемые "обманки".

"Нашими силами были сбиты три вертолета, это два Ка-52 и один Ми-8", – уточняет защитник Украины.

Больше подробностей – в видео, которое мы рекомендуем к просмотру.