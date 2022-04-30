РУС
20 957 22

"Ключевое задание выполнили: не дали сесть нескольким вертолетам, затянули время, чтобы наши силы подошли. Мотивация - набить побольше русни", - воин ССО о боях за гостомельский аэропорт. ВИДЕО

Воин Сил специальных операций ВСУ рассказал о подробностях боев наших защитников с российскими оккупантами в гостомельском аэропорту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Сил специальных операций ВС Украины.

Вашему вниманию - эксклюзивное интервью, в котором подробности боя за гостомельский аэропорт рассказывает воин Сил специальных операций ВСУ. Наша группа была задействована в отражении вражеской воздушной атаки с несколькими другими подразделениями. Воины ССО Украины уничтожали российские воздушные суда, ликвидировали живую силу, успевшую высадиться и одновременно отражали атаки ДРГ, пытавшихся подавить сопротивление защитников аэродрома.

Как рассказал воин ССО, утром 24 февраля их подразделение дислоцировали для отражения высадки российского десанта на аэродром.

"Была информация, что должен был прилететь Ил, который будет высаживать десант. И наша задача заключалась в том, что мы должны не дать сесть на самолете. Или если он сядет, то принять контакт и по максимуму подавить противника, выиграв время для других подразделений", – отметил он.

По его словам, вместе с Силами специальных операций ВСУ работала Национальная гвардия, занявшая оборону на самой взлетной полосе, и другие специализированные подразделения. У спецназа был ПЗРК "Игла" и несколько ракет, чтобы на дистанции сбить военно-транспортный самолет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американская разведка помогла Украине отразить атаку РФ в Гостомеле и сохранить ПВО, - NBC

"Все было так, как мы и планировали. Никаких удручающих проблем не было, кроме того, по информации, должен был быть Ил, но прилетел не Ил, а очень много вертолетов. К этому мы не были готовы, но все равно по максимуму выполнили задачу", - добавляет он.

После первого сбитого вертолета в бой вступили российские ДРГ со стрелковым оружием. Но украинские военные подавили их и вынудили отступить. Затем другая группа ССО сбила второй Ка-52, заставив авиацию сменить тактику и выбрасывать так называемые "обманки".

"Нашими силами были сбиты три вертолета, это два Ка-52 и один Ми-8", – уточняет защитник Украины.

Больше подробностей – в видео, которое мы рекомендуем к просмотру.

армия РФ (20375) самолет (3673) ССО (560) Гостомель (107) вертолёт (1114)
Топ комментарии
+23
Ця битва Гостомель-Ірпінь-Буча увійде в історію, а хроніки цього героїчного вчинку українців будуть вивчати в іноземних школах
30.04.2022 15:24 Ответить
30.04.2022 15:24 Ответить
+18
А звідки могло взятися так багато диверсантів зі стрілецькою зброєю 24.02? Невже хтось у середині 2019-го дозволив всім москалям в'їзд у країну?! Кажуть, що той прикольний чувак, який відкрив країну рашистам, дуже сильно хотів заглянуть в очко путіну.
30.04.2022 16:03 Ответить
30.04.2022 16:03 Ответить
+14
14??? Я читав тільки про 2.
30.04.2022 15:25 Ответить
30.04.2022 15:25 Ответить
як саме все було, ми всеодно не дізнаємось, але впринципі цікапо послухати... пам'ятаю місяць назад була стаття, що буцім-то 14 іл 76 було знищенно тоді, коли вони літали між Гостомелем і Васильківом...
30.04.2022 15:21 Ответить
30.04.2022 15:21 Ответить
14??? Я читав тільки про 2.
30.04.2022 15:25 Ответить
30.04.2022 15:25 Ответить
так може бути збитих 2, але всього летіли 14, я точно пам'ятаю такі сповіщення, з Пскова летіли *дристантура*
30.04.2022 15:38 Ответить
30.04.2022 15:38 Ответить
одна Ігла на все-про-все - а раніше навколо Гостомеля стояло ППО, та хтось <censored> прибрав її звідти…
30.04.2022 16:18 Ответить
30.04.2022 16:18 Ответить
розкажи про це тим хто нині на яневтіка молиться
30.04.2022 23:53 Ответить
30.04.2022 23:53 Ответить
Знатне ти щось курив коли читав про 14 ілів , так затягнувся що і не побачив що у статті тій мова ішла про Васильків , а не Гостомель , але так думаю що тобі все однаково про що (( бо пропустив у тексті що після першого збитого іла решта повернула у білорашку .
30.04.2022 23:51 Ответить
30.04.2022 23:51 Ответить
30.04.2022 15:24 Ответить
Це була одна з найважливіших битв в цій війні. Завдяки цьому рашисти незмогли "по плану" захопити Київ. ДЯКУЮ ВАМ, ХЛОПЦІ.
показать весь комментарий
01.05.2022 00:10 Ответить
хіба що як пройоб якого могло б і не бути,це не БИТВА.це БІЙНЯ
01.05.2022 14:17 Ответить
01.05.2022 14:17 Ответить
Красені! Прикрасили аеродром 200ми москалями.
30.04.2022 15:30 Ответить
30.04.2022 15:30 Ответить
Не можливо слухати. На задньому фоні включена якась музуки яка глушить все що людина говорить
30.04.2022 15:36 Ответить
30.04.2022 15:36 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
30.04.2022 15:36 Ответить
30.04.2022 15:36 Ответить
30.04.2022 16:03 Ответить
Один КА-52 был сбит на моих глазах над Киевским морем из ЗУ-23 с плотины в Вышгороде. Я лично это видел.
30.04.2022 17:46 Ответить
30.04.2022 17:46 Ответить
А ще цікавіше послухати, як раша так бистро дійшла до Києва і чому ії там ніхто не чекав.
30.04.2022 18:16 Ответить
30.04.2022 18:16 Ответить
Так были сбитые Ил-76 или нет ? Писали, что 3 штуки- Гостомель, Ворзель, Белая Церковь. Про один из них Залужный писал. Я ему доверяю, но пока что нет ни одного фото сбитых Ил в подтверждение.
30.04.2022 19:45 Ответить
30.04.2022 19:45 Ответить
Теж цікаво, чому немає фото решток збитого Іл-76?
30.04.2022 22:45 Ответить
30.04.2022 22:45 Ответить
То збігай пофоткай і тут виклади , чого коменти строчиш ?
30.04.2022 23:55 Ответить
30.04.2022 23:55 Ответить
нафіг таку хню городити? фотки збитих сушок та вертушок повно,русня буквально розтягла на сувеніри наш іл збитий під Луганськом,а цих дійсно нема ніде...Тим більше що збивали ї х над нами контрольованій території...Фотки збитої "дісантури" кацапської знатно б попідпалювали сраки ватанів)))
01.05.2022 14:21 Ответить
01.05.2022 14:21 Ответить
 
 