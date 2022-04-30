РУС
Какими ракетами Россия бьет по Украине? БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Россия нанесла уже 1900 ударов крылатыми ракетами по городам Украины. Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" анализирует оружие, которым Россия убивает украинцев, и то, какими ракетами наносит удары.

армия РФ (20375) обстрел (29146) ракеты (3691) Буткевич Богдан (436)
Скоро пойдет возврат,начала американскими ракетами залпового огня.
30.04.2022 17:06 Ответить
30.04.2022 17:13 Ответить
30.04.2022 17:31 Ответить
Какие у раши автомобили такое и вооружение. То у них ракеты отклоняются от цели на десятки километров, то у них снаряды и ракеты не разрываются (и слава Богу). Вобщем, где раша, где техника..
30.04.2022 17:44 Ответить
 
 