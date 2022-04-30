"Да я уже, блин, думаю #бнуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее", - перехваченный разговор оккупанта. АУДИО

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный разговор оккупанта со своей девушкой, где он заявляет, что хочет ранить себя, лишь бы сбежать с войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

"Российские оккупанты так хотят бежать с войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки. За такое "ранение" они надеются еще и на денежную компенсацию от РФ", - отмечают в СБУ.

"Да я уже, блин, думаю #бнуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах#й, с тремя лямами... Либо зах#ячить себе самому в ногу осколок, молотком забить?" - советуется один из оккупантов со своей девушкой.

Та отвечает, что лучше было бы выстрелить себе в ногу. Однако путинский воин, очевидно, уже хорошо изучил этот вопрос и отвечает, что "да не прокатит": "Это самострел будет, так нельзя!".

Вот такие "герои" пришли с войной на нашу землю – способны только издеваться над мирным населением. А когда же оккупанты сталкиваются в бою с украинскими военными, то хотят как можно быстрее бежать в Россию.