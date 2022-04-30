РУС
"Да я уже, блин, думаю #бнуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее", - перехваченный разговор оккупанта. АУДИО

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный разговор оккупанта со своей девушкой, где он заявляет, что хочет ранить себя, лишь бы сбежать с войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

"Российские оккупанты так хотят бежать с войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки. За такое "ранение" они надеются еще и на денежную компенсацию от РФ", - отмечают в СБУ.

"Да я уже, блин, думаю #бнуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах#й, с тремя лямами... Либо зах#ячить себе самому в ногу осколок, молотком забить?" - советуется один из оккупантов со своей девушкой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Русские отказались, уехали в другую сторону и говорят: "Вы что, долбо#бы, бл#дь? Куда вы сунетесь?!!": у оккупантов паника после приказа наступать через Чернобаевку, - перехват СБУ. АУДИО

Та отвечает, что лучше было бы выстрелить себе в ногу. Однако путинский воин, очевидно, уже хорошо изучил этот вопрос и отвечает, что "да не прокатит": "Это самострел будет, так нельзя!".

Вот такие "герои" пришли с войной на нашу землю – способны только издеваться над мирным населением. А когда же оккупанты сталкиваются в бою с украинскими военными, то хотят как можно быстрее бежать в Россию.

армия РФ (20375) СБУ (20338) перехват (351)
+18
Там где опасно, оккупанты готовы порезаться и сдриснуть. А где можно безнаказанно помародерить, поиздеваться над людьми или обстрелять какой-то детский садик - тут гады херои
30.04.2022 15:41 Ответить
+14
Бурятия занимает второе место по числу ликвидированных в Украине военных. Похороны проходят почти каждый день.
30.04.2022 15:43 Ответить
+12
Конь в яблоках лавров осчастливил всех очередной целью "спецаперации в Украине"-борьба с Западом. Только забыл оповестить "вАанек"- что это по факту их утилизация
30.04.2022 15:44 Ответить
Краще голову. "Угол" обов'язково має бути залізобетонним, бажано, щоб й арматура стирчала.
30.04.2022 15:46 Ответить
Сдавайся в плен ванёк , может жить останешься Які ж вони жалюгідні
30.04.2022 15:49 Ответить
Москаль...гумус
30.04.2022 15:50 Ответить
Нужен калибр правильный и в жировую массу. Всё. Ранение в бою от врага, и в госпиталь- не прикопаешься.
30.04.2022 15:55 Ответить
Навоевались суки.
30.04.2022 16:01 Ответить
ленінг.....ці, а давате к нам в Україну?
вас денацивікують в секунду.....
30.04.2022 16:03 Ответить
30.04.2022 16:04 Ответить
30.04.2022 16:10 Ответить
30.04.2022 16:05 Ответить
молотком
осколок
забить
сєбє

русское ноу хау, шоб нє самострєл

та позабивайте собі ті осколки в дупу, молотки ми позичимо, тільки валіть звідси, щоб вашого паскудного духу з за парєбріку не чути було
30.04.2022 16:10 Ответить
Лучше выбери себе снаряд побольше, засунь себе его в жопу и стукни капсулем об бутылку, 3,14дарас убогий!
Вы все должны остаться в нашем чернозёме!
Так от тебя хоть какая-то польза планете будет, чмо анальное...
30.04.2022 16:14 Ответить
Граната, привязанная к яйцам - тоже ничего
30.04.2022 22:09 Ответить
В голову выстрели лошара...
30.04.2022 16:22 Ответить
Як послухати всі ці "аудосіки", то просто диву даєшся, як же вони ще всі такі деморалізовані воюють, ще й потрохи наступати примудряються, а не кинули все і не здриснули в рашку... Чи там скрізь "загрянотряди" каДирки?
30.04.2022 16:49 Ответить
 
 