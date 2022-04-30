На Майдане прошла акция с требованием обеспечить эвакуацию с "Азовстали": "Наши защитники делают невозможное, то сделайте и вы невозможное". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 апреля, на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция "Спасите защитников Мариуполя!".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Во время акции родственники защитников Мариуполя – бойцов "Азова", 36-й бригады морской пехоты и других подразделений, продолжающих оборонять город в условиях полного окружения и под круглосуточными обстрелами, обратились к мировым лидерам, организациям с требованием обеспечить "зеленый коридор" и эвакуацию с "Азовстали" всех живых, а также вывоз тел погибших.

В частности, сестра одного из защитников "Азовстали" зачитала обращение к президенту Владимиру Зеленскому с призывом обратиться к мировым лидерам организовать эвакуацию из Мариуполя не только гражданского населения, но и всех, в первую очередь раненых.





















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ