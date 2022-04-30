РУС
На Майдане прошла акция с требованием обеспечить эвакуацию с "Азовстали": "Наши защитники делают невозможное, то сделайте и вы невозможное". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 апреля, на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция "Спасите защитников Мариуполя!".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Во время акции родственники защитников Мариуполя – бойцов "Азова", 36-й бригады морской пехоты и других подразделений, продолжающих оборонять город в условиях полного окружения и под круглосуточными обстрелами, обратились к мировым лидерам, организациям с требованием обеспечить "зеленый коридор" и эвакуацию с "Азовстали" всех живых, а также вывоз тел погибших.

Также смотрите: Анджелина Джоли приехала во Львов, чтобы помочь украинцам. ВИДЕО

В частности, сестра одного из защитников "Азовстали" зачитала обращение к президенту Владимиру Зеленскому с призывом обратиться к мировым лидерам организовать эвакуацию из Мариуполя не только гражданского населения, но и всех, в первую очередь раненых.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

+53
Хлопці в безнадійному становищі. На жаль..
Можна сподіватись лише на диво. Про безпеку міст треба було раніше дбати.
Навряд чи хтось пошле сили на деблокування, бо їх просто знищать.
Натомість ОПа взялась розповідати про власний героїзм, як вони відбивались від ворожого десанту в Києві.
Хоча кияни заперечують факт висадки.
30.04.2022 16:22 Ответить
+37
Зевлада просрала всю підготовчу роботу, тому і склалась така ситуація. Влада зараз грається у рейтинги, а все роблять наші ЗСУ...
30.04.2022 16:44 Ответить
+30
Та досить вже годувати людей відвертою брехнею.
Ніхто в Києві не висаджувався і тим більше в урядовому кварталі. Там було зосереджено тисячі тероборонців.
На кого розрахований подібний триндьож ?
30.04.2022 16:59 Ответить
Что можно сделать❓
30.04.2022 16:19 Ответить
по бункерну діда влупити бункеро-бійною ядерною сигаретою
У тебе є ракета яка пролетить тисячі кіломертів, понулівши усю нинішню протиповітряну оборону мордору до його алтайського бункера?
варіанти такі : підписати мирний договір(капітуляція) на умовах ***** , або покласти десятки тисяч хлопців , які підуть на прорив , щоб спасти в десятеро менше... вибачте за цинізм , але це ірраціонально , другий варіант , це той що пропонував Бутусов з Придністров'ям , але тут треба прохання Молдови та дозвіл Заходу... виходить всі варіанти погані...
а нах тоді то все озброєння,ті ж хімаріси? які можуть здалека уже працювати? чи у тебе в голові наступ,то гора піхоти дохне під кацапськими кулеметами?
надо было раньше думать - НА ВЫБОРАХ !
Хлопці в безнадійному становищі. На жаль..
Можна сподіватись лише на диво. Про безпеку міст треба було раніше дбати.
Навряд чи хтось пошле сили на деблокування, бо їх просто знищать.
Натомість ОПа взялась розповідати про власний героїзм, як вони відбивались від ворожого десанту в Києві.
Хоча кияни заперечують факт висадки.
так їх там кинули як *сакральну жертву, щоб тиснути на світ на жалість*... а по факту ніхто нічого не може зробити, русня навіжена, тільки ядерний хлопок по бункеру діда може щось змінити
Ти кінчений дебіл!!!
Та досить вже годувати людей відвертою брехнею.
Ніхто в Києві не висаджувався і тим більше в урядовому кварталі. Там було зосереджено тисячі тероборонців.
На кого розрахований подібний триндьож ?
А може почати з себе, кацапоїд?
На внутрішнього потрєбітєля, якому какая разніца, очевидно.
автоматні черги якщо й були, то на околицях міста в основному, власне, як і "прильоти" ворожої артилерії
на Оболоні, на площі Шевченка була стрілянина, на Берестейській був прорив в перші дні - спалили кілька ворожих машин. В основному, виловлювали окремих диверсантів весь час, або невеликі групи. Про "ворожий же десант", "що висадився в урядовому кварталі" - якщо він там і висадився, то то було, скоріше, 2019 року, десь так.
А от протиповітряна тривога була весь час, нон-стоп, як і канонада нашої артилерії, або пуски ракет - "Точок" і ППО - оце весь час було чутно. Ще, час від часу РСЗВ над головою літало - це в тих районах, ближче до безпосередніх бойових дій.
мені дуже сподобаася Ваш вислів , про "ворожий десант в 2019 році" - креативно , люто плюсую
То ви у Львові були, в Румунії чи, таки, в Києві?

Деякі зіткнення в місті відбувались. Але їх кількість не можливо порівняти з передмістям. Саме там точились бої, а не лише стрілкотня. До самого міста були заскочили кілька груп з півночі і заходу. Але далі найближчих околиць і проспекту Перемоги вони не дісталися, і швидко були знищені. Я не можу сказати нічого про лівий берег, але після першого наскоку на правому виявляли кілька груп зі зброєю Проте зіткнень, як таких не відбулось. Жодного десанту в межах міста не було. І поза тим аду, про який ви згадуєте, чи осади не було й близько. Я не заперечую, що ви особисто саме так могли сприймати ці події, але це виключно ваше суб'єктивні відчуття. Проте за цих обставин ви не та особа, що має закидати комусь боягузтво.
Складно з кимось спілкуватись, якщо не бачиш хто і коли тобі відповідає.
Певно, відстрілюють підозрілі акаунти без попереджень, з огляду на військові дії.
Мені здається, що сайт сповільнили, щоб уникнути ддос атаки.
А підозрілі акаунти і так ніхто не заважав прибирати.
"...бо їх просто знищать." - спеціяліст нев'єпєнітельний?
Про це спеціалісти говорили.
.
Аминь! 🙏🙏🙏
На жаль зараз це злежить тільки від *****, а він на мітинги не ходить і навіть не взнає про цей.
і ***** плював на звернення всіх світових лідерів - тому х.з. який смисл в цьому мітинг-паті
Нажаль на війні не буває тільки перемог.
Влада і так все робить! Хіба що взяти в заручники дочок *****, та толерастна Європа не дасть...
Зевлада просрала всю підготовчу роботу, тому і склалась така ситуація. Влада зараз грається у рейтинги, а все роблять наші ЗСУ...
шо вона робить?
Здає коридор путлєру? як було домовлено?
ни хрена она не робить твоя продажная власть - только видосики пилит и територии на переговрах сдает
Кацапня давно оголосила наші добровольчі групи зокрема й азов нацистами, влада зібрала тисячі таких людей в Маріуполі, вони їх добровільно не випустять, тільки військова операція.
У нас демократия или цирк как в Московии?
Можно подумать, що це не так.
За 2 місяці можна було шатл на місяць відправити. Не то що ********** якусь там кількість кацапні сцяної.
Коли б влада бажала деблокувати "Азов" то вже б деблокувала. Але вона цього не бажає, тому що батальйон "Азов" - націоналісти. А взагалі ні Порошенко ні Зеленський сильно не заперечували, коли Ізраїль називав полк "Азов" нацистами. Японці нещодавно зрозуміли, що азовці самураї, а не нацисти.
"Єслі б хатєлі убіть. то уже п убілі", нє, ватан?

"Азов" цілком бойовий підрозділ, а крім нього там і морпіхи, і нацгвардійці, і прикордонники - всі "націоналісти" (ще б сказав "нацисти"), яких влада не хоче рятувати, як в Іловайську?
Як же все легко у диванних воїнів. Ти будеш серед тих, хто буде їх деблоковувати? Я ось не впевнений, що на сьогодні нам це під силу. А ось втратити багато військових ще й як під силу. Треба чекати, коли буде достатньо тяжкого озброєння з заходу
Якби було чим, то деблокували. Зараз іде наступ ворога переважуючими силами на сході, і потрібні над зусилля щоб встояти. А тут зраду розганяєте (Коли б влада бажала деблокувати "Азов" то вже б деблокувала.) це просто нонсес. І там до вашого відома не тільки Азов.
Яке ж ти гидотне, падло! Сподіваюсь, що карма тебе накриє, і кацапи розхерачать наступним саме твій дім і згвалтують саме твою доньку. Скотиняка. Спочатку такі падли як ти голосують за ржать, жрать, срать. А тепер кидаються лайном по людях, яким не какая разніца. Кончене...
зеленой гниде некогда... нуно видики снимать...да об переговорах думать.. да бухать с разным сбродом типа ермак, архамия( что оно вообще делает в Украине), арестович

запомните при зе никогда Европы не видать потому что нужно будет выдать Коломоя, он на это никогда не подйет и зе сдохнет но быдет упыраться и кричать : нас не принимают". За Марик только он в ответе... ну после ботокса
Зачем так?? Зеленский много сделал для Украины. Азов жаль очень но нету таких сил их разблокировать. Пытаются политтчески как то разобраться.
что что? он много сделал? ты в своем уме ? из за него и его воровской шоблы все беды в Украине ..
Та ну! Це Порошенко у всьому винен
Он добился помощи от многих стран. Он не свалил, хотя мог. Украина выстояда напор орков в начале, в этом есть его заслуга.
та ти шо,так добивався що скавулів що партнери своїми поставками зброї наносять збитки Україні,не роби ідола з клоуна і холуя
та ти шо,так добивався що скавулів що партнери своїми поставками зброї наносять збитки Україні
.....................................................................................................................................................................................................................

Может ссылку дашь.
Це фактично провокація, можна відправити пару бригад на деблокаду і отримати черговий Іловайск, або домовитись з путіним політично і через деякий час мати десяток Маріуполів.
да это и есть провокация если бы они вышли в первые дни а так..
Эмоциональное состояние родственников понятны. А вот для военных , в особенности нашего командования. Для Залужного. Эмоции смерти подобны. Верю Залужному. Верю в ВСУ. Слава Украiнi!
http://gooool.pro/page,2,23941-translyaciya-onlain-yaponiya-ukraina-smotret-live-30-04-2022.html
Просмотрел надписи на плакатах... А почему нигде нет "Президент Украины, Верховный Главнокомандующий, освободи Мариуполь и наших граждан"? За чей счет этот банкет?
Эмоциональное состояние родственников понять можно. Но для нашего военного командования, для Залужного эмоции смерти подобны.
Верю в ВСУ, верю Залужному. Слава Украiнi! Смерть ворогам!
А НУ Зе ДОКАЖИ ЩО ТИ КРАЩЕ ПОРОХА НА СПРАВАХ -

Зроби краще ніж було в Іловайську, бо до болі знайома ситуація.
Хоча Порох там був ні дочого, все вирішувало МВС, а добровольців у
Іловайськ заманив Коломойша пообіцявши кожному голові добробатів
по 200 тис. $ за захоплення ЗУГРЕС

https://tverezo.info/post/102083 За словами Геннадія Корбана від командирів добробатів зажадали , аби про своє бажання брати участь у взятті Іловайська вони повідомили керівництву МВС, і вони це зробили. Корбан назвав генерала Ярового. У цьому немає нічого дивного - батальйони «Донбас», «Азов», «Шахтарськ», «Дніпро-1» та інші були підрозділами МВС.

Тобто в момент коли штаб Сектору «Д» криком кричав про захід в Україну штатних частин армії РФ, керівництво МВС проблем не бачило і готувало штурм Іловайська як у совкові часи - «до дати»! Вражає? Це, до речі, до питання, яку інформацію надавали у штаб АТО командувач Сектору «Б» генерал Хомчак і керівники МВС. Хто справді проґавив ввід росіян - Муженко чи заступники Авакова? І хто автор наклепів про генерала Муженка, який завжди казав, що Іловайськ від самого початку був операцією МВС? Виходить, правду казав?

Проте. Навіщо було лізти в Іловайськ підрозділам МВС? Навіщо було влаштовувати руками запрошених до Іловайську журналістів шоу «війна онлайн» та намагатися взяти Іловайськ у День Незалежності? Перше, що спадає на думку - дострокові вибори до Верховної Ради. Ті самі, про проведення яких було оголошено 31 липня 2014 р. Як раз у ті дні сталася бурна перепалка між Юлією Тимошенко та її колишніми соратниками з «Народного фронту», які вирішили йти на вибори окремо від неї.

Які плани мав тоді Арсен Аваков, ми навряд чи дізнаємося.
Тобто, ви вважаєте, що і Аваков має сісти, а не тільки один Муженко, начгенштаба, який прогавив вторгнення ворога в країну?
Сране ФСБ РФ - ИДИНАХУЙ!
Й що шашличник "боНевтік" вийшов до людей? Почув?
Щось він нічого не каже ....
Якщо без емоцій... Південь просрали(вина повністю на владі). Не тільки Марік, а і Мелітополь, Бердянськ, Херсон-короче все...розбірки потім, бо "не на часі". На даний час Маріуполь кістка в горлі орків-і з'їсти не можуть, і кинути не хочуть. Хоч не хоч, а тримати там сили змушені. Як би не було боляче, але Марік став жертвою заради більшого-виграти час для підготовки від остаточного звільнення ВСІЄЇ УКРАЇНИ. Ну немає в нас зараз сил і можливостей його деблокувати, немає...поки що, такі реалії. Це війна. І якби цинічно не звучало, але такі "мітинги" в даний час просто не доречні. ******* "просто перестать стрелять" і "устали от войни". Йдеться про ДЕРЖАВУ, А НЕ ПРО ОДНЕ КОНКРЕТНЕ МІСТО З КОНКРЕТНИМИ ЛЮДЬМИ...ЖАЛЬ, АЛЕ...
