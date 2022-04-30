22 694 45
Бронетранспортеры M113 уже загружают для отправки в Украину, - Пентагон. ВИДЕО
Соединенные Штаты уже загружают гусеничные бронетранспортеры M113 для отправки в Украину.
Видео обнародовало Минобороны США в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Американские военные перегружают бронетранспортеры M113, следующие в Украину, на прицепы грузовиков", - говорится в сообщении.
.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for 🇺🇦 Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 30, 2022
Бронетранспортери М113 американської Нацгвардії до цього часу стояли на консервації. Але військові США стверджують, що для розконсервації та приведення у повністю робочий стан цих бронетранспортерів знадобиться навіть менше 5 діб, мовляв - берегли ці машини як зіницю ока навіть у законсервованому стані.
і ще варто звернути увагу на 1 обставину: зараз ця бронетехніка (не лише бредлі) перебуває на теренах Словаччини поблизу українського кордону
там у Словаччині всякого напхано напхом )
є звісно ж нюанси: M2 Bradley - високотехнологічна річ, одна гармата чогось варта --------- відтак власникам мабуть трохи шкода з нею розлучатися ________________ відтак власники тарабанять М113 аж із Джорджії (бо це технології 60-х років минулого століття, з невїбенним браунінгом 50-го калібру...)
ходить тільки про темпи постачання: її вже нема на озброєнні армії США, тому возити треба з іншого континенту за багато тисяч миль - а на війні час - це зброя
это пишут что поработали американские 155-мм гаубицы M777...