Бронетранспортеры M113 уже загружают для отправки в Украину, - Пентагон. ВИДЕО

Соединенные Штаты уже загружают гусеничные бронетранспортеры M113 для отправки в Украину.

Видео обнародовало Минобороны США в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Американские военные перегружают бронетранспортеры M113, следующие в Украину, на прицепы грузовиков", - говорится в сообщении.

.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for 🇺🇦 Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 30, 2022

