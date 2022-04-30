РУС
Бронетранспортеры M113 уже загружают для отправки в Украину, - Пентагон. ВИДЕО

Соединенные Штаты уже загружают гусеничные бронетранспортеры M113 для отправки в Украину.

Видео обнародовало Минобороны США в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Американские военные перегружают бронетранспортеры M113, следующие в Украину, на прицепы грузовиков", - говорится в сообщении.

.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for 🇺🇦 Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 30, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": США за сутки отправят более десяти самолетов с военной помощью для Украины. 60% гаубиц M777 из запланированных уже доставлены, - Пентагон

Дякуємо за підставлене плече.God bless America !
бронемашини будуть передаватись нашим військам із запасів Національної гвардії США. Станом на п'ятницю 29 квітня 2022 року готовність передати свої М113 Україні висловили губернатори одразу п'яти штатів США - Індіана, Міссурі, Північна Кароліна, Огайо та Західна Вірджинія.
Бронетранспортери М113 американської Нацгвардії до цього часу стояли на консервації. Але військові США стверджують, що для розконсервації та приведення у повністю робочий стан цих бронетранспортерів знадобиться навіть менше 5 діб, мовляв - берегли ці машини як зіницю ока навіть у законсервованому стані.
Ни одна наша БМП не держит бронебойные патроны 12,7 мм, М113 - легко, кроме того, алюминиевая броня не дает осколков при деформации...
ПРИВЕТ РУСНЕ.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/30/7138676/ Данія передасть Україні БТР Piranha III, важкі міномети і снаряди до них - ЗМІ
На Воронеже горит фабрика вазелина. И чо?
А как вообще этот бэтр по сравнению с теми, что есть в наличии?
А какая разница? Или тех, что в наличии, хватает?
В мільйон раз кращий за Форд Транзит.
Ответ прост - в разных версиях было изготовлено 80 000.

на складах в Европі є бредлі (*****) --- це буде швидше, ніж возити 113-го через океан, ні?
через океан едут лендлизовские, бережно сохраненные на консервации, и расконсервированные спецами. А за пару десятков европейских надо платить деньги. Кроме того, владельцы М113 все *********** наши симпатики- Германия, Италия, Греиция. Можно еще купить у бедной Испании или маленькой Дании. Только вопрос - ***** покупать?
ні, бро, я не про европейські М-113, я про M2 Bradley армії США
нет смысла их покупать, если мы теперь имеем полную возможность их затребовать (если посчитаем необходимым) в нужном нам количестве в рамках ленд-лиза:

"нет смысла их покупать" ---- а про купівлю й не йшлося, бо вищезгадані M2 Bradley належать армії США (тобто є власністю уряду США) - а значить можуть бути передані ЗСУ в рямцях того самого ленд-лізу

і ще варто звернути увагу на 1 обставину: зараз ця бронетехніка (не лише бредлі) перебуває на теренах Словаччини поблизу українського кордону

там у Словаччині всякого напхано напхом )

є звісно ж нюанси: M2 Bradley - високотехнологічна річ, одна гармата чогось варта --------- відтак власникам мабуть трохи шкода з нею розлучатися ________________ відтак власники тарабанять М113 аж із Джорджії (бо це технології 60-х років минулого століття, з невїбенним браунінгом 50-го калібру...)
а щоб не було НЕправильного розуміння: М 113 - гарна машинка (в 70-х роках була просто чудова), технологічніша за все, що коли-небудь мали ЗСУ, незмірно якісніша за культурою виробництва, ніж мокшанський брухт

ходить тільки про темпи постачання: її вже нема на озброєнні армії США, тому возити треба з іншого континенту за багато тисяч миль - а на війні час - це зброя
скільки вже можно інформувати рашистів??? Вы ще координати та час прибуття напишіть!!.
Это США)
Пишу - по всем дорогам из Польши. Время - 24/7.
Такая натовская техника забавная на вид ) непривычная после нашей. Посмотрим её на поле боя
на нее уже пол-сотни лет пол-мира смотрят на полях бесконечных войн. Что хотите рассмотреть вы?
Мне интересно в 2022 в Украине. Полсотни и полмира это уже прошлое.
покрасить осталось и нанести непобедимый пиксель)
Нанести самоклеющиеся обои. На месяц хватит точно, оно и дешевле и быстрее, либо отправить маляра вместе с караваном поставки. Пока в пути - и подсохнет.
Чому не видно ніякого озброєння?
они что, издеваюца, твари? Где HIMARS ?
Уже в Украине на донбассе работает
Ага, щас. Wishful thinking
Военные наши сообщали ,что там их уже применяли .Правда точное место не раскрыли
если бы применяли, все там было бы по другому
- вам точніше сказать , чи самі знаєте куди ...
А в чем разница с Ураганом ?
Чувак, тобі злили 2% інформації, а ти нервуєш? Що і як було,тобі скажуть через 30 років.
не знаю где HIMARS...
это пишут что поработали американские 155-мм гаубицы M777...

Takyje samyje vam ecio Danija vyslet.U dacan oni broniu ukrepili dlia nix.
Як же багато часу проходить між прийнятим рішенням і потраплянням до лав ЗСУ.
насправді це швидко,поляки кілька років чекали на танки після замовлення,як тільки ленд ліз запрацює на повну силу то доставка займатиме лічені дні.
Vot takyje droni mogli dat stati,oni do 120 kilometrov dostavit gruz 25 kg.Vot dlia Mariupolia zacytnikov.Ocen umnyje izbygajet PVO
жужжат, наверное, здорово.
Nedumaju tut umni ocen jesli pocujet opasnost obkidovatsia sto pticka
Ну й хай собі жужжать! У них крейсерська швидкість - 75 км/год, ППО об'єкти зі швидкістю до 100 км/год не засікає, а зі стрілецької зброї у нічному небі дідька лисого зіб'єш.
Хочется надеяться, что вся западная техника в целости будет доставляться на передовую и не будет быстро уничтожаться штурмовой авиацией рашистов... Небо самое большое беспокойство и на передовой, и в тылу...
C300 juz dzalaiem)!
Goronco biendge ruzkim kurwam))
