"Сегодня штуку одну интересную промутили. Сп#здили семь солнечных батарей, промышленных, больших", - перехваченный разговор захватчика. АУДИО
Недавний перехват разговора военнослужащего оккупационной армии раскрыл ближайшие планы россиян на востоке Украины и еще раз подтвердил репутацию захватчиков как профессиональных мародеров.
Как передает Цензор.НЕТ, перехваченный разговор опубликовало в фейсбуке Главное управление разведки Минобороны Украины.
Также Руслан хвастается жене "боевыми достижениями": "Сегодня штуку одну интересную промутили. Сп#здили семь солнечных батарей. Промышленных, больших".
Жена же жалуется, что с мая ей не будут выплачивать зарплату (она воспитательница в детском саду). Мол, их и так кормят и снабжают хозяйственными товарами.
Муж же уверяет, что скоро все изменится, ведь "Положили много пацанов. Молчать никто не будет. Многого насмотрелся. У нас республики зажрались очень сильно. Здесь у всех такое настроение. Все это бесследно не пройдет, когда все мы домой вернемся. Что они сделали, сколько пацанов перебили, сколько искалечили. На что жена отвечает: "Вот поэтому я и не хочу мальчика. Чтобы вот так какие-нибудь твари забрали просто…"
Примечательно, что ни муж, ни жена, при всем своем негодовании, никоим образом не осуждают причину своих невзгод – войну и массовые убийства. И относятся к этому просто как к очередной "работе".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
47-ой год в совке так и не закончился...
"Танковые аккумуляторы возле каждой кровати". Я стесняюсь спросить, орки жгли бы лучины, если б не краденые украинские солнечные батерии?
Во второй Мировой немцы ссались от смеха, когда гегемон вынимал напильник из-за одного голенища, кресало из-за другого и высекал огонь, чтобы прикурить.
Молчать он не будет... Да кто тебя, дегенерата, будет слушать? Упал-отжался-построился-повторил. Скажут-умрешь, разрешат -поживёшь, главное держи телевизор включенным, оттуда скажут, что думать и что делать.
И, да, бабе своей скажи, только мальчик! Если не в армию, то на зону, кто-то же должен работать, мы же страну с колен поднимаем!