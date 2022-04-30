РУС
"Сегодня штуку одну интересную промутили. Сп#здили семь солнечных батарей, промышленных, больших", - перехваченный разговор захватчика. АУДИО

Недавний перехват разговора военнослужащего оккупационной армии раскрыл ближайшие планы россиян на востоке Украины и еще раз подтвердил репутацию захватчиков как профессиональных мародеров.

Как передает Цензор.НЕТ, перехваченный разговор опубликовало в фейсбуке Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также Руслан хвастается жене "боевыми достижениями": "Сегодня штуку одну интересную промутили. Сп#здили семь солнечных батарей. Промышленных, больших".

Также читайте: Рашисты вывезли из Мариуполя часть аппаратов ИВЛ, - городской совет

Жена же жалуется, что с мая ей не будут выплачивать зарплату (она воспитательница в детском саду). Мол, их и так кормят и снабжают хозяйственными товарами.

Муж же уверяет, что скоро все изменится, ведь "Положили много пацанов. Молчать никто не будет. Многого насмотрелся. У нас республики зажрались очень сильно. Здесь у всех такое настроение. Все это бесследно не пройдет, когда все мы домой вернемся. Что они сделали, сколько пацанов перебили, сколько искалечили. На что жена отвечает: "Вот поэтому я и не хочу мальчика. Чтобы вот так какие-нибудь твари забрали просто…"

Примечательно, что ни муж, ни жена, при всем своем негодовании, никоим образом не осуждают причину своих невзгод – войну и массовые убийства. И относятся к этому просто как к очередной "работе".

Автор: 

мародерство (465) разведка (4222) перехват (351)
30.04.2022 19:48 Ответить
30.04.2022 20:10 Ответить
30.04.2022 19:49 Ответить
Вату из головы можно выбить только пулей.
30.04.2022 19:48 Ответить
Хм...цей кацап точно попаде в полон живий...Бо розумніший за інших-знає що таке сонячна батарея.
30.04.2022 19:49 Ответить
а...то ж колаборант ордловський...тоді все зрозуміло.
30.04.2022 19:51 Ответить
30.04.2022 20:10 Ответить
раб рабів будує плани на майбутнє))
30.04.2022 20:23 Ответить
Майбуття лише два 1 це Сахалiн 2 обiсцяна могилка.
30.04.2022 20:26 Ответить
А что-бы жить в нормальной стране - этим дебилам в голову не приходит? Лучше пацана не рожать.... Убогие....
30.04.2022 20:42 Ответить
По говору наче вони десь з Лугандонії....
01.05.2022 09:25 Ответить
Очередное АУДИО от СБУ
30.04.2022 20:45 Ответить
Ой, ***...
47-ой год в совке так и не закончился...
"Танковые аккумуляторы возле каждой кровати". Я стесняюсь спросить, орки жгли бы лучины, если б не краденые украинские солнечные батерии?
Во второй Мировой немцы ссались от смеха, когда гегемон вынимал напильник из-за одного голенища, кресало из-за другого и высекал огонь, чтобы прикурить.
Молчать он не будет... Да кто тебя, дегенерата, будет слушать? Упал-отжался-построился-повторил. Скажут-умрешь, разрешат -поживёшь, главное держи телевизор включенным, оттуда скажут, что думать и что делать.
И, да, бабе своей скажи, только мальчик! Если не в армию, то на зону, кто-то же должен работать, мы же страну с колен поднимаем!
30.04.2022 21:04 Ответить
Щоб цього орка і всіх його лапотніков з матрьошками током від цих батарей вбило!
30.04.2022 21:32 Ответить
а може забити, до батарей ще й автоматика потрібна, інвертор може якийсь,, знання коротше і руки не з дупи.
30.04.2022 21:49 Ответить
Дійсно, чергове аудіошоу від СБУ ... Після того, як керівництво Херсонського УСБУ "злило" Херсон і Херсонщину впевненості в тому, що вся ця Служба віддано служить Україні, немає. Чому у своїх лавах не розгледіли зрадників ???
30.04.2022 21:46 Ответить
 
 