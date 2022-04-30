"Сегодня штуку одну интересную промутили. Сп#здили семь солнечных батарей, промышленных, больших", - перехваченный разговор захватчика. АУДИО

Недавний перехват разговора военнослужащего оккупационной армии раскрыл ближайшие планы россиян на востоке Украины и еще раз подтвердил репутацию захватчиков как профессиональных мародеров.

Как передает Цензор.НЕТ, перехваченный разговор опубликовало в фейсбуке Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также Руслан хвастается жене "боевыми достижениями": "Сегодня штуку одну интересную промутили. Сп#здили семь солнечных батарей. Промышленных, больших".

Также читайте: Рашисты вывезли из Мариуполя часть аппаратов ИВЛ, - городской совет

Жена же жалуется, что с мая ей не будут выплачивать зарплату (она воспитательница в детском саду). Мол, их и так кормят и снабжают хозяйственными товарами.

Муж же уверяет, что скоро все изменится, ведь "Положили много пацанов. Молчать никто не будет. Многого насмотрелся. У нас республики зажрались очень сильно. Здесь у всех такое настроение. Все это бесследно не пройдет, когда все мы домой вернемся. Что они сделали, сколько пацанов перебили, сколько искалечили. На что жена отвечает: "Вот поэтому я и не хочу мальчика. Чтобы вот так какие-нибудь твари забрали просто…"

Примечательно, что ни муж, ни жена, при всем своем негодовании, никоим образом не осуждают причину своих невзгод – войну и массовые убийства. И относятся к этому просто как к очередной "работе".