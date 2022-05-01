Оккупанты до сих пор на нашей земле. Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать их, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что предстоит еще очень много работы, но Украина будет свободной.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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