Оккупанты до сих пор на нашей земле. Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать их, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что предстоит еще очень много работы, но Украина будет свободной.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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+20 Dust
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+13 Victor Bilousenko
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коли по суті сказати немає чого краще... промовчати
- Гарпун достає, Вільха, можна з катерів, а з під Очакова достає Точка_У. Про небо не кажу, там ***** ППО і дістатися важко. Ще є звичайний американський тротил, *********** трофейний КАМАЗ і наша руцькоязичная диверсійна група! Було б бажання до Перемоги, і наказ
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!