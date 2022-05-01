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Новости Видео Война
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Оккупанты до сих пор на нашей земле. Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать их, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что предстоит еще очень много работы, но Украина будет свободной.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Делаем все, чтобы эвакуационная миссия из Мариуполя все же свершилась", - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20734)


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Топ комментарии
+20
Окупанти досі на нашій землі. Ще потрібно воювати ......

коли по суті сказати немає чого краще... промовчати
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30.04.2022 23:24
+19
А якого ж ляда ти випустив їх з Криму, казьол? Тепер вони розповзлись на пів України по асфальтованим і освітленим дорогам.
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30.04.2022 23:30
+13
кацапская гундяйская секта тоже до сих пор действует на нашей земле.
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30.04.2022 23:38
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Окупанти досі на нашій землі. Ще потрібно воювати ......

коли по суті сказати немає чого краще... промовчати
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30.04.2022 23:24 Ответить
какой же он конченный и тупой! что оно несет ? словесный понос генератор пустых слов
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30.04.2022 23:50 Ответить
Це називається: коли немає власних здобутків, а їбалом відсвітити треба - типу "я тоже што-то дєлаю". Або, як ще кажуть, "собаці немає чого робити, то вона яйця вилизує". Ось цей порожній піздьож вже давно слід розцінювати як піар, переливанням словесної води з пустого в порожнє. Бо воно або несе якісь геть беззмістовні речі (многабукв), або геть неінформативні і усім очевидні на кшталт "трава зелена, вода прозора, вогонь гарячий."
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01.05.2022 00:11 Ответить
Та все вірно він каже, але ще треба єрмакова від сраку копнути
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30.04.2022 23:26 Ответить
по мосту да, а вот вода нам самим скоро в Крыму нужна будет.
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30.04.2022 23:31 Ответить
А якого ж ляда ти випустив їх з Криму, казьол? Тепер вони розповзлись на пів України по асфальтованим і освітленим дорогам.
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30.04.2022 23:30 Ответить
Дивно, але за його графіком шашлики десь за тиждень
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30.04.2022 23:30 Ответить
є ні! перші вже на завтра були б... (майовка..мир-май-труд-жрачка!) ))
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30.04.2022 23:37 Ответить
так...все так..коли ж окремий батальон з красенів-депутатів, їх охорони і накачаних фітнес-тренерів вступить в ТРО Київа?
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30.04.2022 23:35 Ответить
ЗЕ-красень Тіщенко захищає Чоп із лічного стєчкіна
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01.05.2022 00:01 Ответить
- Чим розїбати ТРИ чонгарськіх моста, через Сіваш, між Херсоном і Кримом? Це стратегічні мости, два автомобільних і один залізничний, чим?, - зупитують совісні розумні люди.

- Гарпун достає, Вільха, можна з катерів, а з під Очакова достає Точка_У. Про небо не кажу, там ***** ППО і дістатися важко. Ще є звичайний американський тротил, *********** трофейний КАМАЗ і наша руцькоязичная диверсійна група! Було б бажання до Перемоги, і наказ
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30.04.2022 23:37 Ответить
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30.04.2022 23:39 Ответить
уже не актуально,повз Маріуполь можуть возити напряму з рашки...
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01.05.2022 01:59 Ответить
кацапская гундяйская секта тоже до сих пор действует на нашей земле.
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30.04.2022 23:38 Ответить
да эти гниды журна-шлюшки мертветчуковские которых пригрел "патриот" ахметов
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30.04.2022 23:52 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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30.04.2022 23:55 Ответить
Саме так. З ворогом треба воювати, а переговори можуть бути лише про обмін полоненими або про капітуляцію орків.
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01.05.2022 00:28 Ответить
От же ж гнида - накаталась в буковеле на санках, нафоткалась - теперь оно прозрело - много надо отвоёвывать - а, как же золотые слова - если бы мы были, то умерли, а крым не отдали - Мариуполь может подойдёт - там люди умирают. Хрен оно куда вылезет, разве, что мир ещё раз увидеть в анусе ввх.
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01.05.2022 00:44 Ответить
Калі ўкраінцы замест прэзідэнта Парашэнкі абралі Зяленскага, я проста зрабіў так - 🙄 Пры Парашэнку Ўкраіна не сыходзіла з міжнароднай павесткі, вялася пастаянная дыпламатычная праца, прыйшоў Зяленскі і ўсё, Украіна быццам знікла, а паявілася ізноў літаральна перад вайной. Як кажуць у нас "elections have consequences" (выбары маюць наступствы).
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01.05.2022 01:24 Ответить
Зеленский, заткнись уже
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01.05.2022 02:48 Ответить
Когда уже 95-й квартал слезет со сцены!
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01.05.2022 07:16 Ответить
 
 