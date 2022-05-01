Воины батальона "Сармат" отразили вражеское наступление противника на Донецком направлении, - ООС. ВИДЕО

Воины батальона "Сармат" отразили вражеское наступление противника на Донецком направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООС.

Как отмечается, российские войска предприняли попытку штурма позиций украинских защитников в районе нашей обороны на Донецком направлении.

"Вражеской атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов. После этого утром на горизонте появилась бронетехника и пехота оккупантов. Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В результате сражения был уничтожен один российский танк, огневые средства и живая сила противника.

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