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Новости Видео Война
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Воины батальона "Сармат" отразили вражеское наступление противника на Донецком направлении, - ООС. ВИДЕО

Воины батальона "Сармат" отразили вражеское наступление противника на Донецком направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООС.

Как отмечается, российские войска предприняли попытку штурма позиций украинских защитников в районе нашей обороны на Донецком направлении.

"Вражеской атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов. После этого утром на горизонте появилась бронетехника и пехота оккупантов. Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В результате сражения был уничтожен один российский танк, огневые средства и живая сила противника.

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армия РФ (19562) Донбасс (26956) техника (1746) боевые действия (4253) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+40
Сармату-респект...
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01.05.2022 09:05
+29
Хлопці,спасибі Вам за все.Бережи Вас Господь.
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01.05.2022 09:06
+24
Русня - не люди!
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01.05.2022 09:03
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Русня - не люди!
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01.05.2022 09:03 Ответить
Сармату-респект...
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01.05.2022 09:05 Ответить
Шось мало новин. Всі пішли на майовку?
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01.05.2022 09:05 Ответить
Їдь сюди. Тут тобі вистачить і новин і пригод
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01.05.2022 09:18 Ответить
Хлопці,спасибі Вам за все.Бережи Вас Господь.
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01.05.2022 09:06 Ответить
Хлопці, я розумію, що Ви круті, та одягніть шоломи!
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01.05.2022 09:18 Ответить
Так шашлики на сьогодні обіцяли. З Днем хорошої роботи. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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01.05.2022 09:22 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бережи вас Господь та Матінка Божа
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01.05.2022 09:40 Ответить
Респект мужикам. Ябут русню в хвост и в гриву!!!
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01.05.2022 09:49 Ответить
Сармат, котики ви наші, дякуємо за працю! Бийте цих орків в кокошниках, щоб аж ватники у них завертались!
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01.05.2022 09:52 Ответить
Як висунулися орки на позиціі так і швиденько засунулися під землю

Хлопцям щира подяка за гарну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼
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01.05.2022 11:39 Ответить
А каски ні у всіх е і це дуже погано! Зеленський віддай свою каску захисникам на фронті які під обстрілами, нахрена вона тобі в бункері на банковій на відосиках ти в каскі якийс пришелепкуватий вона тобі ну ніяк не іде
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01.05.2022 14:06 Ответить
 
 