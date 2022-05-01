Воины батальона "Сармат" отразили вражеское наступление противника на Донецком направлении, - ООС. ВИДЕО
Воины батальона "Сармат" отразили вражеское наступление противника на Донецком направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООС.
Как отмечается, российские войска предприняли попытку штурма позиций украинских защитников в районе нашей обороны на Донецком направлении.
"Вражеской атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов. После этого утром на горизонте появилась бронетехника и пехота оккупантов. Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В результате сражения был уничтожен один российский танк, огневые средства и живая сила противника.
Топ комментарии
+40 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий01.05.2022 09:05 Ссылка
+29 Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий01.05.2022 09:06 Ссылка
+24 MAKAROV #508144
показать весь комментарий01.05.2022 09:03 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хлопцям щира подяка за гарну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼