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Зеленский встречается со спикером Палаты представителей Конгресса США Пелоси в Киеве. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время встречается в Киеве со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!", - отметил глава государства.

Также смотрите: Шмыгаль обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США Пелоси дальнейшие шаги поддержки Украины. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) США (27043) Пелози Нэнси (56)


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Топ комментарии
+17
82 роки, 12 годин перельоту, потім наземний транспорт, на шпильках... всім би таке здоров'я
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01.05.2022 09:25
+11
А дерьмак все ще права рука президента країни, що воює з рф
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01.05.2022 09:27
+10
Мужня жінка. В поважні роки такий вояж. Такі люди будували справжню Америку.
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01.05.2022 10:13
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82 роки, 12 годин перельоту, потім наземний транспорт, на шпильках... всім би таке здоров'я
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01.05.2022 09:25 Ответить
Ну и пусть наши друзья будут здоровы )))
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01.05.2022 09:48 Ответить
президент гідно продовжує справу розбудови армії, започатковану президентом порошенком
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01.05.2022 15:44 Ответить
Мужня жінка. В поважні роки такий вояж. Такі люди будували справжню Америку.
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01.05.2022 10:13 Ответить
Пелоси способна на куда большее, чем каблуки. Далі буде.
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01.05.2022 10:40 Ответить
А дерьмак все ще права рука президента країни, що воює з рф
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01.05.2022 09:27 Ответить
Дерьмак тебе в штаны нагадил
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01.05.2022 11:19 Ответить
Дерьмак нагадав нажаль не комусь у карман а нагадав на Україну!.
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01.05.2022 13:30 Ответить
Вагнеровцам дал возможность свалить и теперь они убивают украинцев. А позвонил беларашенскому диктатору - любимчик нестандартной игры на фано, криворженский гопник зеленский.
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01.05.2022 19:55 Ответить
а хто екскурсію проводить?
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01.05.2022 09:31 Ответить
Зараз наше верховне без бомажки намеле купу якихось нісенітниць. І не забуде кинути каменюку у тих, хто допомагає.
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01.05.2022 09:43 Ответить
Шоб ти своєю жовчу захлинувся і подох від цього
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01.05.2022 13:07 Ответить
"зе" , мабуть буде міняти Кулєбу на Єрмака.???
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01.05.2022 09:44 Ответить
Найвеличніший мав би одягтися в щось пристойне. Навіщо копіювати ДонДона!?!
І поголитись. Стилісти і перукарі нікуди не ділись... Чи нема коли? Цілодобово про Неньку дбає в сирому в окопі
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01.05.2022 10:41 Ответить
юзік присів на батончики рошен, краде у близького і дальшого оточення, маленьких дітей, слуг народу, в оп-и...вимкни його із партії
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01.05.2022 15:47 Ответить
Копирует сралина - всю 2 мировую в одной шинели.
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01.05.2022 19:57 Ответить
Темнокожему в очках руку пожали после белого пацана скраю.
Это неуважение, даже если это помощник/охранник Пелоси.
Все на работе, все выполняют важную миссию.
Это что за высокомерие? Расизм в чистом виде.
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01.05.2022 10:55 Ответить
Справа наліво? Ну дай Бог!
На пєрвий-втарой - рассчітайсь !
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01.05.2022 11:55 Ответить
Хай дасть орден бєніренигату за оборудку з з "НАФТОГАЗОМ " : купив дешево а тепер перепродає,ото розумник!А,ВИ ,НАРОД УКРАЇНИ,ВОЇНИ, і далі гиньте,хай вас катують,садять "свої органи" (тюрми переповненнібійцями,волонтерами (справжніми а не мразотою)....
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01.05.2022 11:07 Ответить
Зеленский молодец и миру спасибо за правильный выбор на этой войне
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01.05.2022 11:46 Ответить
ДАВНО СПОСТАВЛЯЮ ЗА ПЕЛЛОСІ,СУПЕР ЖІНКА, МАКЕЙ В Спідниці А ЯК ВОНА ТРАМПА РОЗМАЗАЛА,******
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01.05.2022 13:10 Ответить
Ты хацеў сказаць як яна зганьбілася? 4 гады дэмакраты бегалі з "рашен колюжен", каб потым поўнасцю дыскрэдытаваць сябе удзелам менавіта ў тым, у чым абвінавачвалі Трампа. Шмат чаго яшчэ будзе адкрыта. Ну а параўноўваць яе з Макейнам гэта ўвогуле нават ня смешна.
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01.05.2022 17:29 Ответить
Краще просто спостерігати.
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01.05.2022 13:16 Ответить
Не бритое, не мытое, зелёное чмо, шо -то опять прохрипело невразумительное.
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01.05.2022 14:05 Ответить
Ну, хаця б апрануўся як чалавек, пагаліўся б. Выглядае як Дон.
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01.05.2022 17:40 Ответить
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01.05.2022 20:09 Ответить
США ЛИДЕР МИРА !!!
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02.05.2022 09:38 Ответить
 
 