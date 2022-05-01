Зеленский встречается со спикером Палаты представителей Конгресса США Пелоси в Киеве. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время встречается в Киеве со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!", - отметил глава государства.

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