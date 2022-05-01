Зеленский встречается со спикером Палаты представителей Конгресса США Пелоси в Киеве. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время встречается в Киеве со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве. Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!", - отметил глава государства.
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+17 Ярослав Викторович
показать весь комментарий01.05.2022 09:25 Ссылка
+11 Nick Valentine
показать весь комментарий01.05.2022 09:27 Ссылка
+10 Ole Lahti
показать весь комментарий01.05.2022 10:13 Ссылка
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І поголитись. Стилісти і перукарі нікуди не ділись... Чи нема коли? Цілодобово про Неньку дбає в сирому в окопі
Это неуважение, даже если это помощник/охранник Пелоси.
Все на работе, все выполняют важную миссию.
Это что за высокомерие? Расизм в чистом виде.
На пєрвий-втарой - рассчітайсь !