Украинские воины уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" с помощью ПТРК "Стугна-П". ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" с помощью ПТРК "Стугна-П".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал на своей странице в соцсети Антон Геращенко.
"На днях из "Стугны-П" сбили еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", - пишет он в комментарии к видео.
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+64 Dimitri Xizanishvili
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Сейчас они на стреме и ответка прилетит в 90 процентах ,особенно с новых танков ,я уж молчу ,что можно легко подорваться на минах ,если подбираться близко к позициям противника(можете глянуть на количество захваченных энлавов и джавов противником )
Так что Стугна с 5,5 км дальнобойности и ракетой в 5 раз дешевле(а реально раз в 7) ,и отдельно вынесенным пультом гораздо безопаснее для операторов -и если бы не было лесопосадок,мешающих использовать максимальную дальность ,то вообще было бы безопасно.
Да еще-джавелин нужно охлаждать (4 мин.) перед применением ,батареи хватает на 2 раза,ну и др.недостатки есть (чит.википедию)-недаром в США ТОУ не списывают,а французы в ММС кроме головки самонаведения добавили оптический канал (у израиля спайк тоже по подобной схеме сделан)
В стугне нужно просто доработать програмное обеспечение ,что б делала горку в начале выстрела и при подлете к цели (что б била как джавелин под углом)-и будет вполне современно.
У китая есть аналог джава-Хуцзянь
Стугна не является улучшенным совдепом. Это росиянский Корнет, как раз вот оно. А Стугна имеет оригинальный, собственной разработки выстрел. Собственную систему наведения совместимую с выносным пультом управления и даже запараллеливания нескольких ПУ на один пост. Так шо... не надо тут...
Лапин, это тот который воюет с первого дня большого вторжения и командует одним из подразделений спецназа, в одном из интервью рассказывал, что Джавелин не есть волшебная палочка. И что далеко не всегда его можно применять с такой же эффективность, как Стугну. Речь не про дальность. Там какие-то свои нюансы. Какие, уточнять не стал, типа, не для всеобщих ушей, а кому надо, соответствующая информация доводится. Вот комбинированное применение, то что надо.
https://www.youtube.com/watch?v=q03whqlxlrY
така воля божа!
орки є орки , мразь 😠
Made in UKRAINE !!!
Так цікаво спостерігати за виборцями. До 2014 армії в країні не було зовсім. Потім пийшов шоколадний барига все розікрав і в армії з'явились ******* а ефективні зразки озброєнь.
Думаєте хоч одна "недорогенька" бодай натяком вибачилася за свій багаторічний регіт "а то путін нападьот'", через який українці переважно не те що не були готові до нового нападу, а взагалі забули про війну?
Мосійчук продовжує стверджувати, що "мова не на часі", інші співробітники каналів Медведчука перемістились на "єдине мовлення", а колективний Сірьоня Іванов виконує давнє замовлення з обливання медіапомиями Порошенка , разом з ротожопим Лєщєнко - тільки фізіономії намагаються робити печальні і не так яскраво їх фарбують.
.....
До речі, так само фальшиво виглядають страждання "позитивних блогерів" єрмака-подоляка - які своїм "позитивом" сором'язливо прикривали втрати на фронті під час "перемірій", не згадували вбитих азовців після заборони розвідки, нічого не говорили про зриви оборонзамовлень, про військових в клітках, про хомчаковщіну і смерть Журавля, про злив вагнерівців і розгром розвідки врешті-решт, а тепер різко згадали які вони патріоти.
......
Так що все розпочалося задовго до 24.02, просто до нас увірвалася реальність, яку приховували вищєназвані добрі люди - побачимо, якою буде їхня спокута (і чи буде), а головне чи здатна буде нація позбутися омани, щоби більше ніколи не розплачуватися за неї кров'ю.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZUI5qmVp9ff7xybkXjJfNo8hcPchjStqXwy4sGszVv3bCu3HaHp5lT-m1ty970oQUxMyrmUDuQPhbAtJxKQZJA8GvNRMfFAHJ0mhpSpFQmoH145nbHWAl1t1avpOZwCkAVA8gNd6z_493p3mGmtw1uRItskFPZb6Te8iL0qC4m_Fg&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
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и был в чине подьячего в РПЦ-ФСБ. Он что был такой дурак что не понимал что это фсбешная клоака? Карьера и продвижение в бизнесе требовала от Пети прогнуться перед ФСБ. А потом запрыгнул сивочелый под крылышко Януковича в министры к Азарову и очень эффективно Работал на Украину. На Украину? Да нет же, как всегда для для себя. Раскройте глаза прихожане секты святого Пётра. Хотя это марно.
Теж норм.
Так підійде ?
Всегда говорил- что наш зеленый зомбиленд по своей мерзкой сущности хуже намного путлеровского зомбиленда
Краще б подякували розробникам та виробникам Стугни!
Алігаторам та крокодилам дозволяється літати, але низенько-низенько.
Чтоб не пересели в очередной анало говнет и не полетели снова куда то стрелять-бомбить. Хоть у многих из них и так после первого жесткого приземления поджилки трясутся пожизненно. Но все же... чем черт не шутит... не всем из них жесткач яйца подрезает. Орки же из отряда простейших - нулевая ответственность, атрофированная чувствительность.