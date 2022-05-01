Украинские воины уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" с помощью ПТРК "Стугна-П". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" с помощью ПТРК "Стугна-П".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал на своей странице в соцсети Антон Геращенко.

"На днях из "Стугны-П" сбили еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор", - пишет он в комментарии к видео.

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