Украинские бойцы из ПТРК "Стугна-П" уничтожили российский танк в Донецкой области. ВИДЕО

Украинские военные уничтожили очередной российский танк. На этот раз – на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сообщается, что бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили танк из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

"Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожать противника! Слава ДШВ! Слава Украине!" - подписали десантники видео с работой ПТРК.

