Украинские бойцы из ПТРК "Стугна-П" уничтожили российский танк в Донецкой области. ВИДЕО

Украинские военные уничтожили очередной российский танк. На этот раз – на Донетчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сообщается, что бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили танк из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

"Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожать противника! Слава ДШВ! Слава Украине!" - подписали десантники видео с работой ПТРК.

Смотрите также: Украинские воины уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" с помощью ПТРК "Стугна-П". ВИДЕО

Топ комментарии
+21
Слава нашим військовим! Бережи вас Господь
01.05.2022 11:37 Ответить
+18
У стугны есть одно не совсем очевидное преимущество, что все фиксируется на видео, которые потом публикуют, из за чего создаётся впечатление что мы одними стугнами и воюем. Думаю, на самом деле другие ПТРК дают просраться не меньше кацапам, просто некому все это снимать, есть другие более жизненно важные задания на войне. Но факт остаётся фактом стугна отличное украинское оружие, с минимальной ценой, с относительной безопасностью для оператора, с достаточной точностью и убойной силой. Слава Украине! Слава ВСУ! Украина как никогда сильна, кацапия как никогда слаба, победа за нами.
01.05.2022 11:53 Ответить
+14
01.05.2022 11:39 Ответить
01.05.2022 11:37 Ответить
01.05.2022 11:39 Ответить
Вважаю ,що тепер люба армія світу ,буде гордитись тим,що в її арсеналі будуть українські "Стугни"
01.05.2022 11:43 Ответить
Учитывая, что пока каких-то значимых побед в Украине у Путина нет, то он может антураж самопожертвования, присущий 9 мая, использовать для объявления открытой всеобщей мобилизации в России. Может прозвучать клич побороть "нацистов всего мира"! Так что нельзя исключать, что с целью удовлетворения своих больных амбиций Путин прикажет торжественно отправить 11 тыс. парадных военных прямиком с Красной площади на украинский фронт. Так сказать, как пример для подражания масс. Понятное дело, без малейшего намека на то, как быстро праздничные "коробочки" военных на бессмысленной бойне превращаются в горы трупов, источающих зловонное амбре.Телеграм-канал https://t.me/sytosokrata/608/ «Сито Сократа»
01.05.2022 11:44 Ответить
Плевать, что там объявит не объявит хло. Свинарник уже задействовал 99.05% своих возможностей (оставшиеся 0.5% яо). Украина сражается, ленд лиз одобрен, мировая общественность поддерживает Украину. Хрюсию может спасти только чудо, вроде внутреннего разлада в Украине. Это единственный шанс для свинарника на выживание.
01.05.2022 12:06 Ответить
Это кто это с кем это разлаживаться будет? Армия с народом? Так они вроде бы и так вместе с 14 года. И никаких указивок на этот счет не надо. А агрохимии с зеленскими и ермаками, и не думали объединятся. У этих своя свадьба.
Так шо, нема у свинарника шансов.
01.05.2022 12:21 Ответить
Так сейчас разлад в Украине практически невозможен. Ещё недавно отношения с Польшей можно было назвать не гладкими, а сейчас - просто песня. Внутри страны - так же практически нет разладов.
01.05.2022 13:27 Ответить
В этом и беда! Вилка- либо капитуляция, либо применение ЯО
01.05.2022 14:20 Ответить
Не надо повторять куйню из ОП. Или кто формирует общественное мнение. Мы побеждаем только в Фэйсбуке . Ну спалили один так перемога . А их у Путина ещё 18000. Не сразу но поставят на гусеницы.
Посмотрите правде в глаза. Путин забрал практически всю 90% и думаю за пару недель заберёт всю луганскую обл.и практически всю Донецкую. Забрал до Днепра херсонскую и запорожскую области обеспечив 100 % корридор в Крым, а так же пресную воду в Крым. Вопрос небольшого времени, чтобы она туда потекла. И вишенка на торте - самая мощная в Европе Запорожская АЭС. Которая обеспечивает весь юг и Крым электричеством. Потом если не отобьёт порты Одессы. Подпишет перемирие. Все поставки по ленд-лиз это только не дать путину дальше идти до Збруч и на Киев. И не о каком освобождение речи не идёт. Это всё бла-бла-бла. Решение Киева это остаться на тех же самых схемах и потоках ,но чуть меньше . А жизнь идёт своим чередом.
01.05.2022 12:32 Ответить
Пан або панікер, або провокатор.

Там не 18,0 тис., а 13,2 тис. Без динамічного захисту б*ються РПГ-7. Крім того, вже ліквідували 1,0 і 0,3 захопили.

У зоні ООс зрушення не суттєві - де стояли на 24 лютого, там і стоять.
01.05.2022 12:44 Ответить
Кременная, Заречное ,Торское, орки стоят под Ямполем,а это уже дорога Лисичанск-Бахмут под обстрелом . А так в сводках они на месте. Я не паникер и не провокатор, я за правду. Ху..во ,так и скажите что плохо. И что-то делайте. Или это напоминает 24 февраля,Не паникуйте верьте зсу ,вот люди в буче и ирпене, Мариуполе проверили. И я поверил даже технику не выгнал . А теперь бомж без работы.
01.05.2022 12:52 Ответить
Так і кажуть - важко. І роблять, що треба. Якщо вам здається, що мало - вперед, на амбразуру. Але не треба нести дурню та лякати всіх 18'000 неіснуючих танків.

Офіційно, на 24.02.2022 в рашки на озброєнні, боєздатних, було 3300 танків. З них 1000 - ми вже розхєрачили. Всі інші 10'000 танків - в них "на зберіганні", і як виявляється, без оптики, без електроніки і більшість без двигунів навіть - бо все розкрали.

Саме тому рашковани кинули всі резерви на Донбас зараз - в них "перемога зараз або капітуляція". Бо зброю брати немає де. А Україна - як раз зараз в процесі переозброєння та підготовки Корпусу Резерву на зброю, що отримана з країн НАТО. І якщо ви не знаєте, що то такеє "стандарти НАТО" - пошукайте в інтернетах кількісні характеристики (для прикладу: гаубиця калібру 155 на максимальні відстані - 40-60 км - кладе снаряд в круг радіусом 5 метрів, а совкова гаубиця МСТА - кладе снаряд на 25-29 км в круг радіусом 50 метрів) - і більше не верзіть дурниць.

ГШ свою справу знає. Віримо ГШ. Віримо ЗСУ.

Слава Україні!
01.05.2022 19:08 Ответить
Все ще гірше в лапотних. Насправді, на 24.02.2022 офіційно в них на озброєнні, боєздатними було десь приблизно 3'300 танків на всю засрашку. Всі інші 10'000 танків - це "на зберіганні". В країні, де всі все крадуть, в тих "збережених" танків давно немає оптики, немає електроніки, а в більшості - немає навіть двигунів. Тобто всі вони потребують "капітального ремонту", що в рашці зараз фактично неможливо - вони навіть нові танки перестали випускати.
01.05.2022 19:02 Ответить
Это всё напоминает анекдот про двух боксеров. " А по очкам то, я веду".
01.05.2022 12:57 Ответить
Рашка може і не зупинитись на втратах в 50'000 трупів (а це - ще +100'000 поранених).

Але, то таке - ніхто і не сподівається серйозно на київський сценарій. Саме тому ГШ не кидає в бій всі резерви - фактично Корпус Резерву (а це принаймні 150'000 осіб) в бій навіть близько не вступає. ГШ їх тримає на базах навчання та переозброює поступово на зразки зброї НАТО. А для мотивованої армії зі зброєю НАТО (передусім, артою з системами управління вогнем НАТО) - розмір армії супротивника важливий, але не дуже, якщо там озброєні просто калашами та танками Т-55 - а кращого рашка для своїх можливих мільйонів гарматного м'яса, якими нас лякають у випадку початку "загальної мобілізації в рашці", надати не в змозі.

Тож буде важко. Але перемога буде за нами. 20 дивізіонам гаубиць 155м глибоко начхати, скільки проти неї суне слабоозброэного війська - 100'000 чи 1'000'000. А в рашки на Донбасі зараз десь біля 65'000 війська, за оцінками різними.
01.05.2022 19:16 Ответить
А кто мешает сейчас все выжигать.
01.05.2022 13:25 Ответить
01.05.2022 11:53 Ответить
После война Стугна займет свое место на рынке не дорогих но эффективных противотанковых систем.
01.05.2022 12:08 Ответить
если тебе мало того что их закупают саудиты, то я не знаю каких признаний ты ещё хочешь
01.05.2022 12:48 Ответить
60-70% знищені артилерією. Пишуть ...
01.05.2022 12:45 Ответить
Теперь понятен смысл литеры "П" в названии кацапобойки - "Стугна" п@здит все, что видит - хоть "Аллигаторв", хоть железный кацапский хлам.
01.05.2022 12:46 Ответить
Не ******, а ********- так точнее.
01.05.2022 14:37 Ответить
 
 