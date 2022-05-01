Украинские бойцы из ПТРК "Стугна-П" уничтожили российский танк в Донецкой области. ВИДЕО
Украинские военные уничтожили очередной российский танк. На этот раз – на Донетчине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Сообщается, что бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили танк из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".
"Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожать противника! Слава ДШВ! Слава Украине!" - подписали десантники видео с работой ПТРК.
Так шо, нема у свинарника шансов.
Посмотрите правде в глаза. Путин забрал практически всю 90% и думаю за пару недель заберёт всю луганскую обл.и практически всю Донецкую. Забрал до Днепра херсонскую и запорожскую области обеспечив 100 % корридор в Крым, а так же пресную воду в Крым. Вопрос небольшого времени, чтобы она туда потекла. И вишенка на торте - самая мощная в Европе Запорожская АЭС. Которая обеспечивает весь юг и Крым электричеством. Потом если не отобьёт порты Одессы. Подпишет перемирие. Все поставки по ленд-лиз это только не дать путину дальше идти до Збруч и на Киев. И не о каком освобождение речи не идёт. Это всё бла-бла-бла. Решение Киева это остаться на тех же самых схемах и потоках ,но чуть меньше . А жизнь идёт своим чередом.
Там не 18,0 тис., а 13,2 тис. Без динамічного захисту б*ються РПГ-7. Крім того, вже ліквідували 1,0 і 0,3 захопили.
У зоні ООс зрушення не суттєві - де стояли на 24 лютого, там і стоять.
Офіційно, на 24.02.2022 в рашки на озброєнні, боєздатних, було 3300 танків. З них 1000 - ми вже розхєрачили. Всі інші 10'000 танків - в них "на зберіганні", і як виявляється, без оптики, без електроніки і більшість без двигунів навіть - бо все розкрали.
Саме тому рашковани кинули всі резерви на Донбас зараз - в них "перемога зараз або капітуляція". Бо зброю брати немає де. А Україна - як раз зараз в процесі переозброєння та підготовки Корпусу Резерву на зброю, що отримана з країн НАТО. І якщо ви не знаєте, що то такеє "стандарти НАТО" - пошукайте в інтернетах кількісні характеристики (для прикладу: гаубиця калібру 155 на максимальні відстані - 40-60 км - кладе снаряд в круг радіусом 5 метрів, а совкова гаубиця МСТА - кладе снаряд на 25-29 км в круг радіусом 50 метрів) - і більше не верзіть дурниць.
ГШ свою справу знає. Віримо ГШ. Віримо ЗСУ.
Слава Україні!
Але, то таке - ніхто і не сподівається серйозно на київський сценарій. Саме тому ГШ не кидає в бій всі резерви - фактично Корпус Резерву (а це принаймні 150'000 осіб) в бій навіть близько не вступає. ГШ їх тримає на базах навчання та переозброює поступово на зразки зброї НАТО. А для мотивованої армії зі зброєю НАТО (передусім, артою з системами управління вогнем НАТО) - розмір армії супротивника важливий, але не дуже, якщо там озброєні просто калашами та танками Т-55 - а кращого рашка для своїх можливих мільйонів гарматного м'яса, якими нас лякають у випадку початку "загальної мобілізації в рашці", надати не в змозі.
Тож буде важко. Але перемога буде за нами. 20 дивізіонам гаубиць 155м глибоко начхати, скільки проти неї суне слабоозброэного війська - 100'000 чи 1'000'000. А в рашки на Донбасі зараз десь біля 65'000 війська, за оцінками різними.