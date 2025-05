Режим Путина сполна заплатит за все зверства, которые он принес этому миру, - Порошенко на Форуме Института Маккейна. ВИДЕО

Путинский режим сполна заплатит за все зверства, которые он принес этому миру.

Об этом на "Форуме Седона 2022" сказал пятый Президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В разговоре с конгрессменом, майором ВВС Нацгвардии США Адамом Кинзингером Порошенко подчеркнул, что путинская Россия направлена только на агрессию, нарушение всех правил и войну.

Honored to welcome @poroshenko to the #SedonaForum2022. We’re grateful for his insight, his service to #Ukraine, and the valuable time he spent with us today. We will continue to be an advocate & dedicated partner for freedom. #SlavaUkraini https://t.co/Le24EVVKBd