Режим Путина сполна заплатит за все зверства, которые он принес этому миру, - Порошенко на Форуме Института Маккейна. ВИДЕО
Путинский режим сполна заплатит за все зверства, которые он принес этому миру.
Об этом на "Форуме Седона 2022" сказал пятый Президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
В разговоре с конгрессменом, майором ВВС Нацгвардии США Адамом Кинзингером Порошенко подчеркнул, что путинская Россия направлена только на агрессию, нарушение всех правил и войну.
Honored to welcome @poroshenko to the #SedonaForum2022. We’re grateful for his insight, his service to #Ukraine, and the valuable time he spent with us today. We will continue to be an advocate & dedicated partner for freedom. #SlavaUkraini https://t.co/Le24EVVKBd— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) April 30, 2022
"Все началось не в ночь 24 февраля 2022 года, когда Путин начал обстреливать крылатыми ракетами всю Украину. Все началось в далеком 2000 году, когда он впервые пришел к власти в Кремле", – убежден Порошенко.
Путин установил бесчеловечный режим в России, поработил нацию, подавил каждого несогласного в оппозиции и все свободы в России. Он готовился к войне годами, если не десятилетиями. Военные преступления Путина можно проследить в Чечне и Грузии, Сирии и Украине, а также в убийствах по улицам Берлина и Солсбери, Москвы и Киева – говорит Порошенко.
"Сейчас тысячи и тысячи крылатых ракет, бомб и артиллерийских снарядов стирают украинские города, убивая тысячи граждан Украины любой этнической принадлежности, даже россиян, всех возрастов. Он применяет запрещенное в мире оружие. Он совершает террористические акты. Он создает гуманитарные катастрофы в городах Украины. Он похищает даже детей", – констатирует Петр Порошенко.
"Путин настолько высокомерен, что приказал направить крылатые ракеты на Киев в тот момент, когда генеральный секретарь ООН господин Гутерреш встречался с президентом Зеленским. Ракеты взорвались в миле от места их встречи", – напомнил Петр Порошенко.
"Мы должны представить Путина и его режим международному трибуналу за преступления против человечества и геноцид против украинцев. В том числе, с помощью "Списка Бучи", своего рода "списка Магнитского", который у вас уже есть", - призвал пятый Президент.
"Однако мы не должны быть наивными и думать, что единственная проблема – это Путин. Он отравил русский народ, и эту российскую болезнь нужно как следует вылечить. Российский народ тоже должен нести ответственность. Не только преступления режима Путина, но и, наконец, преступления прошлого советского режима должны быть оценены и осуждены самим российским народом. Иначе через несколько лет мы станем свидетелями повторения агрессии", - считает Порошенко.
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а около 20 офицеров и более 60 тушек окружения ????
Интересно, что было бы лучше для Украины с информационной точки зрения: тяжелый трехсотый или двухсотый хенерал?
На мой взгляд тяжелый трехсотый, который за неделю сдох бы. Это был бы идеальный вариант.
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
Що значить піаритися?
Порошенко, на відміну від декого, запрошений виступити на "Форумі Седона 2022". У Порошенка просять і беруть інтерв'ю ведучі ЗМІ.
Це на коломойсько- мертвечуківсько- дерьмаково- подляковому марафоні немає місця для Порошенка та патріотів. У нього інше покликання, славити Бубу- дерьмака, щоб не виникло питань, хто дав наказ розмінувати кримський перешийок, чому три роки знищувалися збройні сили, економіка, енергетика, ну і т.д.
Наприклад Залужний.
Цікаво, як будуть називати цю війну у підручниках.
Війна з Росією? Наче і так, але і війон таких було багато, і війна насправді розпочалася у 2014 році. Повномасштабна війна? Наче і вірно, але задовго. Гаряча фаза? Так і до того була не дуже тиха.
Я думаю, що ії будуть називати просто - Війна. Саме так, з великої літери. Як наші батьки говорили про Другу світову.Але у мене в голові саме та частина війни, яка почалася 24 лютого, завжди буде Війною світанку. Тому що той світанок з висоти над Маріуполем я не забуду ніколи.
Або - Люта війна. І не тільки тому, що вона розпочалася у лютому.
Але цим будуть займатися історики майбутнього. А зараз треба ще трошки поїбашити. Їбаште, котики. Поводьте себе погано.
Звісно різні дєрмаки будуть проти, але яка користь від дЄрмака для України ?