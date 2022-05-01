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Режим Путина сполна заплатит за все зверства, которые он принес этому миру, - Порошенко на Форуме Института Маккейна. ВИДЕО

Путинский режим сполна заплатит за все зверства, которые он принес этому миру.

Об этом на "Форуме Седона 2022" сказал пятый Президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В разговоре с конгрессменом, майором ВВС Нацгвардии США Адамом Кинзингером Порошенко подчеркнул, что путинская Россия направлена только на агрессию, нарушение всех правил и войну.

Honored to welcome @poroshenko to the #SedonaForum2022. We’re grateful for his insight, his service to #Ukraine, and the valuable time he spent with us today. We will continue to be an advocate & dedicated partner for freedom. #SlavaUkraini https://t.co/Le24EVVKBd

— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) April 30, 2022

"Все началось не в ночь 24 февраля 2022 года, когда Путин начал обстреливать крылатыми ракетами всю Украину. Все началось в далеком 2000 году, когда он впервые пришел к власти в Кремле", – убежден Порошенко.

Путин установил бесчеловечный режим в России, поработил нацию, подавил каждого несогласного в оппозиции и все свободы в России. Он готовился к войне годами, если не десятилетиями. Военные преступления Путина можно проследить в Чечне и Грузии, Сирии и Украине, а также в убийствах по улицам Берлина и Солсбери, Москвы и Киева – говорит Порошенко.

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"Сейчас тысячи и тысячи крылатых ракет, бомб и артиллерийских снарядов стирают украинские города, убивая тысячи граждан Украины любой этнической принадлежности, даже россиян, всех возрастов. Он применяет запрещенное в мире оружие. Он совершает террористические акты. Он создает гуманитарные катастрофы в городах Украины. Он похищает даже детей", – констатирует Петр Порошенко.

"Путин настолько высокомерен, что приказал направить крылатые ракеты на Киев в тот момент, когда генеральный секретарь ООН господин Гутерреш встречался с президентом Зеленским. Ракеты взорвались в миле от места их встречи", – напомнил Петр Порошенко.

"Мы должны представить Путина и его режим  международному трибуналу за преступления против человечества и геноцид против украинцев. В том числе, с помощью "Списка Бучи", своего рода "списка Магнитского", который у вас уже есть", - призвал пятый Президент.

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"Однако мы не должны быть наивными и думать, что единственная проблема – это Путин. Он отравил русский народ, и эту российскую болезнь нужно как следует вылечить. Российский народ тоже должен нести ответственность. Не только преступления режима Путина, но и, наконец, преступления прошлого советского режима должны быть оценены и осуждены самим российским народом. Иначе через несколько лет мы станем свидетелями повторения агрессии", - считает Порошенко.

Порошенко Петр (19615) путин владимир (31501) россия (96018) военные преступления (1445)


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Топ комментарии
+26
Боляще, ще й я добавлю.
Що значить піаритися?
Порошенко, на відміну від декого, запрошений виступити на "Форумі Седона 2022". У Порошенка просять і беруть інтерв'ю ведучі ЗМІ.
Це на коломойсько- мертвечуківсько- дерьмаково- подляковому марафоні немає місця для Порошенка та патріотів. У нього інше покликання, славити Бубу- дерьмака, щоб не виникло питань, хто дав наказ розмінувати кримський перешийок, чому три роки знищувалися збройні сили, економіка, енергетика, ну і т.д.
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01.05.2022 14:35
+20
Україні потрібен Порох.
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01.05.2022 14:28
+18
Новенький і не знаєте,що Порошенко має право виступати де захоче. Демократія.
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01.05.2022 14:28
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Правила форума Совет форумчан
Дорогие подписчики и гости канала! Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов был ранен на территории Украины. Герасимов получил осколочное ранение верхней трети правой голени без перелома кости. Осколок извлечен, опасности для жизни нет.
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01.05.2022 14:08 Ответить
По данным украинской стороны в результате вчерашнего удара по передовому командному пункту 2-й армии российских войск в Харьковский области под Изюмом мог быть ранен начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов.
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01.05.2022 14:15 Ответить
..Зная, что там соберется верхушка российского командования, можно было запустить туда несколько ракет, чтобы уж наверняка..
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01.05.2022 18:46 Ответить
Нехай щастить.
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01.05.2022 14:17 Ответить
а начальник штаба 2-й армии генерал Андрей Симонов? воскрес??(прости Господи)
а около 20 офицеров и более 60 тушек окружения ????
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01.05.2022 14:17 Ответить
...на ютубі якийсь російський військовий своїй дружині телефонував, що щоб його забрали з України, він молотком заб'є собі у ногу осколок...а дружина йому каже - то може вистрелиш собі у ногу? а він відповідає - не можна, це буде самастрєл...
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01.05.2022 14:17 Ответить
Жаль, что легкое ранение.
Интересно, что было бы лучше для Украины с информационной точки зрения: тяжелый трехсотый или двухсотый хенерал?
На мой взгляд тяжелый трехсотый, который за неделю сдох бы. Это был бы идеальный вариант.
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01.05.2022 14:21 Ответить
путін заслужив долю бін ладена.де вирок і виконання?
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01.05.2022 14:17 Ответить
Що наробив?
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01.05.2022 14:24 Ответить
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
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01.05.2022 14:24 Ответить
як в ту версію вписується буча ворзель бородянка ...
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01.05.2022 14:31 Ответить
Ця версія лише перетворює на гротеск можливі реальні довоєнні відносини між Банковою і кремлем. А щодо вашого питання, то відповіді доволі прості. "Ексеси виконавців", і загалом - "прийнятні супутні жертви".
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01.05.2022 15:07 Ответить
а потім великі будівельники займатимуться будівництвом доріг
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01.05.2022 14:32 Ответить
Лахта випий бояри, попустить.
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01.05.2022 14:25 Ответить
Новенький і не знаєте,що Порошенко має право виступати де захоче. Демократія.
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01.05.2022 14:28 Ответить
Боляще, ще й я добавлю.
Що значить піаритися?
Порошенко, на відміну від декого, запрошений виступити на "Форумі Седона 2022". У Порошенка просять і беруть інтерв'ю ведучі ЗМІ.
Це на коломойсько- мертвечуківсько- дерьмаково- подляковому марафоні немає місця для Порошенка та патріотів. У нього інше покликання, славити Бубу- дерьмака, щоб не виникло питань, хто дав наказ розмінувати кримський перешийок, чому три роки знищувалися збройні сили, економіка, енергетика, ну і т.д.
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01.05.2022 14:35 Ответить
Порошенко вкрав у тебе мізки?
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01.05.2022 14:42 Ответить
Україні потрібен Порох.
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01.05.2022 14:28 Ответить
Украiнi потрiбен герой iз Збройним Сил.
Наприклад Залужний.
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01.05.2022 14:47 Ответить
Он уже на своем месте. А вот президентом должен быть хороший дипломат и умелый политик, а главное - человек, которому не насрать на Украину.
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01.05.2022 14:55 Ответить
военные должны заниматься своим делом а управлять воюющей страной должны люди(типа Порошенко) которые любят свою землю - а не продажные зеленые шлемазлы - которые хотят отдать агрессору половину територрии
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01.05.2022 21:34 Ответить
Ще хочу сказати що якщо Зе сцить що Порох стане президентом, то хай зробить Пороха премєр міністром, думаю він не відмовиться, а от дЄрмак, той зі своєю шоблою буде категорично проти, бо там і до суда над ними недалеко.
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02.05.2022 00:57 Ответить
БРАВО
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01.05.2022 14:32 Ответить
Каламойскій вже підраховує бариші...
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01.05.2022 14:35 Ответить
никалай ваулин из севастополя тоже сагласен
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01.05.2022 15:03 Ответить
Да, падлы рашистские. "Не забудем, не простим!" По новому заиграл ваш сраный девиз, правда? Даже когда война закончится, "хохлы" продолжат вас мочить в сортире всеми доступными способами. Если не физически, то морально. Готовьтесь , твари, Ад будет вас ждать везде, где рядом будет украинец.
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01.05.2022 15:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tBCbbEowzws
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01.05.2022 16:05 Ответить
https://www.facebook.com/hudymenko?__cft__[0]=AZXschhH-hCg6_f9zVVXwvF6_qdKo_JQ0SSaPL0tmzwCFJ5XisUucNd4jruGEe7KmrbIWxLuM4a868sM_RPdUw9yBEnw1QJESSPoWmbB_cP_Zi3sOVGJpc1EmrXLjaHp44k&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Гудименко

Цікаво, як будуть називати цю війну у підручниках.

Війна з Росією? Наче і так, але і війон таких було багато, і війна насправді розпочалася у 2014 році. Повномасштабна війна? Наче і вірно, але задовго. Гаряча фаза? Так і до того була не дуже тиха.

Я думаю, що ії будуть називати просто - Війна. Саме так, з великої літери. Як наші батьки говорили про Другу світову.Але у мене в голові саме та частина війни, яка почалася 24 лютого, завжди буде Війною світанку. Тому що той світанок з висоти над Маріуполем я не забуду ніколи.

Або - Люта війна. І не тільки тому, що вона розпочалася у лютому.

Але цим будуть займатися історики майбутнього. А зараз треба ще трошки поїбашити. Їбаште, котики. Поводьте себе погано.
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01.05.2022 16:12 Ответить
Нонсенс,"Збитого льотчика" запрошують взяти участь у всіляких безпекових форумах а "новиє ліца" з слуг та "лідорів" з оп-ні.
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01.05.2022 16:16 Ответить
Що і збите так це твій інтелект, звісно як що ти ним користуєшься.
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02.05.2022 01:09 Ответить
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01.05.2022 16:19 Ответить
А хоть день без него никак?
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01.05.2022 16:57 Ответить
Не щёлкай клювом, а припрятывай на чёрный день.
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01.05.2022 18:00 Ответить
Одни лозунги и пиар от всех. Ноело. Для того чтоб Путлер понес наказание, как и все его солдаты и прочие реступники их нужно словить. Плана на ловлю нет, и озвучки как это делать - нет, и даже намеков на это. Януковича с Азаровым тоже сасудили и что? они сидят в рашке в своих дворцах и прекрасно себя чувствуют и попивают франзуское шаманское.
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01.05.2022 17:55 Ответить
Если всё надоело, не вырабатывай идеи.
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01.05.2022 18:02 Ответить
Кто тут в коментах топит за Порошенка, напомню что ОПЗЖ, Кивы, Медвечуки прекрасно себя чувствоали в Укаине, их почему-то никто не трогал. Продолжали олигархи скуповывать тв каналы, Оксанка светилась платьями на "Главном шоу страны". Прожажные судьи, менты тоже замечательно себя чувстволи.
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01.05.2022 18:00 Ответить
Ты от ботофермы хама-арии?!
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01.05.2022 18:04 Ответить
Агрохімії )
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02.05.2022 01:06 Ответить
Нагадай собі що твій Зе завжди топив за Регіони,а Порох хоч європейське судочинство визнавав - не доведена вина, невиновен.
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02.05.2022 01:01 Ответить
вот это президент!жаль что его на 2 срок не избрали!
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01.05.2022 18:42 Ответить
Піар Петра
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01.05.2022 22:16 Ответить
Що з рошеном на ПАраші
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01.05.2022 22:21 Ответить
Зе не сци - зроби Пороха премєр міністром, це для України буде поміч стовідсоткова, бо Пороха сприймають у всьому світі сурьозно вже давно
Звісно різні дєрмаки будуть проти, але яка користь від дЄрмака для України ?
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02.05.2022 01:00 Ответить
ЧЕГО ТЫ ЕГО ПРИ ВСТРЕЧЕ НЕ УБИЛ !?
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02.05.2022 09:25 Ответить
 
 