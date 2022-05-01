Режим Путина сполна заплатит за все зверства, которые он принес этому миру, - Порошенко на Форуме Института Маккейна. ВИДЕО

Путинский режим сполна заплатит за все зверства, которые он принес этому миру.

Об этом на "Форуме Седона 2022" сказал пятый Президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В разговоре с конгрессменом, майором ВВС Нацгвардии США Адамом Кинзингером Порошенко подчеркнул, что путинская Россия направлена только на агрессию, нарушение всех правил и войну.

Honored to welcome @poroshenko to the #SedonaForum2022. We’re grateful for his insight, his service to #Ukraine, and the valuable time he spent with us today. We will continue to be an advocate & dedicated partner for freedom. #SlavaUkraini https://t.co/Le24EVVKBd — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) April 30, 2022

"Все началось не в ночь 24 февраля 2022 года, когда Путин начал обстреливать крылатыми ракетами всю Украину. Все началось в далеком 2000 году, когда он впервые пришел к власти в Кремле", – убежден Порошенко.

Путин установил бесчеловечный режим в России, поработил нацию, подавил каждого несогласного в оппозиции и все свободы в России. Он готовился к войне годами, если не десятилетиями. Военные преступления Путина можно проследить в Чечне и Грузии, Сирии и Украине, а также в убийствах по улицам Берлина и Солсбери, Москвы и Киева – говорит Порошенко.

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"Сейчас тысячи и тысячи крылатых ракет, бомб и артиллерийских снарядов стирают украинские города, убивая тысячи граждан Украины любой этнической принадлежности, даже россиян, всех возрастов. Он применяет запрещенное в мире оружие. Он совершает террористические акты. Он создает гуманитарные катастрофы в городах Украины. Он похищает даже детей", – констатирует Петр Порошенко.

"Путин настолько высокомерен, что приказал направить крылатые ракеты на Киев в тот момент, когда генеральный секретарь ООН господин Гутерреш встречался с президентом Зеленским. Ракеты взорвались в миле от места их встречи", – напомнил Петр Порошенко.

"Мы должны представить Путина и его режим международному трибуналу за преступления против человечества и геноцид против украинцев. В том числе, с помощью "Списка Бучи", своего рода "списка Магнитского", который у вас уже есть", - призвал пятый Президент.

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"Однако мы не должны быть наивными и думать, что единственная проблема – это Путин. Он отравил русский народ, и эту российскую болезнь нужно как следует вылечить. Российский народ тоже должен нести ответственность. Не только преступления режима Путина, но и, наконец, преступления прошлого советского режима должны быть оценены и осуждены самим российским народом. Иначе через несколько лет мы станем свидетелями повторения агрессии", - считает Порошенко.