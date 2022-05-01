Боевые дельфины готовят покушение на Соловьева и другую истерию | ПІДСВИНКИ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталия Соколенко в "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ собрали для вас эпическую подборку событий, которые произошли на этой неделе.

Смотрите в выпуске о боевых дельфинах, Соловьевате и потемкинских войсках. Да, вам не показалось, именно такие войска!

Приятного просмотра на Цензор.НЕТ!