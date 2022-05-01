Боевые дельфины готовят покушение на Соловьева и другую истерию | ПІДСВИНКИ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
Богдан Буткевич и Наталия Соколенко в "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ собрали для вас эпическую подборку событий, которые произошли на этой неделе.
Смотрите в выпуске о боевых дельфинах, Соловьевате и потемкинских войсках. Да, вам не показалось, именно такие войска!
Приятного просмотра на Цензор.НЕТ!
Топ комментарии
+8 Andreas Muller
показать весь комментарий01.05.2022 21:17 Ссылка
+7 arye z.
показать весь комментарий01.05.2022 20:41 Ссылка
+7 Серж Пир
показать весь комментарий01.05.2022 20:44 Ссылка
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Боевая канализация на марше !
"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 ВМФ СССР в 1965 году создал научно-исследовательский центр на побережье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чёрного моря , который изучал военное использование морских млекопитающих. Первым начальником центра был назначен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 заслуженный мастер спорта по подводному плаванию, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80 командир отряда разведчиков в годы Великой отечественной войны, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_1_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0 капитан 1 ранга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. А. Калганов . Центр работал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0 Казачьей бухте , в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-9 [9] . Одним из ведущих специалистов центра с 1968 была https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Галина Шурепова .
Боевых дельфинов с 1975 года использовал 102-й https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%A1%D0%A1 ОБ ПДСС https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Черноморского флота https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-10 [10] .
В начале 1990-х годов обучение дельфинов для военных целей было прекращено. В 2000 году пресса сообщила, что дельфины из севастопольского дельфинария были проданы в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Иран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-11 [11] . Но на самом деле в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Иран на остров Киш переехал театр морских млекопитающих "Аквамарин".
В октябре 2012 года было объявлено, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B ВМФ Украины возобновляет работу Севастопольской базы по подготовке боевых дельфинов. Основной задачей последних тренировок ставилось обнаружение предмета под водойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-12 [12] .
26 марта 2014 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 ВМФ России объявил, что возьмёт на службу крымских боевых дельфинов.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-13 [13]
9 марта 2016 года на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA сайте государственных закупок появился заказ на покупку пяти дельфинов для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 министерства обороны РФ . Согласно заказу дельфины должны быть не младше трёх лет, не старше пяти и должны быть доставлены в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополь не позже 1 августа 2016 года.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-14 [14]