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Боевые дельфины готовят покушение на Соловьева и другую истерию | ПІДСВИНКИ на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталия Соколенко в "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ собрали для вас эпическую подборку событий, которые произошли на этой неделе.

Смотрите в выпуске о боевых дельфинах, Соловьевате и потемкинских войсках. Да, вам не показалось, именно такие войска!

Приятного просмотра на Цензор.НЕТ!

юмор (2007) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+8
Бойові дельфіни охороняють екіпаж крейсера МАСКВА від нападу крабів та бичків
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01.05.2022 21:17
+7
"Бэлий, бэлий, савсэм гарачый"(с)

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01.05.2022 20:41
+7
Это вторая серия про 38 снайреров у Ельцина при белочке )))
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01.05.2022 20:44
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"Бэлий, бэлий, савсэм гарачый"(с)

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01.05.2022 20:41 Ответить
Это вторая серия про 38 снайреров у Ельцина при белочке )))
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01.05.2022 20:44 Ответить
Якщо Ф-35 застарілі, то яки ж літаки є *********?
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01.05.2022 21:13 Ответить
Ту 134, 154, Ил 18 и прочее. Вата месяца 2 уже пишет как на них отлично летать и нужно эти инновации вернуть взад
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01.05.2022 21:36 Ответить
Ту-104 й ЯК-40 ...
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02.05.2022 03:55 Ответить
Ту 104 уже не найдут, а вот про Як-42 сам видел репортаж их
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02.05.2022 15:19 Ответить
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01.05.2022 20:48 Ответить
Бойові дельфіни охороняють екіпаж крейсера МАСКВА від нападу крабів та бичків
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01.05.2022 21:17 Ответить
18 это ж только над ОРДЛО,огласите весь список пожалуйста.
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01.05.2022 21:07 Ответить
це Тому в Чорному морі гинуть дельфіни цілими зграями? мабуть після такої новини, що дельфіни повинні Соловйова отруїти або щось там з ним зробити, поцькували дельфінів.
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01.05.2022 21:29 Ответить
Боевой дельфин отомстил Соловьёву, вынырнув из унитаза?
Боевая канализация на марше !
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01.05.2022 21:36 Ответить
Из установки Смерч! Скоро из рогатки начнут спутники старлинковские сбивать!
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01.05.2022 22:15 Ответить
Давайте новий номер телефону солов'я, бо той, що був в студії вже не приймає виклики.
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01.05.2022 23:09 Ответить
Боевые дефины ДЕЙСТВИТЕЛЬНО были при СССР!
"

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 ВМФ СССР в 1965 году создал научно-исследовательский центр на побережье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чёрного моря , который изучал военное использование морских млекопитающих. Первым начальником центра был назначен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 заслуженный мастер спорта по подводному плаванию, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80 командир отряда разведчиков в годы Великой отечественной войны, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_1_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0 капитан 1 ранга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. А. Калганов . Центр работал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0 Казачьей бухте , в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-9 [9] . Одним из ведущих специалистов центра с 1968 была https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Галина Шурепова .

Боевых дельфинов с 1975 года использовал 102-й https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%A1%D0%A1 ОБ ПДСС https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Черноморского флота https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-10 [10] .

В начале 1990-х годов обучение дельфинов для военных целей было прекращено. В 2000 году пресса сообщила, что дельфины из севастопольского дельфинария были проданы в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Иран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-11 [11] . Но на самом деле в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Иран на остров Киш переехал театр морских млекопитающих "Аквамарин".

В октябре 2012 года было объявлено, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B ВМФ Украины возобновляет работу Севастопольской базы по подготовке боевых дельфинов. Основной задачей последних тренировок ставилось обнаружение предмета под водойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-12 [12] .

26 марта 2014 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 ВМФ России объявил, что возьмёт на службу крымских боевых дельфинов.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-13 [13]

9 марта 2016 года на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA сайте государственных закупок появился заказ на покупку пяти дельфинов для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 министерства обороны РФ . Согласно заказу дельфины должны быть не младше трёх лет, не старше пяти и должны быть доставлены в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополь не позже 1 августа 2016 года.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-14 [14]
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02.05.2022 10:08 Ответить
 
 