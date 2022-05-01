Зеленский об эвакуации людей из "Азовстали": Впервые было двое суток настоящего прекращения огня. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении прокомментировал процесс эвакуации людей из "Азовстали" в окруженном российскими оккупантами Мариуполе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.
"Сегодня нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей из "Азовстали". После многих недель переговоров, после многих попыток, различных встреч, звонков и предложений. Не было ни дня, чтобы мы не пробовали найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей. Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор, впервые было двое суток настоящего прекращения огня.
Удалось вывезти уже более 100 гражданских – женщин, детей, спасавшихся от боевых действий именно там. Именно на "Азовстали". Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром. Там будет их встречать наша команда. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра", - сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
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У російського Чорта в очах хтось побачив Добро і Мир?
З такими баченнями Україна ніколе не переможе!
Лизнув так шо пів язика стер
Якщо такими темпами вивозити,якраз до 20 травня вивезуть....
Хоче зневагу до того нарцису (тобто, до обох, а якщо і подільників урахувати, то буде вже ціла купа) аж ніяк не зменшує.
проехалипроїхали
А то все про якісь заслуги ЗСУ, добробатів, волонтерів ...
Виявляється, глава ЦРУ ще в січні таємно відвідав Зеленського і передав йому детальні дані про напрямки удару на Київ. Розвідка США не тільки вскрила в загальних обрисах російський план, американці виявилися праві навіть в деталях: "Глава ЦРУ попередив, що російські війська планують захопити аеропорт Антонов у Гостомелі і використовувати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ." - Wall Street Journal.
Але Зеленський ці дані проігнорував.
На нас працювала вся розвідка США. З усіма супутниками, агентурою в Москві, з аналітичними відділами і суперкомп'ютерами. Так щастить раз у житті. Але ми обрали людину, яка просто ігнорувала бабайку. Закликала закрити очі і не дивитись угору.
Натомість в нас був Арахамія з розповідями, що CNN i WSJ - гірші за Скабєєву, і Зеленський - про шашлики, бо в нас "теж є розвідка".
От тільки Буданов ніякий не глава розвідки. Буданов не пройшов необхідні кар'єрні щаблі для такої посади. Точно, як і Хомчак перескочив купу сходинок до НГШ. Голова розвідки це не героїчний спецпризначенець, він має вміти мислити самостійно і стратегічно.
Але Буданов ходив на мотузочці по зелених шоу на каналі Коломойського і заперечував дані США. Тупо як лом відпрацьовував темники Банкової про погану опозицію, яку "Росія намагається розпалити антиурядові настрої через "Вагнергейт""(с).
Як бачимо, ніякі протести РФ не розпалила, а просто в тупу поперла на Гостомель з Білорусі. Як і казали американці.
Сам же Буданов на своїх картах удар з Білорусі на Київ проспав. Цей напрямок в його прогнозах був відсутній, а тому був відсутній в планах оборони.
Скажу більше. Ми маємо очевидне агентурне проникнення на рівень голови ГУР. Коли Буданов жив в одному домі з громаданином РФ, ФСБшним Гогілашвілі, а Зеленський цьому не протидіяв, бо Гогілашвілі - його дружбан, і навіть попри скандал і викриття Буданов продовжував розповідати, що Гогілашвілі йому друг, абсолютно не дивує, що він і зараз продовжує постити свої казки в фб про "замах на путіна".
Якби ми просто повірили главі ЦРУ і розмістили під Гостомелем хоча б до важкого механізованого батальону, російський десант легкої піхоти ми розчавили б за 1 годину. Якби Гостомель прикрили хоча б 20 одиницями ПЗРК, а не так, що НГУшники збивали російські вертольоти з чого попало (і то збили 3 вертушки), з 30 вертольотів ми б мінімум третину пустили на дно Дніпра. А залишки були б деморалізовані і був би полон сотень російських десантників.
Замість цього влада інфантильно заперечувала бабайку.
Не американські ЗМІ були гірші за скабєєву. Ні. Наташа мосєйчук була гірша за Скабєєву. Це ЗМІ Коломойського вели проти нас інформаційну війну, щоб пиляти бабос на дорогах до останнього дня перед вторгненням, і розповідали, що американці руйнують нашу економіку.
Тих нещасних в Бучі, Ірпіні, Гостомелі розстрілював звісно не Зеленський. Цих мирних людей вбили свинопси за наказом їхнього утирка путлера. Але це Зеленський проігнорував дані розвідки США. Якби ми просто розгорнули рубежі на північ Київа, ці люди могли б жити. А так, єдиним, хто подумав про напрям Прип'ять-Гостомель, виявився обпльований Пашинський, який взагалі ніхто в нинішній системі влади.
Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Херсон - повністю на совісті Зеленського.
Дай Бог нам, щоб ми хоча б колись змогли віддячити американцям і британцям. Ці люди за океаном зберегли нам тисячі життів. Але ми могли б зберегти ще більше, якби не Єрмак із Зеленським.
Клас!
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https://ok.ru/profile/572140336450 Татьяна Д
надеюсь . что и всех вывозят. пока молчат об этом
https://ok.ru/profile/534005748082
танки для ЗСУ, або домік в Омані.