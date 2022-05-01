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Новости Видео Война
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Зеленский об эвакуации людей из "Азовстали": Впервые было двое суток настоящего прекращения огня. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении прокомментировал процесс эвакуации людей из "Азовстали" в окруженном российскими оккупантами Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.

"Сегодня нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей из "Азовстали". После многих недель переговоров, после многих попыток, различных встреч, звонков и предложений. Не было ни дня, чтобы мы не пробовали найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей. Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор, впервые было двое суток настоящего прекращения огня.

Удалось вывезти уже более 100 гражданских – женщин, детей, спасавшихся от боевых действий именно там. Именно на "Азовстали". Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром. Там будет их встречать наша команда. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующий этап операции – вывезти всех, кто находится на "Азовстали", - Арахамия

Зеленский Владимир (20720) Мариуполь (5722) эвакуация (2093) Азовсталь (377)


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Топ комментарии
+59
У меня одного такое чувство шо судя по тому как эелень начала это пиарить готовится какое то западло?
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01.05.2022 21:01
+42
щось мені все це дуже не подобається...
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01.05.2022 20:56
+32
Про припинення вогню чули 3.5 роки і що з того, якими поступками, здача Херсона, чи ще щось?
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01.05.2022 20:57
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Так все ж ещё вчера сообщали, что гинуть від бомб. Что за дві доби?
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01.05.2022 20:54 Ответить
Ну я так поняв сьогодні і завтра...
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01.05.2022 22:34 Ответить
"Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби справжнього припинення вогню Джерело: "

У російського Чорта в очах хтось побачив Добро і Мир?
З такими баченнями Україна ніколе не переможе!
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01.05.2022 23:04 Ответить
Так на війні день за два або за три.
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01.05.2022 23:39 Ответить
щось мені все це дуже не подобається...
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01.05.2022 20:56 Ответить
Вже накаркав Зеля, бо знову ******** відразу після сьогоднішньої евакуації першої групи
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01.05.2022 22:41 Ответить
Ти почитай як це подав арахам.завдяки презу,ОПе і лічно ермаку...
Лизнув так шо пів язика стер
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02.05.2022 08:39 Ответить
ачьнісь...
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01.05.2022 21:02 Ответить
Хто зараз президент? Дисоциативний розлад? Досить вже таскать москальські метолички і виставлять себе дурнем.
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01.05.2022 21:03 Ответить
Лапша
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01.05.2022 20:56 Ответить
Про припинення вогню чули 3.5 роки і що з того, якими поступками, здача Херсона, чи ще щось?
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01.05.2022 20:57 Ответить
Кончу-Заспу віддали на розграбування оркам.
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01.05.2022 21:02 Ответить
З чим пов'язане припинення? Що підписав???
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01.05.2022 21:00 Ответить
"Там їх зустрічатиме наша команда" - "наша команда" - це що?
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01.05.2022 21:01 Ответить
Це Мосійчучка з возвеличенням "найчеснішого"
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01.05.2022 21:23 Ответить
Арахамія та Ермак )))
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01.05.2022 21:49 Ответить
Андрюша и Давидик
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01.05.2022 23:55 Ответить
Щось тут не так....В Азовсталь понад дві тисячі цивільних,а вивезли тільки 100.Це два автобуса.
Якщо такими темпами вивозити,якраз до 20 травня вивезуть....
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01.05.2022 21:01 Ответить
У меня одного такое чувство шо судя по тому как эелень начала это пиарить готовится какое то западло?
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01.05.2022 21:01 Ответить
Після ложки меду чекайте діжку дьогтю .
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01.05.2022 21:12 Ответить
Это западло длится около трёх лет. Причём по нарастающей.
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01.05.2022 22:20 Ответить
скорее оно уже случилось, только не озвучили
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01.05.2022 23:37 Ответить
Как говаривал один киногерой фильма "Свадьба в Малиновке" Пандопуло:"Я чувствую,что мы накануне грандиозного шухера".Возможно,Зеленский готовит народ к этому "грандиозному шухеру",например,признание ДНР.ЛНР,которые после признания тут же проведут "референдум" о вхождение в РФ,те тут же проведут изменения в Конституцию РФ о вхождении этих украинских областей в состав России.Это будет даже не игра в шашки,не говоря уже о политические шахматные партии,а игра в шашки по -чапаеву,картофелинами. Вот , изменник,бывший офицер СБУ -глава ЛНР Пасечник, уже выдвигал такую инициативу о проведения "референдума",как говорится,"спалился",преждевременно выдал планы РФ и местных предателей.
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02.05.2022 07:42 Ответить
От припинення вогню прочитали і сразу виводи якісь . Нвиривайте слова с контекста річ йде об евакуації. Моя думка без Ердогана не обійшлося але якби там небуло хороша новина.
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01.05.2022 21:06 Ответить
Читає з монітора. Хоч би паузу робив там де крапка...
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01.05.2022 21:06 Ответить
Зеленський грає роль Допкіна . А хто ж грає роль Кернеса ?
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01.05.2022 21:14 Ответить
Най йдуть ***** разом з рашистами за кораблем.
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01.05.2022 21:11 Ответить
Добре що хоч не ляпнув, що це свідчить про мирні ініціативи з боку кацапів!

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01.05.2022 21:17 Ответить
Він на це натякнув, коли сказав про перемовини які тривають
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01.05.2022 21:36 Ответить
Це ще попереду! Очі у х...ла ще не повипадали, тому надія зазирнути в них не згасла.)
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01.05.2022 22:28 Ответить
Щось ця команда українцям не договорює, замилювання очей.
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01.05.2022 21:23 Ответить
З яркого біса вимкнуті з ефіра п'ятий, еспресо та прямий канали? ***** доречі на москальщині так само починало
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01.05.2022 21:24 Ответить
Чи то мені лише так здається, чи то найвеличніший дійсно почав у підполковника люси дикції навчатися?
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01.05.2022 21:39 Ответить
Прошу мене вибачити за граматичну помилку. Не "люси", а "люсі".

Хоче зневагу до того нарцису (тобто, до обох, а якщо і подільників урахувати, то буде вже ціла купа) аж ніяк не зменшує.
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01.05.2022 23:06 Ответить
проехали проїхали
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02.05.2022 08:40 Ответить
Нарешті назвали справжніх героїв війни ( немитих, небритих і втомлених переговорами).
А то все про якісь заслуги ЗСУ, добробатів, волонтерів ...
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01.05.2022 21:40 Ответить
...втомлених переговорами та білим поршком.
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01.05.2022 23:32 Ответить
Джон Сміт
Виявляється, глава ЦРУ ще в січні таємно відвідав Зеленського і передав йому детальні дані про напрямки удару на Київ. Розвідка США не тільки вскрила в загальних обрисах російський план, американці виявилися праві навіть в деталях: "Глава ЦРУ попередив, що російські війська планують захопити аеропорт Антонов у Гостомелі і використовувати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ." - Wall Street Journal.
Але Зеленський ці дані проігнорував.
На нас працювала вся розвідка США. З усіма супутниками, агентурою в Москві, з аналітичними відділами і суперкомп'ютерами. Так щастить раз у житті. Але ми обрали людину, яка просто ігнорувала бабайку. Закликала закрити очі і не дивитись угору.
Натомість в нас був Арахамія з розповідями, що CNN i WSJ - гірші за Скабєєву, і Зеленський - про шашлики, бо в нас "теж є розвідка".
От тільки Буданов ніякий не глава розвідки. Буданов не пройшов необхідні кар'єрні щаблі для такої посади. Точно, як і Хомчак перескочив купу сходинок до НГШ. Голова розвідки це не героїчний спецпризначенець, він має вміти мислити самостійно і стратегічно.
Але Буданов ходив на мотузочці по зелених шоу на каналі Коломойського і заперечував дані США. Тупо як лом відпрацьовував темники Банкової про погану опозицію, яку "Росія намагається розпалити антиурядові настрої через "Вагнергейт""(с).
Як бачимо, ніякі протести РФ не розпалила, а просто в тупу поперла на Гостомель з Білорусі. Як і казали американці.
Сам же Буданов на своїх картах удар з Білорусі на Київ проспав. Цей напрямок в його прогнозах був відсутній, а тому був відсутній в планах оборони.
Скажу більше. Ми маємо очевидне агентурне проникнення на рівень голови ГУР. Коли Буданов жив в одному домі з громаданином РФ, ФСБшним Гогілашвілі, а Зеленський цьому не протидіяв, бо Гогілашвілі - його дружбан, і навіть попри скандал і викриття Буданов продовжував розповідати, що Гогілашвілі йому друг, абсолютно не дивує, що він і зараз продовжує постити свої казки в фб про "замах на путіна".
Якби ми просто повірили главі ЦРУ і розмістили під Гостомелем хоча б до важкого механізованого батальону, російський десант легкої піхоти ми розчавили б за 1 годину. Якби Гостомель прикрили хоча б 20 одиницями ПЗРК, а не так, що НГУшники збивали російські вертольоти з чого попало (і то збили 3 вертушки), з 30 вертольотів ми б мінімум третину пустили на дно Дніпра. А залишки були б деморалізовані і був би полон сотень російських десантників.
Замість цього влада інфантильно заперечувала бабайку.
Не американські ЗМІ були гірші за скабєєву. Ні. Наташа мосєйчук була гірша за Скабєєву. Це ЗМІ Коломойського вели проти нас інформаційну війну, щоб пиляти бабос на дорогах до останнього дня перед вторгненням, і розповідали, що американці руйнують нашу економіку.
Тих нещасних в Бучі, Ірпіні, Гостомелі розстрілював звісно не Зеленський. Цих мирних людей вбили свинопси за наказом їхнього утирка путлера. Але це Зеленський проігнорував дані розвідки США. Якби ми просто розгорнули рубежі на північ Київа, ці люди могли б жити. А так, єдиним, хто подумав про напрям Прип'ять-Гостомель, виявився обпльований Пашинський, який взагалі ніхто в нинішній системі влади.
Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Херсон - повністю на совісті Зеленського.
Дай Бог нам, щоб ми хоча б колись змогли віддячити американцям і британцям. Ці люди за океаном зберегли нам тисячі життів. Але ми могли б зберегти ще більше, якби не Єрмак із Зеленським.

Клас!
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https://ok.ru/profile/572140336450 Татьяна Д

надеюсь . что и всех вывозят. пока молчат об этом

https://ok.ru/profile/534005748082
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01.05.2022 21:40 Ответить
Не факт що проігнорував. Може з кимось і поділився. Наприклад, з ермаком.
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01.05.2022 23:45 Ответить
Эх Байден, что ты натворил. Ты говорил что нападение неизбежно, присылал гонцов, предупреждал, а надо же было отправить сотрудников посольства США в Черниговскую область копать окопы, а британское посольство в Сумскую. В Херсоне минировали бы консулы других стран НАТО. За 4 месяца 100 человек моглибы построить мощнейшую оборону Украины. В следующий раз делай только так.
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01.05.2022 23:51 Ответить
ты мудило ватное что ты несешь?
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02.05.2022 06:15 Ответить
за то что Мрiю не вывезли и остальные самолеты должны ответить все руководители - от президента до директора Антонова
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02.05.2022 06:16 Ответить
Я не можу на нього дивитись
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01.05.2022 21:49 Ответить
Ти не один.1+1
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02.05.2022 08:48 Ответить
И он к этому абсолютно никакого отношения не имеет.Обыдно да.
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01.05.2022 21:52 Ответить
ЗеБеня епаний зрадник.
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01.05.2022 22:01 Ответить
Зглазив
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01.05.2022 22:15 Ответить
хочет опять подписывать капитуляцию? зеля предатель
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01.05.2022 22:42 Ответить
В тебе, клоуна, скоро вже три роки припинення вогню та здачі України. Літом "святкувати" будемо.
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01.05.2022 23:01 Ответить
Вы еще не поняли? Рулит всем ермак с руки москвы, в доле коломойский. А Зе всего лишь пиар прикрытие для них
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01.05.2022 23:10 Ответить
А где Ленка, она в безопасности? Может ней шантажируют нашего вождя?
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01.05.2022 23:32 Ответить
...його шантажують забороною "сватів" в кацапії, а він розраховував за зароблені гроші купити танки для ЗСУ, або домік в Омані.
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01.05.2022 23:37 Ответить
Скажите, а только мне показалось, что он с трудом сдерживает смех?
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01.05.2022 23:53 Ответить
он просто издевается над убитыми украинцами -просто подлец ржет на камеру ..
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02.05.2022 06:18 Ответить
наївсь
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02.05.2022 05:12 Ответить
кацап как ты сюда прорвался со своим аквафрешем - у вас же теперь будет другая тряпка с голубой полоской - как у питаров в мозгу
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02.05.2022 06:20 Ответить
Остановил, гнида, последесятков тісяч убитих!!!! Убогие лицемери и лжеци!!!
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02.05.2022 06:30 Ответить
По приказу твоего любимого путина в Украине погибли тысячи мирных гражданских жителей. Ваши ракеты прилетали не по военным базам, а в обычные жилые многоэтажки. Приедь в Мариуполь, Бородянку, Харьков, Бучу, Чернигов, Ирпень, или в любые другие города и вживую посмотри, что ваши орки по приказу твоего путина сотворили. Города разрушены, сотням тысяч мирных жителей теперь негде жить. Пообщайся вживую с уцелевшими жителями тех населенных пунктов, где стояла армия твоего любимого путина. Как ваши орки грабили, мародерили, издевались над жителями. Какую угрозу несли эти погибшие и пострадавшие жители твоему путину и тебе ? Вас в 4 раза больше, у вас полно ЯО, в несколько раз больше любого другого оружия. Кому бы в голову пришло нападать на вас с таким арсеналом ? бЕндеровцам, как вещает путинская пропаганда из каждого ващего телеящика ? Так от вас пострадало больше всего как раз русскоязычных. Это они бЕндеровцы ? Вы своей войной добились того, что теперь вас ненавидят даже те, кто раньше вам симпатизировал. И не только в Украине.
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02.05.2022 08:35 Ответить
БлагочестивьІе санкции влияют. И страх перед Гаагой. И страх перед табакеркой и шарфиком.
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02.05.2022 09:44 Ответить
манера розмови якась дуже впаренозмовницька. Оця зекоманда взяла тон ху. Той денаціоналізував і дебілізував за 20 років з людей, зробив библомукаюче сойопчество і тепер говорить з ними як з бидломукаючими. і тут..намагаються -- домагаються
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02.05.2022 05:11 Ответить
А чому ж вивезли за цей час тільки 100 людей?!!!!!!
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02.05.2022 06:24 Ответить
Плинский. https://www.youtube.com/watch?v=LyKa_qhfgNk&t=4s Контрабанда во время войны. Схемы с гуманитаркой, машинами, выдача конфиската и прочий беспредел. - YouTube
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02.05.2022 08:05 Ответить
знову маячню несе
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02.05.2022 10:33 Ответить
 
 