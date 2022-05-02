Главное не паниковать, - обращение воина 79-й ОДШБр с позывным "Ютуб" к украинским мужчинам. ВИДЕО

Украинский воин из 79-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Ютуб" обратился к украинским мужчинам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью каналу "Бутусов+"

Он отметил: "После начала полномасштабного вторжения я пришел добровольцем. Я сразу в свой районный военкомат обратился. Там меня быстренько записали. Достаточно долго не могли меня определить, куда я должен был пойти. Сейчас я здесь с ребятами 79-й аэромобильной бригады. Вообще хочу сказать всем мужчинам. Не тем, кто уехал, кто спрятался или прячется сейчас. Я хочу сказать всем мужчинам. Мне 21 год. Сегодня я здесь со своими побратимами. Я хочу обратиться к вам, именно к вам. Ребята! Страшно всем. Вот я пришел сюда необстреляным. Обстреляли меня уже здесь. Ребята! Мужчины! Идите к нам. Помогите нам. Здесь были, есть и будут настоящие боевые побратимы, боевые товарищи.

Наша задача – помочь им. Никто вас под танки бросать не будет. Никто не будет вас гнать вперед. Никто не будет этого говорить. Наша задача – помочь ребятам. По минимуму. Ты сидишь, смотришь, осматриваешь территорию. Кто первый увидел – тот и победил. Твоя задача может просто сидеть и смотреть. И ни одина пуля может не пролететь. Поймите это. Нам нужна помощь. Оружия у нас хватает. У нас бывают проблемы с его поставкой, но это решается. Этого всего у нас хватает.

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Воин продолжил: "Кстати позывной у меня "Ютуб", я думаю все поняли почему. Потому что здесь садишься. Быстро себе открыл интернет, посмотрел как оно все работает и ты готов к бою. Вся техника, что сюда приходит, все, что вы слышите, все эти модные слова "старстрик", "джавелин", ПЗРК "Стингер", кстати я отношусь к ЗРВ - работаю со "стингером" - парень, который в ютубе научился им работать. Полтора месяца войны провел на 8-м этаже. Вы можете себе представить без подвала. На 8 этаже я провел полтора месяца. Я была высшая наблюдательная точка. Моей задачей было поражение самолетов, вертолетов и ракет.

Мы находимся на поддержке и прикрытии разных рот, батальонов и так далее. Мне пришлось служить не только с этими ребятами, с которыми я сейчас здесь нахожусь, но и с другими ротами и батальонами, подразделениями. Я не стану их называть. То хочу сказать – сколько командиров я не видел, сколько я обычных солдат не видел – все относятся к тебе как к брату. Братья мои, хочу сказать вам так: Страшно. Страшно было мне – дрожали руки, ноги, зубы. И вот они все на месте. И руки, и ноги, и зубы. Понимаете, не паниковать. Самое главное не паниковать. Никто, еще раз повторяю, никто вас не будет отправлять под пули, голыми руками и грызть танки и так далее. Всегда будет убежище. Всегда будет еще что-нибудь.

Как ни печально это говорить, но значительная часть наших потерь из-за халатности самого солдата. Где-то броник он не надел, где-то каску не надел и вы понимаете из-за этого. То есть, тебе нужно понимать – ты сам о себе позаботишься как никто. Если ты хочешь жить – ты будешь здесь жить. Если ты хочешь чая – будет тебе чай. Хочешь кофе – будет кофе. Хочешь убежища – ты сам его себе выкопаешь, здесь ничего такого нет. Старшно всем. Ребята! Все боялись, и сейчас все мы здесь, все защищаем свое государство.

Интересный момент, пока я здесь нахожусь. Моя семья никуда не уехала. Они находятся в Николаевской области. К моей маме подошел парень из теробороны и сказал: "Женщина, не бойтесь" и дал ей шоколадку. Моя мама ему ответила: "Парень! А я не боюсь. Я за плечами своего сына". А потом мама добавила: "Я тебе больше скажу - и ты за плечами у моего сына". Вот так как-то".