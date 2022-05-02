Зеленский о 10 покушениях на него: "Это не так много. У Путина гораздо больше проблем". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 10 покушений на него – это не так и много, и что у президента России Владимира Путина сейчас большие проблемы.
Об этом Зеленский рассказал проекту 60 Minutes австралийского телеканала "Nine Network", передает Цензор.НЕТ.
"Это не так много, 10 (покушений) – это всего 10 человек хотят этого, это не так страшно. Я думаю, что у президента Российской Федерации гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к их политике…"
То, что пережили и переживаем все мы, когда люди сидят в подвалах, их пытают, в колодцах находили украинцев – я думаю, у меня более-менее ситуация не так страшна. Мне страшно за наших людей, особенно за семьи, которые потеряли близких", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он - "цель №1" для России, и о 10 покушениях.
А на замечание о популярности президента Украины Зеленский сказал: "Популярность, которая у меня есть – она точно меня не вдохновляет, потому что я знаю, какая цена у этой популярности, цена – война".
Он сказал, что не ожидал такого результата и верит, что любой президент был бы с народом.
Зеленский также подтвердил, что ему предлагали в начале войны уехать из Украины, но он "даже не думал о том, чтобы уезжать".
Президент также сказал, что Украина победит, а затем станут известны подробности того, как произошла война. "Мы обязательно победим", – уверен Зеленский.
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В стані війни , українці будуть лише підтримувати Вас мотивацією, захистом, інфопростором...і всі в даний час підтвердять "правило України в військовому стані"....
----Вова, ****аш їх бл*дь!!!