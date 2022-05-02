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Зеленский о 10 покушениях на него: "Это не так много. У Путина гораздо больше проблем". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 10 покушений на него – это не так и много, и что у президента России Владимира Путина сейчас большие проблемы.

Об этом Зеленский рассказал проекту 60 Minutes австралийского телеканала "Nine Network", передает Цензор.НЕТ.

"Это не так много, 10 (покушений) – это всего 10 человек хотят этого, это не так страшно. Я думаю, что у президента Российской Федерации гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к их политике…"

То, что пережили и переживаем все мы, когда люди сидят в подвалах, их пытают, в колодцах находили украинцев – я думаю, у меня более-менее ситуация не так страшна. Мне страшно за наших людей, особенно за семьи, которые потеряли близких", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он - "цель №1" для России, и о 10 покушениях.

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А на замечание о популярности президента Украины Зеленский сказал: "Популярность, которая у меня есть – она точно меня не вдохновляет, потому что я знаю, какая цена у этой популярности, цена – война".

Он сказал, что не ожидал такого результата и верит, что любой президент был бы с народом.

Зеленский также подтвердил, что ему предлагали в начале войны уехать из Украины, но он "даже не думал о том, чтобы уезжать".

Президент также сказал, что Украина победит, а затем станут известны подробности того, как произошла война. "Мы обязательно победим", – уверен Зеленский.

Зеленский Владимир (20734) покушение (1045) путин владимир (31501)


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Топ комментарии
+68
Невже Зеленський після війни , все нам розповість про Оман і теплу зустріч із патрушевим ! ?
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02.05.2022 09:29
+54
" Замахами" замахав уже всіх .
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02.05.2022 09:40
+51
Піару буває забагато? Зеля - ні!
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02.05.2022 09:27
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В Луцьку те саме бачила, але Зеленського здається поруч не було.
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02.05.2022 23:19 Ответить
Героїчна все ж таки людина - Зейло!
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02.05.2022 13:01 Ответить
Пане ПРЕЗИДЕНТ!!!
В стані війни , українці будуть лише підтримувати Вас мотивацією, захистом, інфопростором...і всі в даний час підтвердять "правило України в військовому стані"....
----Вова, ****аш їх бл*дь!!!
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02.05.2022 14:07 Ответить
можна зрозуміти вас пане президенте, за два місяці в букері сидіти і не таке придумаєш
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02.05.2022 19:28 Ответить
Який стыд. Сидит, такий, Зеленский в бункере, курит айкосик, расслабился. А тут Елдак вбегает и с воплем: "Вовик, я тебя прикрою", кидается на Зеленского. Следом вваливается Арахам с Подоляком и кричат:" Нападение! Ермак, спасай великого лидора **********! Мы задержим их!" и наваливают баррикаду под дверью, чтобы за ней спрятаться. А за дверью Люся Арестович, картинно подняв дуло именного пистолета в воздух и героически прищурив глаза, делает пару выстрелов в воздух. Потом, сурово нахмурясь, стучится в дверь и мужественным голосом говорит: "Скажите блестящему верховному главнокомандуещему, что я отбил 10 попыток покушения на его драгоценную жизнь!" Думаете за что ему звание выдали
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02.05.2022 22:41 Ответить
Какие на хрен нападения, цену себе набивает, артист, он и есть артист.
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02.05.2022 23:23 Ответить
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03.05.2022 00:30 Ответить
Бункерний герой, ***.
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03.05.2022 08:04 Ответить
Чого ви ржете? Бачили ж обстріляний ще 24 лютого ОП першою лаптєногою ДРГ? Там живого місця немає. Бідна Лєнка, добре що ховалася в перший же день у оХВісі. А до послєднєго ж нє вєрімі, м'ясо маринували.
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03.05.2022 09:27 Ответить
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