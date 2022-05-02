"Здесь захоронена нога полковника Овчаренко. Ее позже нашли. Основные останки отправили на родину", - пропагандисты Кремля подтвердили гибель командующего инженерными войсками ЗВО армии РФ. ВИДЕО
Кремлевские пропагандисты подтвердили уничтожение в Украине командующего инженерными войсками Западного военного округа полковника Николая Овчаренко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанта уничтожили 15 марта прямым попаданием артиллерийского боеприпаса.
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-Это нога того, у кого надо нога
Здесь покоится жопа
никому, на хер, не нужногонеизвестного бурята. Спи спокойно. Мы за тебя отомстим.
Вот нога моя, ее ты сможешь съесть".
Перекиньте її через кордон в бєлгородську область рашки!
Поділили "члєна" на "многочлєньі".
Полковника по немногу всем досталось.
Тот, который в колорадском ADIDASе - такой общительный!
Крематорій по українські!!!!!
Смерть москалякам, до останнього івана