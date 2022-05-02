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"Здесь захоронена нога полковника Овчаренко. Ее позже нашли. Основные останки отправили на родину", - пропагандисты Кремля подтвердили гибель командующего инженерными войсками ЗВО армии РФ. ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты подтвердили уничтожение в Украине командующего инженерными войсками Западного военного округа полковника Николая Овчаренко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанта уничтожили 15 марта прямым попаданием артиллерийского боеприпаса.

Смотрите: Воины 59-й ОМПБр уничтожают вражеский танк. ВИДЕО

армия РФ (19562) уничтожение (7156)


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Топ комментарии
+77
Одна нога сдесь, другая там . Быстрый полковник❗
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02.05.2022 10:07
+62
-Кого нога?
-Это нога того, у кого надо нога
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02.05.2022 09:43
+51
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02.05.2022 09:44
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-Кого нога?
-Это нога того, у кого надо нога
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02.05.2022 09:43 Ответить
Одна нога сдесь, другая там . Быстрый полковник❗
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02.05.2022 10:07 Ответить
Эта мысль первая пришла в голову после прочтения статьи)
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02.05.2022 11:40 Ответить
А я сразу представил, что же напишут на месте захоронений жопы и оторванных членов. А если еще и фото разместят ....
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02.05.2022 13:35 Ответить
PS. Примерно так:
Здесь покоится жопа никому, на хер, не нужного неизвестного бурята. Спи спокойно. Мы за тебя отомстим.
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02.05.2022 13:42 Ответить
Ты свое уже отгазовала💥Аминь❗
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02.05.2022 13:47 Ответить
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02.05.2022 13:27 Ответить
Так нога и есть основным останком. Ведь мозг полковника овчаренка находится в ней.
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02.05.2022 09:43 Ответить
Нога как Скрєпа.обьєкт паклонєнія
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02.05.2022 09:49 Ответить
Чергову елітну кацапьку свиню розірвало на шматки...
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02.05.2022 09:44 Ответить
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02.05.2022 09:44 Ответить
Одна нога тут,друга там.
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02.05.2022 09:45 Ответить
Сделал переправу, одна нога здесь другая там.
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02.05.2022 09:45 Ответить
А жопу? Жопу нашли?
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02.05.2022 09:46 Ответить
А рога? Где рога полковника похоронили?
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02.05.2022 12:37 Ответить
Нога чи рога?
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02.05.2022 09:46 Ответить
Голови у нього з народження не було. Тому рога відпадають. НОГА. Він залишив кацапам запасну.
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02.05.2022 09:49 Ответить
Ну шо сказать. Очень рады за ногу! Рашке дорога в ад!
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02.05.2022 09:47 Ответить
Свіжак..партія жмуриків орків..наша десантура постаралась біля села Ямпільhttps://vimeo.com/705257647?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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02.05.2022 09:48 Ответить
Норм під Ямполем. Але там якийсь скандал був з нашими мобілізованими- чи то вони чи командири зібались з позиціі
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02.05.2022 10:44 Ответить
Їх прибуло один взвод, 30 чоловік, але командував ними особисто полковник -командувач інженерними військами Західного військового округу... Я так розумію, що ротами там командує мінімум генерал - лейтенант...

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02.05.2022 09:52 Ответить
А яйця з кінцем у третій могилі зариють...
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02.05.2022 09:53 Ответить
И молодая не узнает, какой у парня был конец.
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02.05.2022 15:40 Ответить
Мвахаха 😂🇺🇦👍
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02.05.2022 09:53 Ответить
не успел унести ногу )) теперь одна нога тут, а другая там )))
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02.05.2022 09:54 Ответить
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02.05.2022 09:55 Ответить
🤣😂
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02.05.2022 09:57 Ответить
А где эта ножья могилка?
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02.05.2022 10:00 Ответить
Не удивлюсь, если найдётся и могила яйца полковника. Представляю себе похороны... На бархатной подушечке лежит яйцо... Солдаты отдают честь яйцу... Походная жена целует яйцо... Звучит клятва отомстить за яйцо... К надгробному кресту прибивают фото яйца... Потом, как и положено, поминки по яйцу... Дурдом!
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02.05.2022 10:01 Ответить
****** будет более уместной... и символичной
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02.05.2022 11:03 Ответить
Сапог надіти зверху на хрест,а другий сапог поїхав в фашисткурашу,на самовар причеплять.
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02.05.2022 11:16 Ответить
Из яиц кацапского полкана вылупятся долбоящеры!
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02.05.2022 13:44 Ответить
Бысренько смотался в Украину за стиралками и сковородками. Одна нога здесь другая там
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02.05.2022 10:01 Ответить
Ногу свело Треба так і писать було - нога полковника Овчаренко
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02.05.2022 10:03 Ответить
Почему на кресте не написано, что там нога овчаренко? Так можно спутать и подумать, что там весь овчаренко...
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02.05.2022 10:05 Ответить
в данном случае реально без разницы.
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02.05.2022 11:06 Ответить
"Здавствуй, мама, возвратился я не весь.
Вот нога моя, ее ты сможешь съесть".
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02.05.2022 10:06 Ответить
Нахер вона нам тут на території України потрібна!
Перекиньте її через кордон в бєлгородську область рашки!
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02.05.2022 10:08 Ответить
Шо только нога,а один только член можно хоронить?
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02.05.2022 10:10 Ответить
Надо было на табличке выгравировать улыбающуюся ногу полковника
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02.05.2022 10:10 Ответить
А вы шутник , однако
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02.05.2022 10:35 Ответить
"Расчлененка" по-українськи.
Поділили "члєна" на "многочлєньі".
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02.05.2022 10:11 Ответить
Еще раз, сколько у него всего то захоронений? Был один а стало несколько.
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02.05.2022 10:15 Ответить
Хоч тушкою, хоч чучелом, а кацапи з України на "історічєскую родіну" відправляться всі.
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02.05.2022 10:16 Ответить
непорядок. скільки святих мощєй пропадає...гундяй ридає.
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02.05.2022 10:17 Ответить
...ото кацапня, чого ходите беріть лопати та готуйте могили для свої ніг та рук, бо голова вам нідочого, бо як би вона була ви б сюди не приперлись. Смерть тупорилим пихатим кацапам!
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02.05.2022 10:19 Ответить
Отправьте ногу етого орка его детям на день рождения. Или вы его как картошку на развод посадили?
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02.05.2022 10:22 Ответить
Почему этот ролик такой смешной? )))
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02.05.2022 10:26 Ответить
тому що орда вміє вшановувати своїх хозяів.
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02.05.2022 11:09 Ответить
Надо было написать: захоронена нога.
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02.05.2022 10:31 Ответить
Пам'ятник встановити у формі ноги.
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02.05.2022 10:33 Ответить
нога там захоронена, а яйця висят на проводах високовольтної лінії
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02.05.2022 10:38 Ответить
Викопуйте падлюки цю гидоту й доїдайте!!!
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02.05.2022 10:39 Ответить
Перепрошую, ліва а чи права?
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02.05.2022 10:40 Ответить
Извините, но чота рыдаю от смеха.
Полковника по немногу всем досталось.
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02.05.2022 10:41 Ответить
***** шастать! Хрест знести!могилу підірвати,ногу викинути,табличку переплавити на пулю!
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02.05.2022 11:07 Ответить
Там где-то еще чей-то хрен валялся, надеюсь, тоже похоронят...
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02.05.2022 11:23 Ответить
Тепер є місце для паломництва до духовних Скрєпи. Можна тепер прикластися до ноги.
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02.05.2022 11:28 Ответить
Прикопали москаля край дороги...
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02.05.2022 11:31 Ответить
"спасали рельефы местности" - это верх каZaпского армейского тупизма! Учительница русского языка в Украине за такое убила бы.
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02.05.2022 11:38 Ответить
С ленточкой колорадский походу сепар с дыры. Из амуниции одна роба и автомат. ********.
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02.05.2022 12:24 Ответить
Отдайте ту ногу Оксане Марченко, она любит трупы нюхать ))))
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02.05.2022 12:27 Ответить
Вообще конечно дичь, вроде и перестаёшь уже удивляться тупости кацапов и тут они ..... хоронят ногу ))))) следующий этап выкопать ногу и возить её по церквям как святые мощи ))))))
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02.05.2022 12:35 Ответить
Ахахахаха)))) Поржал от души. ********** кокошникоголовых дибилов просто нет пределов...
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02.05.2022 12:36 Ответить
У палковніка 10 магіл . Разорвало на часті 🤣🤣🤣
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02.05.2022 12:46 Ответить
Яйця захоронені у інщій могилі
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02.05.2022 12:46 Ответить
Короче,полковник сейчас в стратосфере работает спутником наблюдателем вместо отсутствующих запущенных с батута - один глаз мерцающий ,как у Шварца и полголовы
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02.05.2022 12:49 Ответить
Майже за Війнічем, як капітан Міляга...
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02.05.2022 13:26 Ответить
Войновичем
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02.05.2022 21:45 Ответить
Непростая судьба одинокой конечности. Будем надеяться, в следующей жизни она станет ногой порядочного человека.
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02.05.2022 13:43 Ответить
Все правильно, - ногу надо похоронить, чтобы не случилось, как у Фолкнера =)
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02.05.2022 13:45 Ответить
Деногафицировали оккупанта!
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02.05.2022 13:49 Ответить
Нога под изюмом!

Тот, который в колорадском ADIDASе - такой общительный!
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02.05.2022 13:52 Ответить
Ну если от полковника одна нога, то что говорить о рядовых ваньках.......только пепел в пакете....
Крематорій по українські!!!!!
Смерть москалякам, до останнього івана
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02.05.2022 14:11 Ответить
А где ливер палковника прикопан? нужно еще одну передачку руснявым заснять. Из цикла "все части инженер-полковника".
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02.05.2022 14:21 Ответить
Ногу за порєбрік викиньте.
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02.05.2022 14:53 Ответить
Щиро посміявся !)а ні відверто поржав!))))))))
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02.05.2022 17:30 Ответить
Поищите хорошенько там и член с кокоинами рядом , прибейте на крест.
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02.05.2022 18:05 Ответить
вона підписана була? а може то другого ваньки...
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02.05.2022 19:54 Ответить
Лапу закопали, х... в ж... у кого-то осталась, бошку с горы скотили... Короче расчленили.
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03.05.2022 09:08 Ответить
 
 