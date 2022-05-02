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Новости Видео Война
20 039 22

Уничтожены скопления вражеской техники и поражен блиндаж противника на Харьковщине. Потери личного состава уточняются, - командование ССО. ВИДЕО

На Харьковщине, во время проведения разведывательных мероприятий, наши воины обнаружили скопление вражеских тяжело- и легкобронированных машин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командования Сил специальных операций ВС Украины.

Как отмечается, через час после определения приоритетных целей для поражения, воины Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов по вражеским целям.

В результате совместных действий воинов Сил обороны Украины потери россиян составили:

Танк Т-90 – уничтожено

Танк Т-80БВМ – уничтожено

МТЛБ – уничтожено

МТЛБ – повреждено

"Также точным попаданием был поражен блиндаж противника. Потери среди личного состава российских оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.

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армия РФ (19562) Харьковщина (5577) техника (1746)


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Топ комментарии
+25
ССО України-черговий респектище...Давайте ще...
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02.05.2022 09:50
+21
свіжа партія орків жмуриків..біля Ямполяhttps://vimeo.com/705257647?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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02.05.2022 09:53
+16
Слава ЗСУ!
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02.05.2022 09:54
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ССО України-черговий респектище...Давайте ще...
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02.05.2022 09:50 Ответить
Кацапські довбо#би почали з переляку по лісу пуляти з "буратіни"
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02.05.2022 09:53 Ответить
ТОЗ в Афганистане совок забраковал как опасное для своих войск. Там были случаи когда боковые направляющие пробивались 7.62 и начинался фейерверк. Но любители аналоговнетной техники ее также протянули как и забракованных ми28. Нового передумать не могут, достают откровенно ******** проекты и в строй.
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02.05.2022 11:09 Ответить
свіжа партія орків жмуриків..біля Ямполяhttps://vimeo.com/705257647?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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02.05.2022 09:53 Ответить
О тільки вчора про Ямпіль читала. При тих проблемах, що їм підкинули,Воїни стоять і захищають
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02.05.2022 09:55 Ответить
Слава ЗСУ!
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02.05.2022 09:54 Ответить
артиллерия способна уничтожать танки?
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02.05.2022 09:54 Ответить
треба коктейлі Молотова з собою мати
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02.05.2022 09:56 Ответить
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02.05.2022 10:05 Ответить
Были случаи когда 30 мм убивали танк.

Более крупный калибр при прямом попадании разваливает танк. Тем более гаубица стреляет навесом. Танк только спереди толстый. Сверху гораздо слабее. Были фото из-под Харькова - танк практически разобраный на куски. Рядом попали из "Пиона". Ну и сотни других случаев гибели танка от артиллерии.
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02.05.2022 10:39 Ответить
Стас, ты не поверишь, но даже есть специальная противотанковая пушка - МТ-12 "Рапира"
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02.05.2022 12:52 Ответить
покажіть йому де бліндаж https://www.youtube.com/watch?v=IswfPZRVq8c
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02.05.2022 09:55 Ответить
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02.05.2022 10:04 Ответить
Чудові наші хлопці, отак і продовжуйте оформлювати 200-х zагарбників.
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02.05.2022 10:04 Ответить
Там ще й тос-1 від вибуху відстріл почав.
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02.05.2022 10:14 Ответить
Може, то він скидав баласт, щоб легше було чкурнути?
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02.05.2022 10:59 Ответить
По ходу в путлєра таки не залишиться нових танків для параду на день "дєди ваєвалі"...
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02.05.2022 10:18 Ответить
Козлорогим, по ходу, пора на палках потрет Деда-ХУЙЛА на парадах носить.
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02.05.2022 11:17 Ответить
У них новый тренд - Деды подгорали!
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02.05.2022 13:56 Ответить
https://vimeo.com/705278448 байрактар
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02.05.2022 10:25 Ответить
Я бы дополнил - как течет вода в отсеки крейсера "Москва".
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02.05.2022 13:55 Ответить
 
 