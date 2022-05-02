Уничтожены скопления вражеской техники и поражен блиндаж противника на Харьковщине. Потери личного состава уточняются, - командование ССО. ВИДЕО
На Харьковщине, во время проведения разведывательных мероприятий, наши воины обнаружили скопление вражеских тяжело- и легкобронированных машин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командования Сил специальных операций ВС Украины.
Как отмечается, через час после определения приоритетных целей для поражения, воины Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов по вражеским целям.
В результате совместных действий воинов Сил обороны Украины потери россиян составили:
Танк Т-90 – уничтожено
Танк Т-80БВМ – уничтожено
МТЛБ – уничтожено
МТЛБ – повреждено
"Также точным попаданием был поражен блиндаж противника. Потери среди личного состава российских оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Более крупный калибр при прямом попадании разваливает танк. Тем более гаубица стреляет навесом. Танк только спереди толстый. Сверху гораздо слабее. Были фото из-под Харькова - танк практически разобраный на куски. Рядом попали из "Пиона". Ну и сотни других случаев гибели танка от артиллерии.