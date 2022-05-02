Уничтожены скопления вражеской техники и поражен блиндаж противника на Харьковщине. Потери личного состава уточняются, - командование ССО. ВИДЕО

На Харьковщине, во время проведения разведывательных мероприятий, наши воины обнаружили скопление вражеских тяжело- и легкобронированных машин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командования Сил специальных операций ВС Украины.

Как отмечается, через час после определения приоритетных целей для поражения, воины Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов по вражеским целям.

В результате совместных действий воинов Сил обороны Украины потери россиян составили:

Танк Т-90 – уничтожено

Танк Т-80БВМ – уничтожено

МТЛБ – уничтожено

МТЛБ – повреждено

"Также точным попаданием был поражен блиндаж противника. Потери среди личного состава российских оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Здесь захоронена нога полковника Овчаренко. Ее позже нашли. Основные останки отправили на родину", - пропагандисты Кремля подтвердили гибель командующего инженерными войсками ЗВО армии РФ. ВИДЕО