Бой за Северодонецк будет очень мощным. Не исключаю, что враг не захватит город, а попытается осаждать его, - Гайдай. ВИДЕО
Сейчас многие военные эксперты приписывают Северодонецку повторение судьбы Мариуполя.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, рашисты не оставляют попыток совершить прорывы в Рубежном и Попасной. Безуспешно, враг несет урон.
Также отмечается, что россияне готовятся наступать на Северодонецк, росармия перебрасывает именно на это направление силы из Мариупольского направления.
"Ужесточены меры безопасности на блокпостах, из-за завладения россиянами нашим гуманитарным транспортом и формой ВСУ. Возможны провокации. Сакральная для Путина дата - 9 мая, будет тяжелой для нас, рашисты усилят обстрелы и будут пытаться уничтожить как можно больше населенных пунктов Луганщины", - предостерегает Гайдай.
"Надеемся на лучшее, готовимся к худшему. В последние дни военные эксперты начали приписывать Северодонецкую судьбу Мариуполя. Оборона города сверхмощная, так что захватить областной центр Луганщины будет крайне тяжело. Но орки могут пойти другим путем - по Мариупольскому сценарию. Это только предположение. Но мы готовы к любому развитию событий, наши воины дадут врагу достойный отпор. Все же призываю к эвакуации, ведь трагедию лучше предупредить и не дать врагу козырей", - резюмирует он.
"Бой будет очень мощный за город, хотя я не исключаю и варианта, что враг не сможет взять город в лобовую, и тогда они осадят его. Ну будут пытаться", - добавил Гайдай.
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