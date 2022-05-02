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Бой за Северодонецк будет очень мощным. Не исключаю, что враг не захватит город, а попытается осаждать его, - Гайдай. ВИДЕО

Сейчас многие военные эксперты приписывают Северодонецку повторение судьбы Мариуполя.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, рашисты не оставляют попыток совершить прорывы в Рубежном и Попасной. Безуспешно, враг несет урон.

Также отмечается, что россияне готовятся наступать на Северодонецк, росармия перебрасывает именно на это направление силы из Мариупольского направления.

"Ужесточены меры безопасности на блокпостах, из-за завладения россиянами нашим гуманитарным транспортом и формой ВСУ. Возможны провокации. Сакральная для Путина дата - 9 мая, будет тяжелой для нас, рашисты усилят обстрелы и будут пытаться уничтожить как можно больше населенных пунктов Луганщины", - предостерегает Гайдай.

"Надеемся на лучшее, готовимся к худшему. В последние дни военные эксперты начали приписывать Северодонецкую судьбу Мариуполя. Оборона города сверхмощная, так что захватить областной центр Луганщины будет крайне тяжело. Но орки могут пойти другим путем - по Мариупольскому сценарию. Это только предположение. Но мы готовы к любому развитию событий, наши воины дадут врагу достойный отпор. Все же призываю к эвакуации, ведь трагедию лучше предупредить и не дать врагу козырей", - резюмирует он.

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"Бой будет очень мощный за город, хотя я не исключаю и варианта, что враг не сможет взять город в лобовую, и тогда они осадят его. Ну будут пытаться", - добавил Гайдай.

армия РФ (19562) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6506)


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Усе в ваших руках, боріться і перемагайте. Україна понад усе
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02.05.2022 11:39 Ответить
Гаубиці 90 шт начебто всі вже в Україні, як і танки з Польщі, як і дрони Switchblade, й новітні ЗРК Starstreak та шнше. Коли же вже почнеться той обіцяний перелом?
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02.05.2022 19:05 Ответить
когда уже то оружие поступит, а то пока все еще отступаем
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02.05.2022 12:08 Ответить
оружие давно на позициях
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02.05.2022 12:10 Ответить
ще далеко не все, що надійшло. І ще надходить.
Але це правда що вже є на позиціях. Навіть ...
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02.05.2022 12:15 Ответить
Жаль, красивый был городишко. Надеюсь, что гражданские уйдут вовремя, учась на чужих ошибках. Скорей бы уже Ленд-лиз заработал на полную мощь.
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02.05.2022 13:11 Ответить
"будуть засівати бомбами ракетами" - засівають, зазвичай зерном, щоб вродило добре. він, схоже, отримує задоволення, коли це каже.
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02.05.2022 13:51 Ответить
 
 