Украинские воины уничтожили бронетехнику оккупантов в селе Сулиговка на Харьковщине. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины уничтожили бронетехнику оккупантов в селе Сулиговка возле Изюма на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
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Дмитро Піталов
показать весь комментарий02.05.2022 12:39 Ответить Мне нравится 18 Ссылка
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Олег Савчук #465491
показать весь комментарий02.05.2022 12:44 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
valera ivolgov
показать весь комментарий02.05.2022 13:01 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
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