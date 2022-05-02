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Украинские воины уничтожили бронетехнику оккупантов в селе Сулиговка на Харьковщине. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины уничтожили бронетехнику оккупантов в селе Сулиговка возле Изюма на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите: Сичеславские десантники уничтожили КАМАЗ оккупантов вместе с боеприпасами. ВИДЕО

армия РФ (19562) уничтожение (7156) Изюм (277)


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Гарно до дня Одеського барбекю!
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02.05.2022 12:39 Ответить
красівоє.
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02.05.2022 12:44 Ответить
Горить красіво.
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02.05.2022 13:01 Ответить
 
 