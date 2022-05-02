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Новости Видео Война
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"Россияне не жалеют никого - покиньте зону боевых действий, чтобы нам лучше уничтожать оккупантов", - солдат ВСУ о боях вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Авдеевка – город возле Донецка, куда пытается прорваться московский агрессор. Украинские воины уничтожают врагов на подступах к городу, поэтому россияне беспощадно стряхивают с артиллерии по Авдеевке, чтобы стереть ее с лица земли.

Журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман представляет репортаж из города Авдеевки, постепенно превращающегося в руину из-за действий войск РФ.

"Мы уничтожаем врага на подступах к городу, но нам важно, чтобы местное население покинуло Авдеевку. Ведь россияне не жалеют никого. Они убивают украинских детей, пожилых людей. Оставьте эти места, нам будет легче воевать с оккупантом", - рассказали украинские воины. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ дважды обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами, затем нанесли авиаудар. ВСУ отразили попытку прорыва на этом направлении, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотрите наши репортажи на сайте Цензор.НЕТ и узнайте всю правду о нашей войне за Независимость.

Слава Украине!

Авдеевка (2444) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+19
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02.05.2022 15:47
+14
Так. Найкраще виїхати.
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02.05.2022 15:34
+11
Все верно. Либо ты умеешь воевать и у тебя есть чем - тогда ты остаешься и убиваешь орков. Либо ты потенциальная безоружная жертва - и тогда ты сваливаешь и облегчаешь задачу ВСУ и ТрО.
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02.05.2022 15:35
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Так. Найкраще виїхати.
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02.05.2022 15:34 Ответить
выезжать надо было раньше, а не счас когда голову не поднять.
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02.05.2022 16:20 Ответить
Коксохим жалко.
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02.05.2022 15:34 Ответить
Все верно. Либо ты умеешь воевать и у тебя есть чем - тогда ты остаешься и убиваешь орков. Либо ты потенциальная безоружная жертва - и тогда ты сваливаешь и облегчаешь задачу ВСУ и ТрО.
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02.05.2022 15:35 Ответить
Хто хотів виїхати - вже виїхали . Їбaшимo кацапів невпинно далі . Слава Україні ! 🇺🇦😎👍
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02.05.2022 15:40 Ответить
Касаби зуміли згуртувати громадян України і Світову єврейську спільноту. Карочє, їм пісєц
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02.05.2022 15:41 Ответить
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02.05.2022 15:47 Ответить
радий допомогти!
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02.05.2022 17:09 Ответить
Яка вишукана руZZофобія
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16.05.2022 18:24 Ответить
Какая фобия? Не льстите им. Никто их не боится. Презирают и ненавидят, это да...
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16.05.2022 20:41 Ответить
в основному із цивільних лишаються до останнього, самі розумієте хто...хто чекають на іншу "перемогу".
так що зсу воїнам просто треба робити свою роботу. народ має розуміти
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02.05.2022 16:04 Ответить
Ещё скорее всего не хотят уезжать старики за 70-75 лет и старше
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02.05.2022 20:32 Ответить
Остались больные и немощные или русофилы.
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02.05.2022 16:39 Ответить
останніх думаю найбільше... відсотків 70-80
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02.05.2022 16:40 Ответить
нужно освобождать территорию, а не упрашивать сепаров помогать ЗСУ. Пусть прячутся, когда нужно орков выкуривать. А как они хотели освободить территорию.? Или как с 2014 "наши люди"?
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02.05.2022 16:44 Ответить
 
 