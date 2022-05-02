"Россияне не жалеют никого - покиньте зону боевых действий, чтобы нам лучше уничтожать оккупантов", - солдат ВСУ о боях вблизи Авдеевки. ВИДЕО
Авдеевка – город возле Донецка, куда пытается прорваться московский агрессор. Украинские воины уничтожают врагов на подступах к городу, поэтому россияне беспощадно стряхивают с артиллерии по Авдеевке, чтобы стереть ее с лица земли.
Журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман представляет репортаж из города Авдеевки, постепенно превращающегося в руину из-за действий войск РФ.
"Мы уничтожаем врага на подступах к городу, но нам важно, чтобы местное население покинуло Авдеевку. Ведь россияне не жалеют никого. Они убивают украинских детей, пожилых людей. Оставьте эти места, нам будет легче воевать с оккупантом", - рассказали украинские воины.
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так що зсу воїнам просто треба робити свою роботу. народ має розуміти