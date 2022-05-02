"Мы отказались от этой х#йни...Они прямо на передовую отправляют, в самую жопу. На мясо, а там чисто артиллерия": оккупанты массово отказываются идти в наступление в Харьковской области, - перехват СБУ. АУДИО
Российские захватчики так боятся ВСУ, что массово отказываются идти в новое наступление на Харьковщине. На них даже не действуют угрозы расстрела за неисполнение приказа.
Об этом свидетельствует новый перехват разговоров российских захватчиков, сделанный СБУ под Изюмом Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы, короче… отказались от этой ху*ни, понял? И нас тут держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять", – жалуется оккупант своему знакомому в РФ.
На вопрос о причине отказа тот отвечает: "Ну они прямо на передовую отправляют, в самую жопу. И нас на мясо… А там сидит чисто артиллерия… а под артиллерию лезть – это вообще пи*дец", – объясняет российский "отказник".
"В его аргументах, конечно, есть логика. Но лучше бы он подумал своей головой еще раньше: не только на передовую, но и в Украину в общем-то не стоило "лезть", - резюмируют в СБУ.
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І вірно роблять , платити ще вам за учасника "спєцапірации"
за сталіна потрібно дохнути а не думати
Приедь посмотри.
Спочатку розстріляти рядових, потім сержантській склад, потім офіцерский.
Ну а зі старшим офіцерським складом ми вже повоюємо...
8 років оркам росповідали шо Україна це квіточки для визволителів, безоплатний одяг, промтовари і навіть автомобілі на халяву, і найважче шо в свої руки може взяти російськиф вояк це пасочки з рук ******** їх українських жінок, а по-факту: пистуй стадо орків під молотки української артилерії!
Як, *****, неочікувано...
охранять склады что ли?
але в мисливців там всі рушниці ще зразу кацапи повідбирали
тіпа хтось курив не там і бігом нах в свою парашу