"Мы отказались от этой х#йни...Они прямо на передовую отправляют, в самую жопу. На мясо, а там чисто артиллерия": оккупанты массово отказываются идти в наступление в Харьковской области, - перехват СБУ. АУДИО

Российские захватчики так боятся ВСУ, что массово отказываются идти в новое наступление на Харьковщине. На них даже не действуют угрозы расстрела за неисполнение приказа.

Об этом свидетельствует новый перехват разговоров российских захватчиков, сделанный СБУ под Изюмом Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы, короче… отказались от этой ху*ни, понял? И нас тут держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять", – жалуется оккупант своему знакомому в РФ.

На вопрос о причине отказа тот отвечает: "Ну они прямо на передовую отправляют, в самую жопу. И нас на мясо… А там сидит чисто артиллерия… а под артиллерию лезть – это вообще пи*дец", – объясняет российский "отказник".

"В его аргументах, конечно, есть логика. Но лучше бы он подумал своей головой еще раньше: не только на передовую, но и в Украину в общем-то не стоило "лезть", - резюмируют в СБУ.

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