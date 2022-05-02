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"Мы отказались от этой х#йни...Они прямо на передовую отправляют, в самую жопу. На мясо, а там чисто артиллерия": оккупанты массово отказываются идти в наступление в Харьковской области, - перехват СБУ. АУДИО

Российские захватчики так боятся ВСУ, что массово отказываются идти в новое наступление на Харьковщине. На них даже не действуют угрозы расстрела за неисполнение приказа.

Об этом свидетельствует новый перехват разговоров российских захватчиков, сделанный СБУ под Изюмом Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы, короче… отказались от этой ху*ни, понял? И нас тут держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять", – жалуется оккупант своему знакомому в РФ.

На вопрос о причине отказа тот отвечает: "Ну они прямо на передовую отправляют, в самую жопу. И нас на мясо… А там сидит чисто артиллерия… а под артиллерию лезть – это вообще пи*дец", – объясняет российский "отказник".

"В его аргументах, конечно, есть логика. Но лучше бы он подумал своей головой еще раньше: не только на передовую, но и в Украину в общем-то не стоило "лезть", - резюмируют в СБУ.

Также смотрите: "Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью": российские оккупанты обсуждают доставку "груза 200", - перехват СБУ. АУДИО

Автор: 

армия РФ (19578) СБУ (19985) Харьковщина (5577) Изюм (277) перехват (344)


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Топ комментарии
+35
"Вони нас хочуть розстріляти"

І вірно роблять , платити ще вам за учасника "спєцапірации"
за сталіна потрібно дохнути а не думати
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02.05.2022 16:35
+31
то-ли ещё будет, это ещё арты с лендлиза не на передовой
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02.05.2022 16:38
+27
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02.05.2022 16:55
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"Вони нас хочуть розстріляти"

І вірно роблять , платити ще вам за учасника "спєцапірации"
за сталіна потрібно дохнути а не думати
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02.05.2022 16:35 Ответить
то-ли ещё будет, это ещё арты с лендлиза не на передовой
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02.05.2022 16:38 Ответить
прілєз-здохни кацап
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02.05.2022 16:52 Ответить
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02.05.2022 16:55 Ответить
"А чё вы отказались?"
Приедь посмотри.
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02.05.2022 16:58 Ответить
В этой ***** вы родились, жили и здохнете, москалики! ***** - это ваш выбор!
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02.05.2022 16:59 Ответить
Та й Х. з ними!

Спочатку розстріляти рядових, потім сержантській склад, потім офіцерский.

Ну а зі старшим офіцерським складом ми вже повоюємо...
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02.05.2022 17:00 Ответить
Хай розстрілють...
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02.05.2022 17:01 Ответить
Можемповторятели не понимали, что кацапские пропагандистские победобесные фильмы и сериалы, накачавшие в оркском обществе весь этот рашистский военный психоз и реальная война две большие разницы
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02.05.2022 17:04 Ответить
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02.05.2022 17:11 Ответить
Йоу...
8 років оркам росповідали шо Україна це квіточки для визволителів, безоплатний одяг, промтовари і навіть автомобілі на халяву, і найважче шо в свої руки може взяти російськиф вояк це пасочки з рук ******** їх українських жінок, а по-факту: пистуй стадо орків під молотки української артилерії!
Як, *****, неочікувано...
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02.05.2022 17:27 Ответить
а куда вас баранов отправить должны были?
охранять склады что ли?
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02.05.2022 17:29 Ответить
Чим більше орків розстріляно своїми ж орками , тим менше роботи для наших воінів 😂
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02.05.2022 17:31 Ответить
Сьогодні по телефону говорив зі знайомим єгерем - Толю Кульгейка згадували Розказав: "Оточенці" задовбали! Сидять в лісі, а по ночах грабують людей по навколишніх селах Зібралися мисливці Вислідили з собаками і "взяли як кабанів - "на картеч" Посікли дев"ятьох насмерть Азіати Кілька втекло Укинули "жмурів" у болото, розпили могорич і розійшлися!
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11.06.2022 15:19 Ответить
мій дядько з під Херсона каже по плавнях дохера ціх .... сидить
але в мисливців там всі рушниці ще зразу кацапи повідбирали
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11.09.2022 20:19 Ответить
Сірники не відібрали? Вже осінь! Очерет вже висохлий Пустить "пал" - як миші тікатимуть!
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11.09.2022 20:29 Ответить
вони очерет косять на парники,та й там тваринок повно,вони ж не кацапи, їх шкода
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11.09.2022 21:15 Ответить
Ну то хай вибирають: або "очерет на парники", або бандити, що будуть приходить уночі та грабувать і вбивать цих "парниколюбів"! А це буде, бо після розгрому кацапів на Херсонщині "оточенцям" не буде куди діться До Росії далеко - пішки не дійдеш А їсти - хочеться!
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11.09.2022 21:34 Ответить
взірвали б свій штаб,
тіпа хтось курив не там і бігом нах в свою парашу
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02.05.2022 17:47 Ответить
Убийцы, мародеры и насильники думали пройдут маршем фашистов и вернутся с награбленным домой, но легко в учении ***********, на деле лютая ненависть украинского народа и смерть.
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02.05.2022 19:02 Ответить
 
 