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Где и как Россия будет набирать новое "мясо"? День 68. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

68-й день Народной войны.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Смотрите также: БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ: Россия теряет надежду на Донбассе. День 67. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+6
Придурків там вистачає. Наберуть.
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02.05.2022 21:04
+2
не ходжу на ваші стріми мене там забанили
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02.05.2022 21:03
+2
те ж саме. За запитання про Маріуполь. Абсолютно нейтральне... цензор.є
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02.05.2022 21:51
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не ходжу на ваші стріми мене там забанили
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02.05.2022 21:03 Ответить
те ж саме. За запитання про Маріуполь. Абсолютно нейтральне... цензор.є
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02.05.2022 21:51 Ответить
Придурків там вистачає. Наберуть.
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02.05.2022 21:04 Ответить
Урок толерантності в українській школі:
- Діти, запам'ятайте: до москалів треба ставитися так само, як до нормальних людей
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02.05.2022 21:06 Ответить
Москва, Киевский вокзал:
- Внимание! Внимание! Поезд №40,Москва - Львов, отправляется с девятого пути! Дорогие россияне! Берегите себя вдали от родины! А ви, клятi хохли, їдьте й не вертайтесь!!! Счастливого пути россияне!
Брянск:
- Внимание! Со второй платформы отправляется скорый поезд №40,Москва - Львов! Россияне, одумайтесь пока не поздно! На территории Брянского вокзала работает гостиница, русским - одна ночь бесплатно!
Хутор Михайловский:
- Всех украинцев просят выйти из вагонов для таможенного досмотра! Руки на вагон! Лицом к составу! Ноги на ширине плеч! Декларация в зубах! Россияне, спокойной ночи.
Конотоп:
- Москалi! Речi з вiкон! Грошi на стiл! Декларацiї в одне мiсце! Вiтаємо українцiв на Батькiвщинi! Спiввiтчизники, списки того, що у вас вiдiбрали на росiйськiй митницi - до начальника потягу! Зараз кацапи нам все вiдшкодують!
Київ:
- Увага! Увага! Потяг №40, Москва - Львів, вирушає через дві хвилини. Прохання проводжаючим вийти з вагонів. Вагоны с русскими опаздывают на 8 часов. Щасливої дороги!
Львiв:
- Увага! До третьої платформи прибув швидкий потяг №40, Клята Московія - Cлаветне місто Львів. Зустрічаючі, можете пройти до вагонів по містку. Москальський склад потягу, на жаль, весь вийшов на 50-му кілометрі і зараз зі своїми клумаками насолоджується карпатськими краєвидами. Пасажири біля кас московського напрямку! Ви можете зачекати свій потяг на нарах у кімнаті міліції нашого вокзалу.
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02.05.2022 21:09 Ответить
кацапи подуріли - вони хочуть "показать хахлам", але це до того як "хахли" їм покажуть
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02.05.2022 21:49 Ответить
гарно про зброю пан Богдан сказав. Але наша влада поки що боїться народу більше аніж орків, бо залишають зброю в окупованих містах в зброярках, а теробороні там не дали навіть конфіскованої берданки
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02.05.2022 22:00 Ответить
при використанні ядерної зброї по Україні, НАТО не стане відповідати симетрично
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02.05.2022 22:06 Ответить
***** пообіцяв мадьярам шматок України
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02.05.2022 22:08 Ответить
******* відправити в ханти-мансійський автономний округ. За полярний круг)
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02.05.2022 22:10 Ответить
пане Богдане! У Вас же був блакитний кухлик для води...
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02.05.2022 22:19 Ответить
загалом, пов'язувати ідеологію та символіку не зовсім коректно. Наприклад, свастика притаманна будизму, індуїзму та багатьом землеробським культурам, оскільки символізує сівозміну та сонцеворот. Німецький націонал-соціалізм судили в Нюнберзі не за свастику чи салют "від серця до сонця", а за конкретні воєнні злочини - масові вбивства цивільного населення. Жидівство та нацизм протиставляється із-за Холокосту, але ніщо не заважає жиду сповідувати та практикувати нацизм не в гітлерівському вигляді, а в радикальному сіонізмі, наприклад. Рашизм тому і злочинний шо він розв'язав агресивну війну та окупував Україну з метою повного винищення, ґвалтує та вбиває, марадьорить та поставив за ціль знищити українців дотла. Якби рашисти захищали природу зі своїми лєнтачками колорацькими та тими буковками, то ніхто б нічого не мав проти. Український націоналізм має прогресивний національно-визвольний характер. Бандерівці не проти поляків, якщо ті не зазіхають на українське. Та і москалі були б нам паралєльно, якби ті собі хоч гопки скакали, але не лізли до нас
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02.05.2022 22:23 Ответить
британська розвідка в еміратах має агентів, будуть кісільову умірати
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02.05.2022 22:28 Ответить
із Маріуполя верессчучка вивозить людей у полон до орків
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02.05.2022 22:40 Ответить
нє, таки з матюками ви перегибаєте.. в сім'ях при батьках та дітях українці не використовують брудну лайку
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02.05.2022 22:42 Ответить
а моя бабця лаялась з сусідами так: а шшоп тобі добро було!
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02.05.2022 22:47 Ответить
Я постійно чекаю стріми Бутусова, бо він досить толково і інформативно розповідає про теперішні ситуації. І дуже часто побачивши надпис - стрім, захожу... а тут ці 2 торчка..... замість Бутусова. Хто це такі взагалі? Я уже запарився включати відос, бачу що це вони і одразу ж виключаю. Бо вони, кроме міліона повторювань тварюки, вата, рашисти і кучи обсирань, видно що вони злі (накипіло). але замість норм стріма - тупо обсирають все на світі.

Це блогери? Чи журналісти? Якого ... цензор цих двух постійно викладує в новини? Хтось може пояснити?
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03.05.2022 00:14 Ответить
Добрый день. Хочу написать о свом видение событий в Белоруси. Путину нужна так называемая "победа"" торжество противоречий мысли ""победа русского мира"" другими словами пушечное мясо-масса, еще и еще ресурсов и територий и не только этого.Возможно дав сбежать лукашенко ,думаю в Украину .путин сделает в Белоруси переворот руками КГБ - ФСБ Беларуси.А затем устранив "ПУТЧИСТОВ" проведет парад победобесия 9 мая в Миске с танчиками с бтэрчиками с салдатиками с флажками на площади с колоннами.Затем сфальсифицированный референдум и в их радную гавань. .Но переворот может произойти и позже к концу мая.Белорусы объятия рф это объятия смерти мудрости вам в выборе пути.
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03.05.2022 00:45 Ответить
Рівень гучності став кращим.
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03.05.2022 05:03 Ответить
 
 