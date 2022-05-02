Где и как Россия будет набирать новое "мясо"? День 68. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
68-й день Народной войны.
Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
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+6 Ksenia VB
показать весь комментарий02.05.2022 21:04 Ссылка
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+2 Anatoly KANEVSKY #433903
показать весь комментарий02.05.2022 21:51 Ссылка
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- Діти, запам'ятайте: до москалів треба ставитися так само, як до нормальних людей
- Внимание! Внимание! Поезд №40,Москва - Львов, отправляется с девятого пути! Дорогие россияне! Берегите себя вдали от родины! А ви, клятi хохли, їдьте й не вертайтесь!!! Счастливого пути россияне!
Брянск:
- Внимание! Со второй платформы отправляется скорый поезд №40,Москва - Львов! Россияне, одумайтесь пока не поздно! На территории Брянского вокзала работает гостиница, русским - одна ночь бесплатно!
Хутор Михайловский:
- Всех украинцев просят выйти из вагонов для таможенного досмотра! Руки на вагон! Лицом к составу! Ноги на ширине плеч! Декларация в зубах! Россияне, спокойной ночи.
Конотоп:
- Москалi! Речi з вiкон! Грошi на стiл! Декларацiї в одне мiсце! Вiтаємо українцiв на Батькiвщинi! Спiввiтчизники, списки того, що у вас вiдiбрали на росiйськiй митницi - до начальника потягу! Зараз кацапи нам все вiдшкодують!
Київ:
- Увага! Увага! Потяг №40, Москва - Львів, вирушає через дві хвилини. Прохання проводжаючим вийти з вагонів. Вагоны с русскими опаздывают на 8 часов. Щасливої дороги!
Львiв:
- Увага! До третьої платформи прибув швидкий потяг №40, Клята Московія - Cлаветне місто Львів. Зустрічаючі, можете пройти до вагонів по містку. Москальський склад потягу, на жаль, весь вийшов на 50-му кілометрі і зараз зі своїми клумаками насолоджується карпатськими краєвидами. Пасажири біля кас московського напрямку! Ви можете зачекати свій потяг на нарах у кімнаті міліції нашого вокзалу.
Це блогери? Чи журналісти? Якого ... цензор цих двух постійно викладує в новини? Хтось може пояснити?