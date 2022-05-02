"Слава Україні! Скажіть "паляниця", - дети с игрушечным оружием устроили блокпост и проверяли водителей вблизи села Соколовка на Хмельнитчине. ВИДЕО
В селе Соколовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области дети, вооружившись игрушечными автоматами, устроили блокпост, на котором останавливают автомобили и просят сказать пароль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с детского блокпоста опубликовал один из проезжавших мимо водителей и прошедший проверку.
"Слава Україні! Скажіть слово "паляниця". А "Укрзалізниця". Проїжджайте. Щасливої дороги", - допрашивали дети водителя.
Топ комментарии
+47 Саша Пончик
показать весь комментарий02.05.2022 21:58 Ссылка
+38 Иллария Соняшникова
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+34 Володимир Логойда
показать весь комментарий02.05.2022 22:11 Ссылка
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мій дід (1905-2001) багато чого нарозказував мені порівнюючи німців і тих коZлорогих. тут невлізе к-сть символів в моєму пості аби описати.
кацап з боліт це НЕЛЮДЬ!
пам'ятаю коли дід дивився воєнний совєцкий фільм де були кадри боїв, він завжди кричав в телевізор "бив москаля, курва мать!! бий його курва!!"
я з дитинства слухав шо дід розповідав. і в мене ненависть до Мордора не з 2014, а з середніх класів школи.
там зберiгся нацiональний дух, характер, а зараз вiн повертаеться i на схiд. все буде гаразд з часом.
ну-ну...... ці пацанчики зроблять з дєдушки бабушку
Дети должны играть в футбол, шахматы и т.д., а не в блокпост . . .
- ти шо робиш ?
- засипаю.
-Без мене засинаєш?
-москаля землею засипаю!
Чи вас хвилює що завтра говоритиме ефіопське чи буркіна-фасо ТБ?
Викресліть нарешті зі свого життя ту улуську біомасу і більше переймайтеся тим що відбувається у власній державі і що потрібно їй і суспільству.
2. Цих дітей ніхто навмисне не підштовхував гратися у дорожній блок-пост. Тож цей вибір вони зробили самі і на мою думку вибір доречний у світлі того що відбувається. Чи ви воліли б якби ці дітлахи гралися у "путєн вєді вайска"?
3. Слово націоналіст страшне лиш для вихованців совєцкого "інтєрнаціанальнава" виховання.
Кожна країна формується нацією і кожна нація, свідома і горда своєї національности, докладає усих зусиль аби їх країна мала повагу у світі.
Суспільство США, Канади, Австралії складаються з великої кількости різних націй і рас але вони не виділяють себе як американо-ірландець, канадо-українець, австрало-британець. Вони є і називають себе американець, канадець, австралієць. І може ви не повірите, але вони надзвичайно горді бути громадянами своїх країн. Хоча для вас і вам подібним "інтернаціоналістам" це напевно чистої води "націаналізм".
росіяни лише прикривають історичними причинами свою хронічну жагу окупувати і поневолити Україну.
Ще з ХVII сторіччя московія не могла існувати без українського хліба, солі, заліза, а пізніше - цукру, вугілля, сталі, без українських портів і верфів… Головне ж без людей - священників, вчених, військових, хліборобів, зодчих, робітників, митців, які зробили величезний внесок у створення російської iмперії та срср.
Терени України були плацдармом для загарбницьких воєн росії у Європі. Наші солдати стали значним чинником російських перемог у цих війнах, а також у війнах на Кавказі та Середній Азії. Лише приєднання України дало змогу росії залюднити Сибір та Далекий Схід. До речі родини бранців, викрадених росіянам з Маріуполя та інших міст сходу України зараз розселяють саме там.
З часів петi І російські уряди проводили послідовну політику асиміляції українців. Коли це не виходило, то вдавалися до катувань і репресій. Водночас щедро винагороджували маєтностями і титулами тих, хто справно служив росії. Така ж практика триває і нині.
Після розпаду російської iмперії у 1917 році, росіянам не вдалося зберегти за собою Фінляндію, Червона армія зазнала поразки у Польщі, Естонії та Латвії. Однак в Україну більшовики вчепилися зубами, бо її ресурси були критичними для радянської росії. Тому у 1918 році на Київ кинули банду М. Муравйова, яка терором встановлювала тут радянську владу.
Звіряча жорстокість росіян у той час усе ж цілковито поступається тому, що світ побачив сьогодні у Бородянці, Бучі, Волновасі, Гостомелі, Ірпені, Маріуполі…
Попри всі зусилля радянської влади, особливо у її пізній період, спрямовані на асиміляцію українців… Самоцитата: «У радянському союзі, направду, конкурували між собою перед усім дві національні ідентичності: російська, що була сформована, за часів російської iмперії і розвинута засобами мовлення ХХ сторіччя; та українська, ґрунтована на величезному пласті народної культурної традиції, звідки розвинулися українська література, живопис, театр.
Українське мовлення дало величезний імпульс розвитку і закріпленню української національної ідентичності."
Власне конкуренція у серисеру російського та українського стала потужним чинником дезінтеграції «Імперії зла» і, водночас, становлення ******** української національної самосвідомості, що дозволило українському суспільству створити нинішню українську державу.»
Саме Україна, на Референдумі 1 грудня 1991 року поставила крапку в існуванні серусеру.
Це найбільша історична образа російських імперців на Україну і ще одна причина нинішньої війни.
Антикор: https://antikor.com.ua/articles/542771-ob_istoricheskih_kornjah_vojny_rossii_protiv_ukrainy https://antikor.com.ua/articles/542771-ob_istoricheskih_kornjah_vojny_rossii_protiv_ukrainy