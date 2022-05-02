Без санкций в Москве так и не поймут, что международное право и мир в Европе следует уважать, - Зеленский. ВИДЕО

В ближайшее время ожидаем нового санкционного пакета от Евросоюза. В этом пакете должны быть четкие шаги по блокированию доходов России от энергоресурсов. Чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро каждый день за ископаемое топливо.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Зеленский о проведении операций в тылу врага: "Мне не известно"