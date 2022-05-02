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Без санкций в Москве так и не поймут, что международное право и мир в Европе следует уважать, - Зеленский. ВИДЕО

В ближайшее время ожидаем нового санкционного пакета от Евросоюза. В этом пакете должны быть четкие шаги по блокированию доходов России от энергоресурсов. Чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро каждый день за ископаемое топливо.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

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Зеленский Владимир (20720) санкции (11421)


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Топ комментарии
+10
сегодня вечерний буданов заменяет вечернего арахамию, ну а боневтік, как обычно, на подмостках бессменно.
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02.05.2022 22:42
+4
Тільки так вони зрозуміють
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02.05.2022 22:55
+3
Повна ізоляція! Кацапи мають "тушкуватися у власному соку"!
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02.05.2022 22:37
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Повна ізоляція! Кацапи мають "тушкуватися у власному соку"!
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02.05.2022 22:37 Ответить
Вони і з санкціями не зрозуміють, поки не помре останній кацап.
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02.05.2022 22:57 Ответить
Без ********* від українського народу вони точно не зрозуміють , а якщо це буде приправлене потужними санкціями успіх 100%
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02.05.2022 22:40 Ответить
сегодня вечерний буданов заменяет вечернего арахамию, ну а боневтік, как обычно, на подмостках бессменно.
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02.05.2022 22:42 Ответить
Це точно - ще й Данілов додався.
Санкції, звичайно - це критично важливо, але мені здається, що і з ними вони нічого не "зрозуміють".
Як крайність - будуть їсти брюкву і жалітись на несправедливість і підступнусть усього світу, який хоче знищити найправедніших і найсправедливіших.
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02.05.2022 22:47 Ответить
а де люська поділась.щось не видко "великого розвідника")))
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03.05.2022 00:19 Ответить
Они и с санкциями не поймут. Бо дикари. русня понимает только сапогом по рылу.
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02.05.2022 22:45 Ответить
Не поймут пока они считают себя "второй армией мира", претендующая на первую( ). Как только придёт осознание, что они где-то там, хрен пойми где... Так сразу поймут и про мир в Европе, и про уважение, и про всё остальное...
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02.05.2022 22:46 Ответить
Сеня Финляндия планирует на границе с РФ построить «более эффективный забор»2.05.2022, 22:40
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02.05.2022 22:51 Ответить
Сеня будет напрашиваться в консультанты.
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02.05.2022 23:00 Ответить
Тільки так вони зрозуміють
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02.05.2022 22:55 Ответить
Всеодно не зрозуміють поки і не здохнуть.
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02.05.2022 23:28 Ответить
МУЗЫКАНТЫ СВЕТА ПРОТИВ ВОЙНЫ
Ed Sheeran та "Антитіла" випустили спільний трек

🎶🎶🎶

Ed Sheeran - 2step ft Antytila [Official Video]

https://youtu.be/OJ2B4Fb7xQQ
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02.05.2022 23:11 Ответить
Бог Вам судья
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02.05.2022 23:31 Ответить
Смотрите Швеца https://www.youtube.com/watch?v=WxOIVhp64V8
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02.05.2022 23:51 Ответить
Дорогие украинские друзя, вспомните что советовал украинец ПЕНКОВСКИЙ американцам. Кто- кто а он знал чего боятся в московые.Это отличная страховка на любие провокации орков.
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29.07.2022 18:02 Ответить
 
 