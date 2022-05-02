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Без санкций в Москве так и не поймут, что международное право и мир в Европе следует уважать, - Зеленский. ВИДЕО
В ближайшее время ожидаем нового санкционного пакета от Евросоюза. В этом пакете должны быть четкие шаги по блокированию доходов России от энергоресурсов. Чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро каждый день за ископаемое топливо.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
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Санкції, звичайно - це критично важливо, але мені здається, що і з ними вони нічого не "зрозуміють".
Як крайність - будуть їсти брюкву і жалітись на несправедливість і підступнусть усього світу, який хоче знищити найправедніших і найсправедливіших.
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