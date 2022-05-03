"Украинцы воюют на 5 баллов, минометы и артиллерия все перемалывают": Раненый российский офицер рассказывает о впечатлениях от встречи с ВСУ. ВИДЕО
Раненый офицер морской пехоты РФ Иван Отраковский рассказывает о том, как воюет украинская армия.
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Украинская армия глазами воюющего против нас российского офицера. Офицер морской пехоты ВС РФ Иван Отраковский был ранен в ходе вторжения в Украину - попал под обстрел украинского минометов. Лёжа на больничной койке он рассказ о силе сопротивления украинской армии", – говорится в сообщении.
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Ну що, підлатають тебе - знову полізеш в Україну ?
Тоді вже в кульку вернешся точно.
залишимо під москалем бодай хоч клаптик землі - всіх там зроблять такими самими
всі причепилися до 2014,
то не була вина військових, а вина керівництва що не давали наказу на знищення орків, військові самі просили дайте наказ то знищимо їх, а ні
був тільки наказ нє стрілять ні в коєм случає
Минулого разу, коли у 1941 році в СРСР спалахнула громадянська війна проти сталінської хунти, була недостатня підтримка Заходу. Так, тоді Райх миттєво оголосив спецоперацію із декомунізації ₚосії, організував потужний ленд-ліз для генерала Власова, РОА, Локотської Народної Республіки та інших антибільшовицьких сил... Тисячі відпускників Вермахту і навіть СС взяли безпосередню участь у бойових діях... Але недочавили РККА. Не-до-ча-ви-ли
Зараз ми маємо всебічну підтримку союзників, ленд-ліз ******** зброї, на підході Резолюція щодо можливої участі армії США у війні проти ₚосії... Тоді як у кацапів усе залишилося на ділдовоювальному рівні 1940-х.
Тепер Україна разом із Заходом має нарешті довести до завершення справу декацапізації світу. Цього разу немає права на поразку. MOSCOVIA DELENDA EST.
Да, ето так. Але це ви, падлюки, ще "три сімьорки" в дії не бачили. Кожен снаряд, зроблений і дбайливо доставлений справжніми друзями України, буде рвати вас на шмаття.
Це біомаса, яка повинна бути знищена. Помилку природи треба виправляти, мабуть, таки ми це зробимо.
_ В лєнд-лізі...
Що не вийшов воювати
Головний мінометник та артилерист
Син Порошенка -
Цього й бояться всі
Тому в Іспанії сидить
Бо сильно бз ...ть .
Ну і - вдачі в покращенні забезпечення. Нагадую, що для Т-80 совкового потрібена не соляра, яка є скрізь, а авіаційних гас - бо там стоїть двигун від гвинтокрила. Тож "сумятіци" з забезпеченням ПММ - буде в рашки ще більше.