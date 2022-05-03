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Новости Видео Война
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"Украинцы воюют на 5 баллов, минометы и артиллерия все перемалывают": Раненый российский офицер рассказывает о впечатлениях от встречи с ВСУ. ВИДЕО

Раненый офицер морской пехоты РФ Иван Отраковский рассказывает о том, как воюет украинская армия.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Украинская армия глазами воюющего против нас российского офицера. Офицер морской пехоты ВС РФ Иван Отраковский был ранен в ходе вторжения в Украину - попал под обстрел украинского минометов. Лёжа на больничной койке он рассказ о силе сопротивления украинской армии", – говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19578) Бутусов Юрий (4381) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+47
Бравый рус.вояка из госпиталя в тюремный лазарет переедет. Наговорил себе лет на 10 по дикарским "законам".
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03.05.2022 00:06
+44
Орк говорить , що завязли в Украіні надовго , а я стверджую , що скоро вам , кацапи , наступить пі@ ець на нашій землі 😡
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03.05.2022 00:09
+41
Морда московитська.
Ну що, підлатають тебе - знову полізеш в Україну ?

Тоді вже в кульку вернешся точно.
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03.05.2022 00:08
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Бравый рус.вояка из госпиталя в тюремный лазарет переедет. Наговорил себе лет на 10 по дикарским "законам".
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03.05.2022 00:06 Ответить
Воно бажає:- знищувати все на чужій землі,в чужій хаті. Такі повинні лишатися обрубками
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03.05.2022 00:29 Ответить
Ага, особливо про те як в 14-му році їх не було....
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03.05.2022 10:14 Ответить
Морда московитська.
Ну що, підлатають тебе - знову полізеш в Україну ?

Тоді вже в кульку вернешся точно.
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03.05.2022 00:08 Ответить
типовий манкурт, з 90% з окацаплених українців.
залишимо під москалем бодай хоч клаптик землі - всіх там зроблять такими самими
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03.05.2022 01:30 Ответить
Дружно сосать *** большой российской семьей. Вооот. ********
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03.05.2022 00:08 Ответить
отскочил ****....
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03.05.2022 00:08 Ответить
это вы свиноцабаки пристрелянные...
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03.05.2022 00:08 Ответить
якщо то паця годоване вціліло значить недовойовують хлопці
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03.05.2022 00:08 Ответить
Орк говорить , що завязли в Украіні надовго , а я стверджую , що скоро вам , кацапи , наступить пі@ ець на нашій землі 😡
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03.05.2022 00:09 Ответить
15 років марячку за то що сказав війна,

всі причепилися до 2014,
то не була вина військових, а вина керівництва що не давали наказу на знищення орків, військові самі просили дайте наказ то знищимо їх, а ні
був тільки наказ нє стрілять ні в коєм случає
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03.05.2022 00:13 Ответить
Зараз вирішальний момент глобального рівня. І скажемо впевнено: оркам пзда.
Минулого разу, коли у 1941 році в СРСР спалахнула громадянська війна проти сталінської хунти, була недостатня підтримка Заходу. Так, тоді Райх миттєво оголосив спецоперацію із декомунізації ₚосії, організував потужний ленд-ліз для генерала Власова, РОА, Локотської Народної Республіки та інших антибільшовицьких сил... Тисячі відпускників Вермахту і навіть СС взяли безпосередню участь у бойових діях... Але недочавили РККА. Не-до-ча-ви-ли
Зараз ми маємо всебічну підтримку союзників, ленд-ліз ******** зброї, на підході Резолюція щодо можливої участі армії США у війні проти ₚосії... Тоді як у кацапів усе залишилося на ділдовоювальному рівні 1940-х.
Тепер Україна разом із Заходом має нарешті довести до завершення справу декацапізації світу. Цього разу немає права на поразку. MOSCOVIA DELENDA EST.
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03.05.2022 00:18 Ответить
П'ять балів Вам за текст
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03.05.2022 00:25 Ответить
Судя по всему у них ресурсов осталось на 2-3 месяца, ау нас ? Надеюсь на больше.
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03.05.2022 00:20 Ответить
Прістрєлянная, значить?

Да, ето так. Але це ви, падлюки, ще "три сімьорки" в дії не бачили. Кожен снаряд, зроблений і дбайливо доставлений справжніми друзями України, буде рвати вас на шмаття.
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03.05.2022 00:20 Ответить
У москалей "три семерки" пока что ассоциируются далеко не с гаубицами. "Три топора" - это для них легендарное дешевое пойло.
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03.05.2022 00:44 Ответить
Херой,аналлитех. Спец по тактике выжженой земли. Кцапські дебіли блд, ця тактика по твоїй хаті,випердку
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03.05.2022 00:23 Ответить
Жаль, что при этом, наша украинская армия до сих пор не начала наступать, а хотя и немногу, но отступает.
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03.05.2022 00:26 Ответить
Щоби не казали, що це все пани між собою сваряться, а народу, мовляв, нема чого ділити!
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03.05.2022 00:29 Ответить
Цей орк у сорок першому році залишився і вони усі там такі.

Це біомаса, яка повинна бути знищена. Помилку природи треба виправляти, мабуть, таки ми це зробимо.
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03.05.2022 00:37 Ответить
Це не просто водка, це відомий православний хунвейбін, хворий ПГМ на всю голову
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03.05.2022 00:49 Ответить
https://www.bbc.com/russian/society/2012/08/120821_church_activist_squads
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03.05.2022 00:50 Ответить
А шо вы хотели сцуки)😅
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03.05.2022 00:50 Ответить
Этот живой труп в тельняшке ещё надеется на какие-то успехи их орочьего стада. Ему проще сдохнуть на той койке,потому что если пошлют ещё раз в Украину,то больше так не повезёт.
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03.05.2022 01:00 Ответить
я надеюсь, это он не в нашей больнице лежит...
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03.05.2022 01:04 Ответить
- "В чьом сіла, брат?"
_ В лєнд-лізі...
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03.05.2022 01:13 Ответить
Где сводки о наступлениях? Пять баллов... Красные вон как нас со всех сторон окружили, прут отовсюду. По 8 - 9 уничтоженных вражеских танков в день, на линии фронта, протяжённостью 420 км. это мало. И практически бесполезно. За сутки линия фронта отодвигается в среднем на километр на запад. Херсон как освобождать будете? И самое главное, когда? Разминировать Чонгар и Перекоп для прохода неприятеля в Северную Таврию было проще, чем сдерживать его продвижение вглубь страны, не так ли? Вы строите на недоброкачественном материале. Несущественный результат достигнут лишь качественным вооружением. Вялая, паршивая, спорадичная, неуверенная оборона на 3 с минусом. Пять баллов... Воюйте лучше, сукины сыны! Таскаете неприятеля за собой через всю державу.
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03.05.2022 02:15 Ответить
кацап - иди на ***!!!
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03.05.2022 02:17 Ответить
з бліндажа пішешь?
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03.05.2022 03:56 Ответить
С мусорного пакета
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03.05.2022 05:49 Ответить
Здохните все твари московитцкие
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03.05.2022 05:48 Ответить
Це при всьому тому

Що не вийшов воювати

Головний мінометник та артилерист

Син Порошенка -

Цього й бояться всі

Тому в Іспанії сидить

Бо сильно бз ...ть .
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03.05.2022 07:48 Ответить
Повезло тебе, тварь...воооот.
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03.05.2022 08:23 Ответить
На 10 лет написдел
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03.05.2022 08:46 Ответить
ты ванька выжил... но скоро тебе придет писеса...
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03.05.2022 09:35 Ответить
Этот больничный " эксперт" похоже скурил учебник истории ВОВ. Для того чтобы в СССР наступил 42-43 год понадобилась мировая помощь в борьбе с немецким фашизмом. Это знаменитый американский ленд лиз. От пуговицы, иголки, лекарств до самолетов и танков. На сегодня ленд лиз получит Украина в борьбе с тем же фашизмом только уже российским. Так что лечись придурок пока есть чем и где.
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03.05.2022 09:58 Ответить
вы , ссуки 41ым НАЧАЛИ , 41ым и ЗАКОНЧИТЕ !!! хер вам 43 и тем более 45ым !!!! 45ый будет в УКРАИНЕ !!!!
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03.05.2022 09:59 Ответить
захотел КАЦАП 45ый ))))) сейчас нам пойдет лэнд лиз , НАМ !!! а не вам , ганд.....!!!!
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03.05.2022 10:02 Ответить
А на кой тебе рельсу видали? Постучал вот тебе и связь. И какое взаемодействие? Стиралок на всех не хватит.
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03.05.2022 10:05 Ответить
Українці українська зброоя так швидко перемалює кацапів аж з стріском
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03.05.2022 10:53 Ответить
Хто ж вам, тварюки, дозволить "прєкратіть сумятіцу", надасть цифровий захищений зв'язок, замінить всіх хєнералів на справжніх командирів? Та й ленд-лізу, який совок жер та на якому воював починаючи з 42-43 років, - теж не буде. Будете спочатку воювати на Т-80, законсервованих ще в 91 році, а потім почнете м'ясо своє гарматне пхати в Т-55, законсервовані ще в 70-ті роки. Якщо зможете двигуни відновити.

Ну і - вдачі в покращенні забезпечення. Нагадую, що для Т-80 совкового потрібена не соляра, яка є скрізь, а авіаційних гас - бо там стоїть двигун від гвинтокрила. Тож "сумятіци" з забезпеченням ПММ - буде в рашки ще більше.
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03.05.2022 11:58 Ответить
 
 