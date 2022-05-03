"Украинцы воюют на 5 баллов, минометы и артиллерия все перемалывают": Раненый российский офицер рассказывает о впечатлениях от встречи с ВСУ. ВИДЕО

Раненый офицер морской пехоты РФ Иван Отраковский рассказывает о том, как воюет украинская армия.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Украинская армия глазами воюющего против нас российского офицера. Офицер морской пехоты ВС РФ Иван Отраковский был ранен в ходе вторжения в Украину - попал под обстрел украинского минометов. Лёжа на больничной койке он рассказ о силе сопротивления украинской армии", – говорится в сообщении.

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