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Воины 79-й бригады уничтожили две единицы бронетехники оккупантов вместе с личным составом. ВИДЕО

Николаевские десантники успешно уничтожают российских оккупантов вместе с вражеской бронетехникой.

Видео обнародовала 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео зафиксировано, как по одному из направлений, подразделением 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожены две единицы бронетехники российских оккупантов вместе с личным составом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг на южном направлении потерял 122 оккупанта, - ОК "Південь"

Автор: 

Николаевская область (2139) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Слава героям!
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03.05.2022 00:12 Ответить
Орки превратились в пепел
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03.05.2022 00:18 Ответить
На це можно дивитися вічно...
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03.05.2022 00:50 Ответить
Так мехвод на місті чи успів вилізти?
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03.05.2022 00:50 Ответить
Анігіліровався.
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03.05.2022 01:04 Ответить
 
 