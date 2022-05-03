Воины 79-й бригады уничтожили две единицы бронетехники оккупантов вместе с личным составом. ВИДЕО

Николаевские десантники успешно уничтожают российских оккупантов вместе с вражеской бронетехникой.

Видео обнародовала 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео зафиксировано, как по одному из направлений, подразделением 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожены две единицы бронетехники российских оккупантов вместе с личным составом.

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