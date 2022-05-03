Ночью вспыхнул большой пожар на складах полиграфической продукции в Подмосковье. ВИДЕО
В Подмосковье (РФ) в Богородском округе этой ночью, 3 мая, произошел большой пожар на территории комплекса складов, где хранилась печатная продукция. Площадь пожара составляет около 34 тыс. кв. м.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Пожар возник примерно в полночь в ангаре на складе издательства "Просвещение" на территории производственно-складского комплекса "Атлант Парк" на Кудиновском шоссе в Богородском. Пламя быстро распространялось и вскоре охватило все складское помещение (размеры: 150 на 170 метров). В результате пожара произошло частичное обрушение комплекса.
Для ликвидации возгорания было привлечено около 100 пожарных, для тушения огня задействовали также 33 единицы техники. Подготовили пожарный поезд. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Сообщается, что пожар удалось локализовать. В районе ЧП в связи с сильным задымлением специалисты производят замеры воздуха.
Данных о возможных пострадавших в результате происшествия пока нет. Также неизвестно, что явилось его причиной.
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М.И. Кутузов
І москалі писали, що оскільки то все йшло через автоматичну перевірку текстів, то й ИсаКИЕВский собор потрапив в =чорний список=.
То їм кара за це.
Ми закликали всі стихії: вогонь вже відгукнувся.
Может, из Полтавьі ? или Житомира ? или Сум ?
хотя ж натренированные..
а может ботокса не выведут из наркоза после предстоящей операции на онкологию ? а?
Мабуть папір який пожежонебезпечний
"Курение ведет к хлопкам и задымлению."
От книжечки від сорому й загорілися, не витримали такої наруги.