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Ночью вспыхнул большой пожар на складах полиграфической продукции в Подмосковье. ВИДЕО

В Подмосковье (РФ) в Богородском округе этой ночью, 3 мая, произошел большой пожар на территории комплекса складов, где хранилась печатная продукция. Площадь пожара составляет около 34 тыс. кв. м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Пожар возник примерно в полночь в ангаре на складе издательства "Просвещение" на территории производственно-складского комплекса "Атлант Парк" на Кудиновском шоссе в Богородском. Пламя быстро распространялось и вскоре охватило все складское помещение (размеры: 150 на 170 метров). В результате пожара произошло частичное обрушение комплекса.

Для ликвидации возгорания было привлечено около 100 пожарных, для тушения огня задействовали также 33 единицы техники. Подготовили пожарный поезд. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

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Сообщается, что пожар удалось локализовать. В районе ЧП в связи с сильным задымлением специалисты производят замеры воздуха.

Данных о возможных пострадавших в результате происшествия пока нет. Также неизвестно, что явилось его причиной.

Автор: 

пожар (5968) россия (96038)


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Топ комментарии
+37
Для того, чтобы спасти россию, нужно сжечь Москву.
М.И. Кутузов
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03.05.2022 07:01
+32
это всего лижь пожар! Что Вы запоете когда к вам придет "бавовна"?)
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03.05.2022 07:00
+28
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03.05.2022 07:30
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"Что у вас здесь происходит?"
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03.05.2022 06:53 Ответить
Це Зорян з Шкіряком сліди прибирали, аби не знайшли там в "пічатній прадукциі" антисемітські неонацистські візитки Яроша
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03.05.2022 08:46 Ответить
кара небесная и благодатный огонь как я понимаю решил сходить на московию до следующей Пасхи - ну и плюс "бавовна" куда же без нее
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03.05.2022 09:30 Ответить
Знов кацапи палять де заманеться...
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03.05.2022 13:24 Ответить
результати референдуму за х..й на рило горять
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03.05.2022 06:53 Ответить
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03.05.2022 06:56 Ответить
Згоріла хата - гори сарай...
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03.05.2022 06:56 Ответить
это всего лижь пожар! Что Вы запоете когда к вам придет "бавовна"?)
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03.05.2022 07:00 Ответить
При чому - 100%
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03.05.2022 07:44 Ответить
"Хлопчатобумажный пиз.дец "
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04.05.2022 02:29 Ответить
Для того, чтобы спасти россию, нужно сжечь Москву.
М.И. Кутузов
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03.05.2022 07:01 Ответить
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03.05.2022 07:01 Ответить
Дрібниця,а приємно....
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03.05.2022 07:01 Ответить
Судячи з розмірів складу, не така вже й дрібниця...
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03.05.2022 08:22 Ответить
Пропаганда згоріла.
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03.05.2022 07:01 Ответить
Вони ж підручники виправляли, власне, в тому =Просвєсчєніі=, щоб не було жодної згадки про Україну.

І москалі писали, що оскільки то все йшло через автоматичну перевірку текстів, то й ИсаКИЕВский собор потрапив в =чорний список=.

То їм кара за це.
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03.05.2022 07:08 Ответить
"А быть сему месту пусту,- предрекала провидица Маремьянушка, а кто не верил-плевала тому в глаза....
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03.05.2022 07:06 Ответить
Боже, пали московію !

Ми закликали всі стихії: вогонь вже відгукнувся.
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03.05.2022 07:09 Ответить
Снова савпадєніє?-Да,савпадєніє...
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03.05.2022 07:10 Ответить
информнапалм?
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03.05.2022 07:20 Ответить
Bojevyje gusi s Kurska priliteli,vydymo Belgorod bombit im uze malo
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03.05.2022 07:21 Ответить
Почему из Курска ?

Может, из Полтавьі ? или Житомира ? или Сум ?
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03.05.2022 07:26 Ответить
патаму, что поміж наротних републік почалачь 1-я гражданская
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03.05.2022 07:57 Ответить
Одиннаротных республик 🤣🤣🤣
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03.05.2022 09:52 Ответить
эт цветочки, горит тайга в Сибири и на Дальнем востоке, тушить то кому? , МЧС 60% груз 200
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03.05.2022 07:23 Ответить
лєпотааа!
хотя ж натренированные..
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03.05.2022 08:08 Ответить
ой-ой-ой - что же это будет - хер путин стафайся вi окруженi - немецкое командование гарантиреут вам теплую постель и еду .. в камере
а может ботокса не выведут из наркоза после предстоящей операции на онкологию ? а?
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03.05.2022 09:34 Ответить
Забудут вывести из наркоза
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03.05.2022 09:53 Ответить
Хорошо горит!
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03.05.2022 07:23 Ответить
Ну що ж таке? Знову кацапи курять забагато!!!
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03.05.2022 07:29 Ответить
Біля каністри...
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03.05.2022 08:26 Ответить
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03.05.2022 07:30 Ответить
то вже начали "повєсткі на защіту родіни" штампувать ..але хтось включив моск ..я от дивлюсь на те що відбувається і розумію ,що моль рішило павтаріть подвиг дідів ,війти в історію як великий пабедітель над фашизмом ,який відать діди не повністю побєділі ..Тільки нічого що гітлер напав на СРСР,а не навпаки ? СРСР напало на гітлера ....От тут то і помилився великий борець за гегемонію в світі ... Агресія в 1939 році і в 2014 це дужеееее велика різниця ...Зараз ця агрессія розглядаеться крізь призму х50 збільшенням ..І Велика фраза - "Гугл пам'ятає все " - значить більше ,ніж встановлення прапору над Рейхстагом у 1945 році
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03.05.2022 07:38 Ответить
кстати не плохая тема ..
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03.05.2022 09:36 Ответить
не опять а снова на лаптерейхе суета
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03.05.2022 07:52 Ответить
Може це горіли свіжонадруковані срублі?
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03.05.2022 07:56 Ответить
Скоріш, павєсткі...
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03.05.2022 08:31 Ответить
Партизанен?
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03.05.2022 08:12 Ответить
нет не партизаны - мажоры не хотят в Украине подыхать вот и спалили заказ повесток от военкоматов
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03.05.2022 09:39 Ответить
Горять портрети Фуйла
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03.05.2022 08:13 Ответить
Деньги згорели, свежие рубли ?
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03.05.2022 08:16 Ответить
Шнур...Ванга !?
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03.05.2022 08:17 Ответить
Паследняя бумага сраньі фсьо.
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03.05.2022 08:22 Ответить
ну вот...туалетную бумагу расхватали,теперь и последний резерв-газеты ликвидировали.остались только лопухи
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03.05.2022 08:30 Ответить
коли пригорЯє у москаля-окупанта - це завжди добре
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03.05.2022 08:31 Ответить
АНКЕТИ для референдума згоріли?
Мабуть папір який пожежонебезпечний
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03.05.2022 09:02 Ответить
говорят же повестки сгорели - значит и вызывать некого мобилизация отменятеся все на дискотеку
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03.05.2022 09:38 Ответить
Где теперь визитки Яроша печатать?
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03.05.2022 09:39 Ответить
Гори немытая россия! Спецоперация по освобождению
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03.05.2022 09:45 Ответить
Красиво) Нраїця)
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03.05.2022 09:56 Ответить
Москалі та "Просвещение" Лаптеногим свинособакам "Просвещение" Рашисти продовжують традицію фашистів в усьому - це фото спалення книг 10/05/1933
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03.05.2022 09:59 Ответить
Пора уже для кацапов писать на пачках сигарет:
"Курение ведет к хлопкам и задымлению."
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03.05.2022 10:16 Ответить
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
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03.05.2022 10:39 Ответить
Кацапам придётся чистить дупу листами подорожника.
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03.05.2022 11:11 Ответить
они так делают последние лет 300...не хер было привыкать к цивилизации))))
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03.05.2022 13:18 Ответить
Всі ці ката-клізми - в рамках мобілізації орків на війну в Україні. Надто високі ставки, щоб не спалити заради цього якийсь поліграфкомбінат. Або не підірвати склад зі зброєю в якомусь хабаровську. Створюється картинка загрози спокою московитів.
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03.05.2022 11:48 Ответить
Гарно працюють ДРГ.
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03.05.2022 11:48 Ответить
А бумага сейчас дорогая, и у них уже с ней проблемы. В Китае не купят (дорого), из Европы тоже не получится, а свои леса горят.
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03.05.2022 12:29 Ответить
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03.05.2022 14:02 Ответить
Це те видавництво "Просвещение", яке друкує підручники, в яких вилучено слова Україна і Київ.
От книжечки від сорому й загорілися, не витримали такої наруги.
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03.05.2022 16:14 Ответить
ждём когда кремль заполыхает!
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03.05.2022 16:31 Ответить
 
 