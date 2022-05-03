Ночью вспыхнул большой пожар на складах полиграфической продукции в Подмосковье. ВИДЕО

В Подмосковье (РФ) в Богородском округе этой ночью, 3 мая, произошел большой пожар на территории комплекса складов, где хранилась печатная продукция. Площадь пожара составляет около 34 тыс. кв. м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Пожар возник примерно в полночь в ангаре на складе издательства "Просвещение" на территории производственно-складского комплекса "Атлант Парк" на Кудиновском шоссе в Богородском. Пламя быстро распространялось и вскоре охватило все складское помещение (размеры: 150 на 170 метров). В результате пожара произошло частичное обрушение комплекса.

Для ликвидации возгорания было привлечено около 100 пожарных, для тушения огня задействовали также 33 единицы техники. Подготовили пожарный поезд. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Сахалинской ГРЭС-2 вспыхнул масштабный пожар, огонь перекинулся на кровлю. ВИДЕО

Сообщается, что пожар удалось локализовать. В районе ЧП в связи с сильным задымлением специалисты производят замеры воздуха.

Данных о возможных пострадавших в результате происшествия пока нет. Также неизвестно, что явилось его причиной.