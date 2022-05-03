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Пол Маккартни на концерте в США вышел на сцену с украинским флагом. ВИДЕО+ФОТО

Британский музыкант, один из основателей легендарной группы The Beatles, Пол Маккартни поддержал Украину.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Легендарный Пол МакКартни с нами. Певец, бывший участник "The Beatles", развернул сине-желтый флаг на первом же концерте своего мирового турне, который состоялся в штате Washington 28 апреля. Послушайте, как реагируют тысячи его фанов на государственные цвета страны, которая страдает от агрессии. Спасибо, сэр Пол. We're not alone!" – рассказал он.

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Пол Маккартни на концерте в США вышел на сцену с украинским флагом 01

США (27055) поддержка (698)


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Топ комментарии
+50
Полу Макартні респект за підтримку України...
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03.05.2022 08:38
+28
от жеж...я на маскальських стрімах..писав що....Шварнегер укронацист бо підтримав Україну..тепер треба писати, що Джолі бандеропатріотка і Пол МакКартні бандєровєц
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03.05.2022 08:44
+26
МакКартні, Pink Floyd, U2, Scorpions, Bon Jovi, Metallica - всі вони підтримали Україну! Бо це - рок, це справжня музика, а не ці всі попсові кобздони з халєріями! Навіть у москалів рокери за нас - Макаревич, БГ, Шевчук і тд...
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03.05.2022 08:59
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Полу Макартні респект за підтримку України...
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03.05.2022 08:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w Неймовірна краса України під ніжну музику (Гімн України lounge remix)
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03.05.2022 08:40 Ответить
от жеж...я на маскальських стрімах..писав що....Шварнегер укронацист бо підтримав Україну..тепер треба писати, що Джолі бандеропатріотка і Пол МакКартні бандєровєц
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03.05.2022 08:44 Ответить
Краще писати, що у всьому світі десь три-чотири мільярди бандерівців
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03.05.2022 09:46 Ответить
+100500
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03.05.2022 22:36 Ответить
Нам би принца Гаррі в королі. Так Бєня ж не погодиться.
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03.05.2022 08:46 Ответить
а ты все молишься на каломойшу? думаешь ему долго осталось?
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03.05.2022 10:25 Ответить
Принц Гаррі в армії служив. А наше Зе - чотирижди ухиленець.
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03.05.2022 08:48 Ответить
Весь світ очима України, для України і за Україну. Бережіть себе
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03.05.2022 08:49 Ответить
Немає слів. Насолода.
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03.05.2022 08:51 Ответить
Він не вагався, він у соцмережах підтримав у перші дні війни...
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03.05.2022 08:58 Ответить
М-да... Тебе бы сейчас кабздона послушать... Соскучился?
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03.05.2022 09:23 Ответить
Вырос бы Пол Макаки в рф, был бы штатным Кобзоном, что очевидно, если внимательно прочитать биографию этой конформной певички. Просто бесит эта неискренность типа великого артиста, примазалось оно к хайпу по Украине. Хай скорую лучше пришлет
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03.05.2022 14:39 Ответить
Слава нації
Смерть москалям
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03.05.2022 08:59 Ответить
МакКартні, Pink Floyd, U2, Scorpions, Bon Jovi, Metallica - всі вони підтримали Україну! Бо це - рок, це справжня музика, а не ці всі попсові кобздони з халєріями! Навіть у москалів рокери за нас - Макаревич, БГ, Шевчук і тд...
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03.05.2022 08:59 Ответить
Ну, Макаревич - єврей, а Шевчук - укро-татарин.
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03.05.2022 09:16 Ответить
Это не люди что ли теперь? Знаешь, что такое нацизм, нацист?
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03.05.2022 09:48 Ответить
Знаем! Это когда Иваноффых на бутылки насаживают
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03.05.2022 12:40 Ответить
Ылита лишний раз расписалась в своем невежестве. Не знает, что означает офф.
Или ты подумал, что я действительно Иванов в эмиграции? Ну тогда ты просто ...
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03.05.2022 15:39 Ответить
Не стоит спорить! Все они люди, главное не футляры для бутылок, не свинособаки! =)
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03.05.2022 10:14 Ответить
макаревич? шевчук? они не за нас а за себя - никто из них не сказал путин-***** или кацапо-армия преступники
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03.05.2022 10:27 Ответить
Драсьтє, Макаревич навіть з концертом в АТО приїжджав!
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03.05.2022 10:35 Ответить
Этот Вячеслав очередной мудель из **********, или провокатор обыкновенный.
Просто в спам.
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03.05.2022 11:48 Ответить
Тебе обидно за Макаревича стало? Ты наверное не вкурсе что он с молодых лет гэбэшный козёл-провокатор? Как и Гребенщиков и еще куча совкового гавна "рокеров"
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03.05.2022 12:41 Ответить
Это кто сказал? Ты сам то чего достиг в своей жизни, нулевый Полиграф?
Упомянутые тобой люди и группы, известны в широких кругах своей деятельностью и гражданской позицией, которая идет в разрез с политикой Уйла, а это чревато не только финансовыми трудностями, а и несет прямую угрозу их здоровью. Так что ни к Макаревичу, ни к БГ у меня лично нет претензий. Они всегда говорили то, что думали не боясь!
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03.05.2022 15:45 Ответить
Нужно больше поддержки мировых звезд! у них большие армии фанатов и они привлекают поддержке многомиллиардные аудитории.
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03.05.2022 09:02 Ответить
А тим часом Нетребко вже нікому не требка
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03.05.2022 09:02 Ответить
Х...йло рассказывал что любит "Beatles". Такой вот подарочек к Параду Побитых москвинов 9-го мая от Пола Маккарни))))))
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03.05.2022 09:04 Ответить
А медвед любить deep purple і pink floyd. Перші його прямим текстом послали, другі - записали з Хливнюком "Ой у лузі червона калина"!
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03.05.2022 10:33 Ответить
Тину Канделаки еще никогда так не тошнило от Пола Маккартни?
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03.05.2022 09:04 Ответить
Чекаємо на заяву козломордої кацапки Захарової
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03.05.2022 09:13 Ответить
Той випадок, коли слово козломордий передає не тільки суть людиноподібної істоти, а й зовнішність. Бо краса людини не у правильних рисах обличчя, а в душі. А яка там душа у Машки.
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03.05.2022 09:17 Ответить
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03.05.2022 09:35 Ответить
Підлога Макартні наніс удар по духовній скрєпі
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03.05.2022 09:19 Ответить
Бяндеровец.Небось визитки Яроша разбрасывал.Кацапы увидят,пердаки гореть будут.
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03.05.2022 10:02 Ответить
Як там - "Любов, яку ти прийняв, еквівалентна любові, яку ти віддав". У цьому увесь Маккартні - браво, сер Пол
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03.05.2022 10:11 Ответить
Майте повагу!

Сер Пол Маккартні.
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03.05.2022 11:34 Ответить
Сер Пол - це вам не підлога !
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03.05.2022 12:41 Ответить
Не верю Пол Макаке , победил Хутин оно бы бегало с триколором, эта старая кошелка совершенго беспринципна. Но это значит что мещане всей Земли за Укрину, а это радует
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03.05.2022 14:36 Ответить
Полу Маккартни респект!
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03.05.2022 16:28 Ответить
З нами Маск, Камбербетч, Джолі, Маккартні, ді Капріо та інші. З вами.....Басков. Чом тобі, вороже не спиться? певно вчишся казати "паляниця!....

https://instagram.com/vitahrytsak?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR3P0M86KsusCQMxQ0xa3GL5XdRPDs0az5Dvcn07gpcr_zGWS-20czoG_0E https://instagram.com/vitahrytsak?utm_medium=copy_link

Віта Грицак.
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03.05.2022 18:08 Ответить
 
 