Пол Маккартни на концерте в США вышел на сцену с украинским флагом. ВИДЕО+ФОТО

Британский музыкант, один из основателей легендарной группы The Beatles, Пол Маккартни поддержал Украину.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Легендарный Пол МакКартни с нами. Певец, бывший участник "The Beatles", развернул сине-желтый флаг на первом же концерте своего мирового турне, который состоялся в штате Washington 28 апреля. Послушайте, как реагируют тысячи его фанов на государственные цвета страны, которая страдает от агрессии. Спасибо, сэр Пол. We're not alone!" – рассказал он.

