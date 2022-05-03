Пол Маккартни на концерте в США вышел на сцену с украинским флагом. ВИДЕО+ФОТО
Британский музыкант, один из основателей легендарной группы The Beatles, Пол Маккартни поддержал Украину.
Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
"Легендарный Пол МакКартни с нами. Певец, бывший участник "The Beatles", развернул сине-желтый флаг на первом же концерте своего мирового турне, который состоялся в штате Washington 28 апреля. Послушайте, как реагируют тысячи его фанов на государственные цвета страны, которая страдает от агрессии. Спасибо, сэр Пол. We're not alone!" – рассказал он.
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Смерть москалям
Или ты подумал, что я действительно Иванов в эмиграции? Ну тогда ты просто ...
Просто в спам.
Упомянутые тобой люди и группы, известны в широких кругах своей деятельностью и гражданской позицией, которая идет в разрез с политикой Уйла, а это чревато не только финансовыми трудностями, а и несет прямую угрозу их здоровью. Так что ни к Макаревичу, ни к БГ у меня лично нет претензий. Они всегда говорили то, что думали не боясь!
Сер Пол Маккартні.
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Віта Грицак.