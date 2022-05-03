Артиллеристы ДШВ ВСУ уничтожили два вражеских танка и одну боевую машину пехоты на востоке Украины. ВИДЕО
Артиллеристы ДШВ ВСУ точным огнем уничтожили два танка и одну боевую машину пехоты врага на востоке Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Враг из России не скроется от сичеславских "богов войны"! Два танка и одну боеву машину пехоты точно и быстро уничтожили артиллеристы ДШУ ВСУ на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+19 Verter_98
показать весь комментарий03.05.2022 09:42 Ссылка
+11 Андрей Дрофяк
показать весь комментарий03.05.2022 09:23 Ссылка
+9 Стас Петров #423214
показать весь комментарий03.05.2022 09:25 Ссылка
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Наши боги войны из советских пушек легко ложат снаряд в +-10метров. Из американских/немецких компьютеризованных гаубиц подозреваю что сразу по кумполу прилетает.
Збіг обставин та часового континіуму!
Саме так😂😂😂
А попали точно благодаря наводке с дрона
Или вы думаете дрон там висит для сьёмки видосиков?
то йому тепер нiчого не загрожує..