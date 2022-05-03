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Артиллеристы ДШВ ВСУ уничтожили два вражеских танка и одну боевую машину пехоты на востоке Украины. ВИДЕО

Артиллеристы ДШВ ВСУ точным огнем уничтожили два танка и одну боевую машину пехоты врага на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Враг из России не скроется от сичеславских "богов войны"! Два танка и одну боеву машину пехоты точно и быстро уничтожили артиллеристы ДШУ ВСУ на востоке Украины", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19578) уничтожение (7165) техника (1746) Десантно-штурмовые войска (221)


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Топ комментарии
+19
Там технология утилизации. Сначала ложится пакет града. Дырки от него. Уцелевшие орки разбегаются. После этого идёт "полировка" ствольной артиллерией с целью раздолбать уцелевшую технику.

Наши боги войны из советских пушек легко ложат снаряд в +-10метров. Из американских/немецких компьютеризованных гаубиц подозреваю что сразу по кумполу прилетает.
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03.05.2022 09:42
+11
чітко, зрозуміло
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03.05.2022 09:23
+9
Ось я дивуюсь. як так чітко можна з артилеріі. невже шось ******* с gps координатами
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03.05.2022 09:25
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чітко, зрозуміло
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03.05.2022 09:23 Ответить
Там ще 16 підкинули на металолом і фарш. Тримайтесь
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03.05.2022 09:23 Ответить
Ось я дивуюсь. як так чітко можна з артилеріі. невже шось ******* с gps координатами
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03.05.2022 09:25 Ответить
Там все в воронках вокруг❗Это просто видео удачного попадания💥👍
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03.05.2022 09:30 Ответить
А там воронки именно этого боя ?
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03.05.2022 09:38 Ответить
Там технология утилизации. Сначала ложится пакет града. Дырки от него. Уцелевшие орки разбегаются. После этого идёт "полировка" ствольной артиллерией с целью раздолбать уцелевшую технику.

Наши боги войны из советских пушек легко ложат снаряд в +-10метров. Из американских/немецких компьютеризованных гаубиц подозреваю что сразу по кумполу прилетает.
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03.05.2022 09:42 Ответить
Виключно удачного попадання на протязі 30 секунд😁😁😁
Збіг обставин та часового континіуму!
Саме так😂😂😂
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03.05.2022 09:43 Ответить
Те воронки могу быть там не один день, а то и недели
А попали точно благодаря наводке с дрона
Или вы думаете дрон там висит для сьёмки видосиков?
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03.05.2022 12:06 Ответить
що це за зброя така точна?
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03.05.2022 09:25 Ответить
У раши аналогов нет.
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03.05.2022 09:28 Ответить
неправда, у раши аналуговне
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03.05.2022 10:11 Ответить
у раши анало говнет
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03.05.2022 12:58 Ответить
Яка небачена краса!😊
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03.05.2022 09:25 Ответить
А ніхто уваги не звернув на парадну форму російських офіцерів? Адже там - форма "сталінських часів з елементами військової форми SS !!!
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03.05.2022 09:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DEpqIe1jE7M
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03.05.2022 10:14 Ответить
Хай у Вас ручки не болять!
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03.05.2022 13:22 Ответить
Фигасе точность.... Танк еще и в движении біл. Буряті поджарились знатно.
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03.05.2022 13:30 Ответить
Нє-нє, якщо бурят встиг побудувати на баштi танку халабуду,
то йому тепер нiчого не загрожує..
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03.05.2022 20:24 Ответить
Сидить придурочний кацап в танку і мріє про пральну машину та раптом прилітає снаряд і всі мрії перетворюються на металолом та попіл. Сиди в дома кацап і мрій про свої щі та лапті.
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03.05.2022 15:34 Ответить
Там конечно смонтировано, но между двумя поражениями я не заметил новых воронок. Что-то высокоточное было.
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03.05.2022 15:39 Ответить
 
 