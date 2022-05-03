Артиллеристы ДШВ ВСУ уничтожили два вражеских танка и одну боевую машину пехоты на востоке Украины. ВИДЕО

Артиллеристы ДШВ ВСУ точным огнем уничтожили два танка и одну боевую машину пехоты врага на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Враг из России не скроется от сичеславских "богов войны"! Два танка и одну боеву машину пехоты точно и быстро уничтожили артиллеристы ДШУ ВСУ на востоке Украины", - говорится в сообщении.

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