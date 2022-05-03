"Я уверен в каждом - от солдата до генерала", - Наев посетил украинские подразделения на Донбассе. ВИДЕО

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев с рабочей поездкой посетил подразделения, защищающие позиции на территории Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования объединенных сил ВС Украины.

"Противник каждый день пытается штурмовать наши оборонные рубежи батальонными тактическими группами. Свое наступление враг поддерживает авиационными и ракетными ударами, огнем реактивных систем залпового огня, артиллерийским огнем всех калибров и минометами", - отметил Наев.

Также командующий силами обороны отметил героизм и профессионализм украинских воинов.

"Во время пребывания в районах Донецкой и Луганской областей я убедился в многочисленных подвигах наших военнослужащих. Их ратная служба очень тяжела и связана с прямой опасностью для собственной жизни и здоровья. Но я уверен в каждом от солдата до генерала, которые на своем месте выполняют задачи по сдерживанию враждебной агрессии", – подчеркнул Наев.

При этом командующий четко отметил, что герои – это те, кто ежедневно отражает и сдерживает наступление. Это наши солдаты, сержанты, командиры взводов, рот, батальонов и бригад.

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"Соответствующая работа по усилению каждой группировки на угрожающих направлениях длится ежедневно. Обстановка сложная, но контролируется Вооруженными Силами Украины. Мы выполняем то, что должны", - подытожил Наев.