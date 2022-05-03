"Я уверен в каждом - от солдата до генерала", - Наев посетил украинские подразделения на Донбассе. ВИДЕО
Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев с рабочей поездкой посетил подразделения, защищающие позиции на территории Луганской и Донецкой областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования объединенных сил ВС Украины.
"Противник каждый день пытается штурмовать наши оборонные рубежи батальонными тактическими группами. Свое наступление враг поддерживает авиационными и ракетными ударами, огнем реактивных систем залпового огня, артиллерийским огнем всех калибров и минометами", - отметил Наев.
Также командующий силами обороны отметил героизм и профессионализм украинских воинов.
"Во время пребывания в районах Донецкой и Луганской областей я убедился в многочисленных подвигах наших военнослужащих. Их ратная служба очень тяжела и связана с прямой опасностью для собственной жизни и здоровья. Но я уверен в каждом от солдата до генерала, которые на своем месте выполняют задачи по сдерживанию враждебной агрессии", – подчеркнул Наев.
При этом командующий четко отметил, что герои – это те, кто ежедневно отражает и сдерживает наступление. Это наши солдаты, сержанты, командиры взводов, рот, батальонов и бригад.
"Соответствующая работа по усилению каждой группировки на угрожающих направлениях длится ежедневно. Обстановка сложная, но контролируется Вооруженными Силами Украины. Мы выполняем то, что должны", - подытожил Наев.
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Сегодня на заседании СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ. То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором: это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив.
Майже всі з них, хто головує у цій "владі", мають погану освіту. Це відчувається навіть попри блискучі дипломи, які вони купували пізніше. З цим пов'язаний їх дуже убогий світогляд.
Але багатьом, що мають такі ж обмежені погляди, це подобається, бо це їм зрозуміло і тішить їхню амбітність. Про це говорилося вже багато разів багатьма людьми.
Ось завдяки цим якостям "зелені" і отримали ту підтримку, яка привела їх до влади.
І карну відповідальність всіх отих наркологів і психіатрів за фальсифікацію. Ганьбище - нардеп кива саме через відсутність вище вказаних перепон на шляху до влади.
Уся ця вакханалія і близько не схоже на демократію.
Крім того, Український народ не є партійно структурованим суспільством, який на виборах постійно орієнтується лише на пропіарених особистостей, а не на корумповані олігархічні одноразові «партії», до яких ці особистості входять.
В Україні кримінально-корупційні партії не представляють інтересів українського народу, а лише власні меркантильні картельно-олігархічні інтереси для незаконного збагачення через «розпил» державних (народних) активів чи взагалі працюють в інтересах зовнішнього ворога.
Тому Україні не підходить (пропорційна виборча система) партійна система влади в державі, а лише виключно мажоритарна (безпосередньо обрані представники у державній владі від кожного регіону) з імперативним мандатом (правом відкликання та заміни кандидатури) у будь-який час
https://www.youtube.com/watch?v=uIRaDB43cX4
Для дундуків відокремлюючіх владу від ЗСУ - хто саме призначів Залужного?
Слава нації
Смерть москалям