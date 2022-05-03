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"Я уверен в каждом - от солдата до генерала", - Наев посетил украинские подразделения на Донбассе. ВИДЕО

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев с рабочей поездкой посетил подразделения, защищающие позиции на территории Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования объединенных сил ВС Украины.

"Противник каждый день пытается штурмовать наши оборонные рубежи батальонными тактическими группами. Свое наступление враг поддерживает авиационными и ракетными ударами, огнем реактивных систем залпового огня, артиллерийским огнем всех калибров и минометами", - отметил Наев.

Также командующий силами обороны отметил героизм и профессионализм украинских воинов.

"Во время пребывания в районах Донецкой и Луганской областей я убедился в многочисленных подвигах наших военнослужащих. Их ратная служба очень тяжела и связана с прямой опасностью для собственной жизни и здоровья. Но я уверен в каждом от солдата до генерала, которые на своем месте выполняют задачи по сдерживанию враждебной агрессии", – подчеркнул Наев.

При этом командующий четко отметил, что герои – это те, кто ежедневно отражает и сдерживает наступление. Это наши солдаты, сержанты, командиры взводов, рот, батальонов и бригад.

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"Соответствующая работа по усилению каждой группировки на угрожающих направлениях длится ежедневно. Обстановка сложная, но контролируется Вооруженными Силами Украины. Мы выполняем то, что должны", - подытожил Наев.

Донецкая область (9920) ВСУ (6670) Наев Сергей (347) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+12
Ці хлопчики та дівчатка, які зараз складають "зелену владу", чим вони схожі?

Майже всі з них, хто головує у цій "владі", мають погану освіту. Це відчувається навіть попри блискучі дипломи, які вони купували пізніше. З цим пов'язаний їх дуже убогий світогляд.

Але багатьом, що мають такі ж обмежені погляди, це подобається, бо це їм зрозуміло і тішить їхню амбітність. Про це говорилося вже багато разів багатьма людьми.

Ось завдяки цим якостям "зелені" і отримали ту підтримку, яка привела їх до влади.
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03.05.2022 09:57
+10
Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины


Автор:
https://images.cnscdn.com/images/4/0/4/1/4041f9fef43c7563546d625481a9317d/original.jpg

Сегодня на заседании СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ. То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором: это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив.
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03.05.2022 09:45
+9
освежу память зэ-******* что просят закрыть небо! Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины
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03.05.2022 09:47
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Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины


Автор:
https://images.cnscdn.com/images/4/0/4/1/4041f9fef43c7563546d625481a9317d/original.jpg

Сегодня на заседании СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ. То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором: это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив.
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03.05.2022 09:45 Ответить
освежу память зэ-******* что просят закрыть небо! Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины
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03.05.2022 09:47 Ответить
Ці хлопчики та дівчатка, які зараз складають "зелену владу", чим вони схожі?

Майже всі з них, хто головує у цій "владі", мають погану освіту. Це відчувається навіть попри блискучі дипломи, які вони купували пізніше. З цим пов'язаний їх дуже убогий світогляд.

Але багатьом, що мають такі ж обмежені погляди, це подобається, бо це їм зрозуміло і тішить їхню амбітність. Про це говорилося вже багато разів багатьма людьми.

Ось завдяки цим якостям "зелені" і отримали ту підтримку, яка привела їх до влади.
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03.05.2022 09:57 Ответить
я досить давно пропагую освітній ценз на право вибирати і тим більше бути обраним. якби скажімо у нас знання на водійські права перевірялися по системі ЗНО, то багато справді дебілів би тих прав просто не отримали б. А у виборче законодавство достатньо вписати наявність водійських прав. І все.
І карну відповідальність всіх отих наркологів і психіатрів за фальсифікацію. Ганьбище - нардеп кива саме через відсутність вище вказаних перепон на шляху до влади.
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03.05.2022 10:23 Ответить
З якої сторони тут освіта до демократії? Проблема не в освіті, а у виборчій системі, коли до влади в державі проходять усілякі товаріщі, які відсипали не малих плюшок формувальникам партсписків. Крім того, українців позбавили пасивного виборчого права, тобто права бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування. Як усім відомо уже яке десятиліття в країні функціонує неконституційний т.з. «майновий ценз», монополія ЗМІ який дозволяє лише одігархату просувати у державну владу лише своїх холуїв.
Уся ця вакханалія і близько не схоже на демократію.

Крім того, Український народ не є партійно структурованим суспільством, який на виборах постійно орієнтується лише на пропіарених особистостей, а не на корумповані олігархічні одноразові «партії», до яких ці особистості входять.

В Україні кримінально-корупційні партії не представляють інтересів українського народу, а лише власні меркантильні картельно-олігархічні інтереси для незаконного збагачення через «розпил» державних (народних) активів чи взагалі працюють в інтересах зовнішнього ворога.

Тому Україні не підходить (пропорційна виборча система) партійна система влади в державі, а лише виключно мажоритарна (безпосередньо обрані представники у державній владі від кожного регіону) з імперативним мандатом (правом відкликання та заміни кандидатури) у будь-який час
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03.05.2022 23:41 Ответить
Дети видрав цю статтю, троляка з рускаязичною шелепою?
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03.05.2022 10:03 Ответить
Де ти вивчало українську, якщо робиш три помилки в досить нескладному реченні??
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03.05.2022 10:11 Ответить
Кибер воины, а ну давайте потролим молдавскую свиноруску)))

https://www.youtube.com/watch?v=uIRaDB43cX4
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03.05.2022 09:51 Ответить
Побольше бы нам таких генералов.
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03.05.2022 09:52 Ответить
Которые удобненько "не замечают" предательскую власть в тылу?
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03.05.2022 10:48 Ответить
А не он ли часом командовал южной группировкой ВСУ?
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03.05.2022 13:17 Ответить
Дякуємо ВСУ ‼️
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03.05.2022 09:55 Ответить
Я так же уверен во всех, от волонтёра с солдатом до генерала. Единственные в ком я не уверен - в верховном главнокомандующим и его партейке слуга народа , что уже создала коалицию с бывшими опжопистами.
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03.05.2022 09:58 Ответить
бред.
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03.05.2022 10:18 Ответить
У вас?
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03.05.2022 14:52 Ответить
Чомусь на протязі останнього року дивним чіном разом з опожзпістами голосували порохорили тобто ЄС
Для дундуків відокремлюючіх владу від ЗСУ - хто саме призначів Залужного?
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03.05.2022 14:54 Ответить
Значить прибув з гостинцями від друзів.
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03.05.2022 10:01 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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03.05.2022 10:10 Ответить
 
 