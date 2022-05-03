70-летняя бабушка помогла ВСУ уничтожить 100 единиц вражеской техники в Мотыжине. Смелость стоила ей жизни. ВИДЕО
В оккупированном Мотыжине Киевской области 70-летняя женщина на протяжении двух недель осуществляла наводку для нашей артиллерии. Благодаря ее героическим действиям ВСУ сумели уничтожить около 100 единиц вражеской техники.
Об этом рассказали в Территориальной обороне ВСУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 44.ua.
"Мы работали с ней около двух недель. Женщина приближалась к врагам, считала технику, а затем ориентировочные координаты и точки давала своему сыну. Он сообщал нам. Пожилая женщина находила "Бук", РЛС – станцию, которая глушит связь. Были даже такие случаи, когда она сбивалась при подсчете, но возвращалась назад и пересчитывала заново", - рассказали военные.
Наши защитники признают, что благодаря ее поступкам оккупанты не смогли пройти дальше населенного пункта. Но героизм отважной пенсионерки стоил ей жизни. Когда россияне поняли, что она - наводчица, то дом женщины разбомбили вместе с ней.
70-летняя женщина продемонстрировала, что смелость и отвага есть не только у бойцов ТрО ВСУ, но и у гражданских людей, которые ради победы способны на невероятные поступки.
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А не оті мутні риги та кловани, яким роздавали це високе звання направо-наліво.
Це невигаддан робота підпільниці . В Україні багато імен вулиць висвободжується від мокшанських діячив їх культур-мультури . Так що навіть в в Київі є сенс замислитися назвати одну з вулиць ім"ям підпільниці !
Якщо б український генштаб не беріг би кожного бійця й поводив себе до вояк хоч на 50% як московити , то ціною тисяч резервістів Херсон би вже давно звільнили б .
Але й досі резервістів бережуть ... тисяча разів проговоруючи , чи вони готові , чи йще ні .
Інколи користно не тільки читати "Цензор-нет" але й знайомитися з його журналістами , тобто з їх стрімами : подружжя Богдан (Буткевич) й Марина (Данелюк-Єрмолаєва) . А тако ж главреда Юрія Бутусова . В їх стрімах збереження життя українців є ключовим моментом .
Так , є йще в Україні різні чинуши , яки навіть на війні коють спроби щось вкрасти ...
Хто й коли його розголошував , що його тупо вбили ?!
Підлітка вбили .
Окупантам , що б вбивати мирних громадян не требо якогось приводу . Вони й 10-річних дівчат гвалтують , які аж ніяк не можуть бути корегувальницями ...
Саме тому в Україні з кожної празки військова адміністрація благає людей не чекати поки окупують певну теріторію й поки не стане їх дом лінією вогневого зіткнення .
Як й існує чітка інструкція до індивидуальної поведінки під окупацією , яке дозволяє брехати на рахунок великої любові до *********** .
Але держава й масмедіа не має право так брехати . Державний інтерес як раз полягає в тому , що б ворог чітко знав , що його окуповане населення ненавидить . Й тільки ось ця бабуся яку перевіряють зараз й тут страшна путінистка !
Є певні категорії україців , яким особливо небеспечно залишатися під окупацією ... Це молоді дівчата , це ветерани , це хлопці спортивного вигляду !
Ось так це усе "працює" . Тут нема а ні логіки , а ні аналізу , а ні брейн-шторму .
Там в армії вже 30 років негативний відбір . Залишим 18 разів в Чорнобаївці .
Більш приватний приклад -- вони вже в другий раз спробують знищити пусті цеха заводу "Артема" .
Хоча було достатньо доїхати до Лук"янівського ринку й спитати кожну бабку там й отримати "секретну інфу" , що вже надцять років там нікого нема в тому "заводі Артема" ... Те ж саме в Днепрі ... Якщо б хтось здогадався в уряді перенести Кремінчугський НПЗ хоча б на 2 км кудись в сторону , то й там був пшик ...
А от Слугам народу типу Колі Котлети, він же Коля Мітбол - дадуть героїв за "подвиги" в місцевих генделиках
Жінкам не обовязково йти воювати на війну разом з чоловіками, перемогу вони можуть наближати і сидячи дома.
А вот когда для всех будет безопасно, ей обязательно нужно дать звание героя Украины!
Ганьба департаменту комунікацій МО України!!!
Дармоїди народних грошей.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ!
До вас питання!
Вас турбують тільки питання дерибану бюджетнтх коштів та власного "піару"?
А питання популяризації вчинків героїв України ви залишаєте для ЮТУБА й Тік-тока?
То може українцям треба подати петицію Президенту України з ОБГРУНТОВАНОЮ пропозицією перерахування БЮДЖЕТНИХ коштів на підтримку Ютуба и Тік-тока ЯК БІЛЬШ ДІЄВИХ ЗАСОБІВ популяризації НАРОДНОГО подвигу України у боротьбі з "руским миром"?
- Оце "поверталася назад" і могло її видати і стати причиною її загибелі.