70-летняя бабушка помогла ВСУ уничтожить 100 единиц вражеской техники в Мотыжине. Смелость стоила ей жизни. ВИДЕО

В оккупированном Мотыжине Киевской области 70-летняя женщина на протяжении двух недель осуществляла наводку для нашей артиллерии. Благодаря ее героическим действиям ВСУ сумели уничтожить около 100 единиц вражеской техники.

Об этом рассказали в Территориальной обороне ВСУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 44.ua.

"Мы работали с ней около двух недель. Женщина приближалась к врагам, считала технику, а затем ориентировочные координаты и точки давала своему сыну. Он сообщал нам. Пожилая женщина находила "Бук", РЛС – станцию, которая глушит связь. Были даже такие случаи, когда она сбивалась при подсчете, но возвращалась назад и пересчитывала заново", - рассказали военные.

Наши защитники признают, что благодаря ее поступкам оккупанты не смогли пройти дальше населенного пункта. Но героизм отважной пенсионерки стоил ей жизни. Когда россияне поняли, что она - наводчица, то дом женщины разбомбили вместе с ней.

70-летняя женщина продемонстрировала, что смелость и отвага есть не только у бойцов ТрО ВСУ, но и у гражданских людей, которые ради победы способны на невероятные поступки.

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