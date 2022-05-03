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ЦРУ опубликовало на русском языке инструкцию, как безопасно выйти на контакт. ВИДЕО

Центральное разведывательное управление США разместило в социальных сетях видео с инструкциями на русском языке с рекомендациями по безопасным способам вхождения в виртуальный контакт с разведывательным агентством.

Об этом пишет "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

Видео называется "Как установить безопасный виртуальный контакт с Центральным Разведывательным Управлением (ЦРУ) США".

Пояснение к нему гласит: "Ниже следуют инструкции для безопасного установления виртуального контакта с Центральным Разведывательным Управлением (ЦРУ) США. Мы настоятельно просим Вас принять все надлежащие меры, чтобы обезопасить себя. Ваша безопасность превыше всего".

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Видео размещено на аккаунтах ЦРУ в YouTube, Facebook и Instagram.

Согласно видео, жителям России для этого следует использовать браузер Tor или VPN, не использовать домашний или рабочий компьютер, использовать обновленные версии браузеров и пр.

Для безопасной связи в 2019 году ЦРУ создало сайт Onion в Dark Web, который можно найти с помощью Tor.

Как сообщил корреспондент "Голоса Америк" Джефф Селдин, представитель ЦРУ заявил, что "наша глобальная миссия требует, чтобы частные лица могли безопасно контактировать с нами из любой точки (планеты)".

ЦРУ опубликовало на русском языке инструкцию, как безопасно выйти на контакт 01

ЦРУ опубликовало на русском языке инструкцию, как безопасно выйти на контакт 02
ЦРУ опубликовало на русском языке инструкцию, как безопасно выйти на контакт 03
ЦРУ опубликовало на русском языке инструкцию, как безопасно выйти на контакт 04
ЦРУ опубликовало на русском языке инструкцию, как безопасно выйти на контакт 05
ЦРУ опубликовало на русском языке инструкцию, как безопасно выйти на контакт 06
ЦРУ опубликовало на русском языке инструкцию, как безопасно выйти на контакт 07
ЦРУ опубликовало на русском языке инструкцию, как безопасно выйти на контакт 08

Автор: 

россия (96038) США (27055) ЦРУ (216)


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Топ комментарии
+22
хорошо бы было ещё создать в америке и центральное агенство по борьбе с коррупцией в любых эшелонах украинской власти. с которым мог бы так же связаться любой украинец и оставить сообщение. а то в самой Украине, "борьба нанайских мальчиков" с коррупцией ни к чему никогда не приведёт.
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03.05.2022 12:43
+7
Сезон полювання на мафію відкрито. Пишуть про росію, а українській мафії варто також потурбуватися про власне майбутнє і напружитися. Особливо крисам, що націлилися на американську допомогу. Єрмак Швеця звинувачував у фейках, то тепер отримай "отвєтку". Смерть мафії!Смерть ворогам народу України! Україна - понад усе!
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03.05.2022 13:03
+4
Красавани
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03.05.2022 12:40
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Красавани
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03.05.2022 12:40 Ответить
хорошо бы было ещё создать в америке и центральное агенство по борьбе с коррупцией в любых эшелонах украинской власти. с которым мог бы так же связаться любой украинец и оставить сообщение. а то в самой Украине, "борьба нанайских мальчиков" с коррупцией ни к чему никогда не приведёт.
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03.05.2022 12:43 Ответить
О, так! І ще було б добре шоб їм можна було писати про злочини корупціонерів усіх рангів, вчинених у будь-який час! Я б їм пописав! Ато тут звератися ні до кого...
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03.05.2022 13:01 Ответить
Пиши на почту Юрию Швецу если есть что сказать,на его Ютуб канале есть адрес в " о канале". У него есть контакты и в цру и в ФБР. От него уже сруться все боты подоляцкие.
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03.05.2022 15:18 Ответить
Я думаю, цим теж можна писать про коррупціонерів, вони переадресують куди слід.
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03.05.2022 21:37 Ответить
Найгололовніше забули: гарантії безпеки та умови винагороди. Хочаб унітаз пообіцяли))
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03.05.2022 12:49 Ответить
ЦРУ нужно донести до сведения бурято-нанайской армии т.н. "росии",что самый жирный хабар лежит в московских и питерских квартирах..
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03.05.2022 12:51 Ответить
ЦРУ видемо не знает на россии ТОР забанили ).
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03.05.2022 13:02 Ответить
вообще, браузер ТОР для работы в теневом интернете. В любой стране.
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03.05.2022 13:10 Ответить
Его невозможно забанить. Стартовую страницу проекта разве что? Ну то мокшане давно уже умеют обходить любые блокировки. Опытные
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03.05.2022 13:14 Ответить
Сезон полювання на мафію відкрито. Пишуть про росію, а українській мафії варто також потурбуватися про власне майбутнє і напружитися. Особливо крисам, що націлилися на американську допомогу. Єрмак Швеця звинувачував у фейках, то тепер отримай "отвєтку". Смерть мафії!Смерть ворогам народу України! Україна - понад усе!
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03.05.2022 13:03 Ответить
Ну Швець чужинець, з нього що візмеш.
А Єрмак офіційна особа, отримає гроші з українськіх податків.
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03.05.2022 13:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WxOIVhp64V8&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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03.05.2022 13:21 Ответить
Навпаки, Швець українець в п'яти поколіннях, а Єрмак - чужинець, як і більшість Кварталу що перебувають зараз у владі.
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03.05.2022 21:40 Ответить
Пане Бутусов, подайте новину, що арестовича нарешті відправили на сайт Миротворець
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03.05.2022 13:03 Ответить
Ну до них ця фні не доходить. Вони не вміють користуватися інтернетом. Стільки грошей обіцяли за літаки, танки, але шось я не чув, шоб хтось здавав
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03.05.2022 13:10 Ответить
то что мозгов нет это проблемы кацапов. но шанс нужно было дать.
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03.05.2022 14:36 Ответить
Вміють американці працювати.
До речі раніше ЦРУ називалось OSS - Управління стратегичних операцій.
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03.05.2022 23:01 Ответить
 
 