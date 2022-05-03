ЦРУ опубликовало на русском языке инструкцию, как безопасно выйти на контакт. ВИДЕО
Центральное разведывательное управление США разместило в социальных сетях видео с инструкциями на русском языке с рекомендациями по безопасным способам вхождения в виртуальный контакт с разведывательным агентством.
Об этом пишет "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.
Видео называется "Как установить безопасный виртуальный контакт с Центральным Разведывательным Управлением (ЦРУ) США".
Пояснение к нему гласит: "Ниже следуют инструкции для безопасного установления виртуального контакта с Центральным Разведывательным Управлением (ЦРУ) США. Мы настоятельно просим Вас принять все надлежащие меры, чтобы обезопасить себя. Ваша безопасность превыше всего".
Видео размещено на аккаунтах ЦРУ в YouTube, Facebook и Instagram.
Согласно видео, жителям России для этого следует использовать браузер Tor или VPN, не использовать домашний или рабочий компьютер, использовать обновленные версии браузеров и пр.
Для безопасной связи в 2019 году ЦРУ создало сайт Onion в Dark Web, который можно найти с помощью Tor.
Как сообщил корреспондент "Голоса Америк" Джефф Селдин, представитель ЦРУ заявил, что "наша глобальная миссия требует, чтобы частные лица могли безопасно контактировать с нами из любой точки (планеты)".
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До речі раніше ЦРУ називалось OSS - Управління стратегичних операцій.