ЦРУ опубликовало на русском языке инструкцию, как безопасно выйти на контакт. ВИДЕО

Центральное разведывательное управление США разместило в социальных сетях видео с инструкциями на русском языке с рекомендациями по безопасным способам вхождения в виртуальный контакт с разведывательным агентством.

Об этом пишет "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

Видео называется "Как установить безопасный виртуальный контакт с Центральным Разведывательным Управлением (ЦРУ) США".

Пояснение к нему гласит: "Ниже следуют инструкции для безопасного установления виртуального контакта с Центральным Разведывательным Управлением (ЦРУ) США. Мы настоятельно просим Вас принять все надлежащие меры, чтобы обезопасить себя. Ваша безопасность превыше всего".

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Видео размещено на аккаунтах ЦРУ в YouTube, Facebook и Instagram.

Согласно видео, жителям России для этого следует использовать браузер Tor или VPN, не использовать домашний или рабочий компьютер, использовать обновленные версии браузеров и пр.

Для безопасной связи в 2019 году ЦРУ создало сайт Onion в Dark Web, который можно найти с помощью Tor.

Как сообщил корреспондент "Голоса Америк" Джефф Селдин, представитель ЦРУ заявил, что "наша глобальная миссия требует, чтобы частные лица могли безопасно контактировать с нами из любой точки (планеты)".













