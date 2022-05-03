Террорист Гиркин о "блестящей спецоперации": "Раньше обстреливали Донбасс, а теперь - Россию". ВИДЕО
Российский террорист Гиркин заявил, что единственным достижением россиян в "спецоперации" является тот факт, что раньше "обстреливали Донбасс, а теперь - Российскую Федерацию".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Гиркин сказал об этом в одном из своих недавних интервью, отрывок которого опубликован в соцсетях.
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хочу услышать его в Гааге... - там пусть умничает...
Є питання?
Не треба підозрювати, а просто пошукати (самостійно) відповідну інформацію.
Це стосується пополченців з деенерії та лугандонії.
Прямо на цьому ресурсі викладали відео расєйських пропагандонів, де "щасливі" вдови попалченців отримують ці 10 тис. дерев'яних.
Ну так ти ж і строїв, чи це ти і про себе теж?))
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 14 hrs · До попередніх заміток щодо вибухів на раші:
Я згадував про нічні вибухи в Білгороді, а в тексті про вибух у Пермі додав, що вони уникають звинувачень у подібних вибухах і руйнуваннях України, бо це вже працюватиме проти них.
А зараз маємо підтвердження цієї тези на прикладі Білгорода.
Читайте й тіштеся. Виявляється, рашистська авіація "совєршаєт спєцопєрацію" в небі над своїм же Білгородом. Чекаю, коли їхня спєцапєрація пересунеться до маскви.
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Так що - чекайте ...)))
Кто-то знает чтобы это значило ?
многие непубличные личности как минимум лишались должностей за "смелость"
а тут фсбешный крот все вещает и вещает
списать на него что то хотят что ли