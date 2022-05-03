Террорист Гиркин о "блестящей спецоперации": "Раньше обстреливали Донбасс, а теперь - Россию". ВИДЕО

Российский террорист Гиркин заявил, что единственным достижением россиян в "спецоперации" является тот факт, что раньше "обстреливали Донбасс, а теперь - Российскую Федерацию".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гиркин сказал об этом в одном из своих недавних интервью, отрывок которого опубликован в соцсетях.

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