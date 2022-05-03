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"Мои дети и внуки должны жить на своей земле", – боец теробороны о том, что мотивирует его к бою с оккупантами. ВИДЕО

Батальоны сил территориальной обороны ВСУ со всей Украины беспощадно бьют врага на востоке и юге страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице подразделения в соцсети опубликована видеозапись, на которой теробороновцы рассказывают о том, что их мотивирует к бою с оккупантами.

"Мои дети и внуки должны жить на своей земле", – говорит один из них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахстан не рассматривает вопрос отправки миротворцев на Донбасс в рамках ОДКБ, - Минобороны

тероборона (340)


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Бережи і допомагай вам Господь та Матінка Божа. Дякую.
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03.05.2022 14:12 Ответить
Бережи, Боже, кожного захисника нашої Батьківщини!
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03.05.2022 14:19 Ответить
Вот на таких людях и стоит Украина, а не на популистах типа Зе.
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03.05.2022 14:25 Ответить
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03.05.2022 14:28 Ответить
🤣🤣🤣
Українське село. На вулиці зустрічаються два кума.
- Куме, я собі в місті такого папугу купив! - хвалиться один, - Він, таке говорить! Ходімте, самі послухаєте!
Прийшли вони до хати, господар зняв покривало, -в клітці сидить красень-папуга.
-Ану, Попка, кажи! - командує господар, і папуга починає:
- Москалі п*даррраси! Москалі п*дарраси!!!
- Ну як? - запитує господар гостя. Гість не довго думаючи, як дасть йому в морду!
Мужик впав, трохи прийшов до себе і, витираючи кров з носа, питає:
- Куме, за що?!
- … І ти його, с*ка, у клітці тримаєш?!
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03.05.2022 14:41 Ответить
Так, дівахи! Досить тут голословити з молитвами.
Кожному бійцю однозначно не вистачає усіляких цигарок, перекусу, та й взагалі, з грошима туго.

За снарягу, розгрузки зручні - взагалі мовчу. Тож допомагайте, а не обмежуйтесь "бережи, Боже" )))
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03.05.2022 14:28 Ответить
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03.05.2022 14:37 Ответить
 
 