"Мои дети и внуки должны жить на своей земле", – боец теробороны о том, что мотивирует его к бою с оккупантами. ВИДЕО
Батальоны сил территориальной обороны ВСУ со всей Украины беспощадно бьют врага на востоке и юге страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице подразделения в соцсети опубликована видеозапись, на которой теробороновцы рассказывают о том, что их мотивирует к бою с оккупантами.
"Мои дети и внуки должны жить на своей земле", – говорит один из них.
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Українське село. На вулиці зустрічаються два кума.
- Куме, я собі в місті такого папугу купив! - хвалиться один, - Він, таке говорить! Ходімте, самі послухаєте!
Прийшли вони до хати, господар зняв покривало, -в клітці сидить красень-папуга.
-Ану, Попка, кажи! - командує господар, і папуга починає:
- Москалі п*даррраси! Москалі п*дарраси!!!
- Ну як? - запитує господар гостя. Гість не довго думаючи, як дасть йому в морду!
Мужик впав, трохи прийшов до себе і, витираючи кров з носа, питає:
- Куме, за що?!
- … І ти його, с*ка, у клітці тримаєш?!
Кожному бійцю однозначно не вистачає усіляких цигарок, перекусу, та й взагалі, з грошима туго.
За снарягу, розгрузки зручні - взагалі мовчу. Тож допомагайте, а не обмежуйтесь "бережи, Боже" )))