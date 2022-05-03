"Мои дети и внуки должны жить на своей земле", – боец теробороны о том, что мотивирует его к бою с оккупантами. ВИДЕО

Батальоны сил территориальной обороны ВСУ со всей Украины беспощадно бьют врага на востоке и юге страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице подразделения в соцсети опубликована видеозапись, на которой теробороновцы рассказывают о том, что их мотивирует к бою с оккупантами.

"Мои дети и внуки должны жить на своей земле", – говорит один из них.

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