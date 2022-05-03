"Мариуполь. Хроники ада" - документальный фильм о жизни в заблокированном городе. ВИДЕО

Фильм "Мариуполь. Хроники ада" рассказывает о жизни в аду: без воды, еды, света, медикаментов и связи. Под круглосуточными обстрелами и бомбардировками. Без возможности убежать. О жизни в убежищах, где одновременно находились по несколько тысяч человек. О смерти близких и любви к жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фильм создан украинским продакшеном "ТТБ-Студія". Режиссер – Елизавета Татаринова.

"Идея снять этот фильм появилась, когда из заблокированного города начали выезжать первые люди, в середине марта. Мы просто собрались с оператором и поехали в Запорожье, куда прибывают колонны машин, чтобы с первых уст услышать о том, что происходит в Мариуполе . Эти рассказы трудно слушать, но нужно", - рассказывает режиссер.

Съемки проходили в Одессе, Черноморске, Кропивницком, Днепре и Запорожье – городах, где оказались герои фильма после эвакуации. Среди них – мариупольские журналисты Надежда Сухорукова, Николай Осиченко и Макс Грабовский. Волонтер Екатерина Ерская. Комендант крупнейшего в Мариуполе хранилища в спорткомплексе "Терра Спорт" Евгений Тузов. Семья погибшего фотохудожника Виктора Дедова и другие. Среди героев фильма есть те, кому удалось выжить во время бомбежки мариупольского Драмтеатра и свидетели событий в обстрелянном и разрушенном роддоме. Люди, чьих близких принудительно депортировали в Россию и едва не погибшие под обстрелами во время эвакуации из города.

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"Мариуполь. Хроники ада" – это рассказ о жизни в городе с первых дней войны и до начала апреля.

"Мир должен знать правду о Мариуполе", - с этой фразы начиналось чуть ли не каждое интервью с героями фильма. Каждый имеет свою историю, но она общая – свидетельство о военных преступлениях, которые совершает Россия. Откровенная и страшная, потому что происходящее в Мариуполе трудно представить. Но мы должны ее услышать.