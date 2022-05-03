По состоянию на эту минуту идет мощный штурм "Азовстали" с попытками высадки десанта из катеров, - заместитель командира полка "Азов" Паламар. ВИДЕО
Сейчас оккупанты мощными силами штурмуют территорию "Азовстали" в Мариуполе.
Об этом отметил в срочном обращении заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, Калина, по поводу ситуации на заводе "Азовсталь", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, всю ночь войска РФ били по территории завода из тяжелой корабельной и ствольной артиллерии и сбрасывали сверхмощные авиабомбы. В результате этих обстрелов погибли две гражданские женщины, 10 гражданских людей получили ранения разной степени тяжести.
"По состоянию на эту минуту идет мощный штурм территории завода "Азовсталь" при поддержке бронетехники, танков с попытками высадки десанта из катеров и большого количества пехоты. Мы сделаем все возможное, чтобы отбить этот штурм, но призываем принять немедленные меры по эвакуации гражданских с территории завода ", – отмечает украинский воин.
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M-26 (у блоці 6) до 45 км
покласти за цього Рядового десяток життів інших Рядових, але
врятувати свого Товариша
на цьому тримається впевненість Солдата в бою -
в разі чого тобі прийдуть на допомогу Побратими
це наріжний камінь Армії Демократичної Держави
Герої Маріуполя спрагли порятунку.......
ВРЯТУВАТИ РЯДОВОГО МАРІУПОЛЯ
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Те, що Бога нема така сама правда, як і та, що літак Мрія, Боїнг чи ще якийсь за мільйон років еволюції сам собою створиться з нічого чи з попелу космічного, складеться і почне сам літати - еволюціонує. Брєд.
-Безумний говорить у серці своїм: Нема Бога! Зіпсулись вони, і обридливий чинять учинок, нема доброчинця!...(Псалми13:1)
-Ті, хто надію складає на Господа, вони як Сіонська гора, яка не захитається, яка буде стояти повік! (Псалми,124:1)
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По имеющейся информации, все военнослужащие ВС РФ, которые находись на острове Змеиный во время нанесения удара ВСУ погибли.
Накануне остров покинуло 8 военнослужащих, их вывезли с острова на территорию Крыма.
По словам одного из «эвакуированных», командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий (кроме вывоза группы людей) не предпринимали.
На Змеином находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота, которых на данный момент, командование ВС РФ считает всех без вести пропавшими.
ги-ги
Вот как бывает когда голосуешь ПО ПРИКОЛУ
Вони зараз захоплюються бо нетік.
Прибульці вже надрукували бюлетені для голосування і готують місцевий Референдум, щоб оголосити демократичну «бананову» республіку «ХНР», завезли «дерев'яні» рублі, роздають місцевим жителям паспорти з двоголовою куркою на обкладинці та мобілізують чоловіків на війну з Україною.
Просимо підключитись до молитов християн України.
Святий Боже, Святий Міцний, Святий Безсмертний, помилуй нас!
Господи Вседержителю!
Відвідай скорботами імперців, які радіють загибелі жителів знищеного варварами міста Маріуполя, втратам українських військових при захисті Матері міст російських - Києва, окупації Азовського моря, Кримнашу, захопленню острова Зміїний та обстрілам спальних районів Харкова, Києва, Чернігова та міст багатостраждального Донбасу.
Згадай шалені рішення нечестивого Уряду цієї православної ракової пухлини на тілі планети, що віддав розпорядження давити гусеницями бульдозерів угорських гусей, польські яблука та голландський сир «Пармезан» та покарай голодом губителів продуктів харчування.
Урази виразкою, що ходить у темряві президента московії, про якого фрау Меркель сказала: «він втратив зв'язок з реальністю і живе в іншому світі», а Президент США містер Джо Байден назвав діда Перемог «вбивцею» і «постав над ним нечестивого, і диявол так стане праворуч його» (Псалом 108:6).
Не залиши без покарання депутатів Ради Федерації, які одноголосно схвалили силове захоплення українського Криму та вторгнення танкових дивізій на схід України. Да прийдуть на згадку перед Тобою всі військові злочини православних москвитян зі стада Кирила Гундяєва в Україні, Молдові, Грузії та Сирії. Амінь!
Очевидно, что мёртвые герои не мешают наслаждаться властью и ничего не требуют.