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По состоянию на эту минуту идет мощный штурм "Азовстали" с попытками высадки десанта из катеров, - заместитель командира полка "Азов" Паламар. ВИДЕО

Сейчас оккупанты мощными силами штурмуют территорию "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом отметил в срочном обращении заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, Калина, по поводу ситуации на заводе "Азовсталь", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, всю ночь войска РФ били по территории завода из тяжелой корабельной и ствольной артиллерии и сбрасывали сверхмощные авиабомбы. В результате этих обстрелов погибли две гражданские женщины, 10 гражданских людей получили ранения разной степени тяжести.

"По состоянию на эту минуту идет мощный штурм территории завода "Азовсталь" при поддержке бронетехники, танков с попытками высадки десанта из катеров и большого количества пехоты. Мы сделаем все возможное, чтобы отбить этот штурм, но призываем принять немедленные меры по эвакуации гражданских с территории завода ", – отмечает украинский воин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты приступили к штурму "Азовстали". Защитники Мариуполя призывают Зеленского вмешаться в ситуацию. ВИДЕО

армия РФ (19562) Мариуполь (5722) штурм (533) Азов (800) Азовсталь (378)


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Топ комментарии
+43
Зато дороги у нас хорошие и к шашлыкам ПОЧТИ приготовились.
Вот как бывает когда голосуешь ПО ПРИКОЛУ
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03.05.2022 17:03
+37
Я повірю в бога, якщо Маріуполь та його Герої встоят
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03.05.2022 16:42
+32
Тримайтесь, рiдненьки...
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03.05.2022 16:49
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Я повірю в бога, якщо Маріуполь та його Герої встоят
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03.05.2022 16:42 Ответить
Здесь Himars мог бы очень помогти
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03.05.2022 16:48 Ответить
какой радиус поражения поставленного нам бк ?
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03.05.2022 16:50 Ответить
300 км
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03.05.2022 16:52 Ответить
Это управляемыми снарядами ,а простыми 165.Но и простых должно хватить ведь расстояние позволяет
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03.05.2022 17:21 Ответить
Від Маріуполя до Гуляйполя 140 км по прямій. Могли б впоратися і Бай, і Вільха. Дивно, що нічого не роблять...
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03.05.2022 18:42 Ответить
MGM-140B ATACMS Block 1A (У БЛОЦІ ОДНА) до 300 км
M-26 (у блоці 6) до 45 км
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03.05.2022 17:46 Ответить
І свічблейди і байрактари і ріпери
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03.05.2022 17:28 Ответить
Бог-з великої літери пишеться,а йолоп як ти-з маленької
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03.05.2022 16:53 Ответить
Тут мався на увазі, думаю, один за багатьох богів (Яхве, Перун, Зевс... та ще багато яких навидумували люди). Так що правильно - з маленької літери, мабуть.
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03.05.2022 17:42 Ответить
Вставлю свої 5 копійок, йолопе Миколо, бог може вживатися і з маленької літери. Залежно від контексту.
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03.05.2022 18:32 Ответить
Вони самі Боги , Боги війни і захисту рідної землі !!а для тих іскаріотів що їх так кидоснули до пекла прийде час розплати після нашої перемоги !! Незабудем !!
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03.05.2022 16:54 Ответить
"Врятувати Рядового Райана"

покласти за цього Рядового десяток життів інших Рядових, але
врятувати свого Товариша
на цьому тримається впевненість Солдата в бою -
в разі чого тобі прийдуть на допомогу Побратими
це наріжний камінь Армії Демократичної Держави

Герої Маріуполя спрагли порятунку.......

ВРЯТУВАТИ РЯДОВОГО МАРІУПОЛЯ

.
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03.05.2022 17:23 Ответить
Все правильно - нема бога. Є Бог

Те, що Бога нема така сама правда, як і та, що літак Мрія, Боїнг чи ще якийсь за мільйон років еволюції сам собою створиться з нічого чи з попелу космічного, складеться і почне сам літати - еволюціонує. Брєд.

-Безумний говорить у серці своїм: Нема Бога! Зіпсулись вони, і обридливий чинять учинок, нема доброчинця!...(Псалми13:1)
-Ті, хто надію складає на Господа, вони як Сіонська гора, яка не захитається, яка буде стояти повік! (Псалми,124:1)
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03.05.2022 21:06 Ответить
Чомусь згадався Одіссей, який протиставив себе богам прадавньої Греції після перемоги над Троєю. Так от він отримав 20 років поніверянь)).
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03.05.2022 22:15 Ответить
Господь Ісус Христос запевняє: "Коли будете мати віру, як гірчичне зерно, скажете цій горі: Перейди звідси туди! - і вона перейде; і нічого не буде для вас неможливого. [І все, що попросите в молитві з вірою, - одержите]" (Матфея 17:20; 21:21-22).
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03.05.2022 20:01 Ответить
bljed.....da gde eti dalnoboinye raketi.....podderzyte zhe rebjat !!!
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03.05.2022 16:45 Ответить
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03.05.2022 16:47 Ответить
Тримайтесь, рiдненьки...
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03.05.2022 16:49 Ответить
16.04.2022....новенький провокатор
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03.05.2022 17:01 Ответить
так, наступного разу замість "чужаки" пиши "паляниця"
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03.05.2022 17:38 Ответить
наступного разу замість "чужаки" пиши "паляниця" і "э" - це "є" (бачиш різницю?)... хоча то не врятує
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03.05.2022 17:51 Ответить
знову цей клятий телеграм... шо нема більше де відосіки викладувать аніж в цьому фсбшному месенджері?
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03.05.2022 16:51 Ответить
Не можуть через авторські права...
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03.05.2022 17:29 Ответить
https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk?__cft__[0]=AZWWlbyWTa3OCmBV1aLa6wN-p71v4dQNxNMv8hQ0BsAXvKNXcnDfmDd_nnUU2pO55LTQZZkKNuicXMfOhwZVAlHJtMTujskG7tWALKYnMqryhdvzzouzmMiJ-8oOFHgsq5zJXuYVTOiY1XVjDlvY6T8wXcAwPjaoW-BhU2Y5LdFsdA&__tn__=-UC%2CP-R Роман Цимбалюк

https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/pfbid0b8bEzm89TsX8VQhyX5e2N4oeCwZxhVXFWghZupbbiWyH9zz17nze9TM7jtrnP4u1l?__cft__[0]=AZWWlbyWTa3OCmBV1aLa6wN-p71v4dQNxNMv8hQ0BsAXvKNXcnDfmDd_nnUU2pO55LTQZZkKNuicXMfOhwZVAlHJtMTujskG7tWALKYnMqryhdvzzouzmMiJ-8oOFHgsq5zJXuYVTOiY1XVjDlvY6T8wXcAwPjaoW-BhU2Y5LdFsdA&__tn__=%2CO%2CP-R 44 мин. ·

По имеющейся информации, все военнослужащие ВС РФ, которые находись на острове Змеиный во время нанесения удара ВСУ погибли.

Накануне остров покинуло 8 военнослужащих, их вывезли с острова на территорию Крыма.

По словам одного из «эвакуированных», командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий (кроме вывоза группы людей) не предпринимали.

На Змеином находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота, которых на данный момент, командование ВС РФ считает всех без вести пропавшими.
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03.05.2022 16:52 Ответить
без вісті утонувшіє
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03.05.2022 16:56 Ответить
svinomatkam 10000 fubljei nepologaetsa
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03.05.2022 17:02 Ответить
...утонувшие в каменистую почву

ги-ги
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03.05.2022 17:28 Ответить
Як це відноситься до теми цієї новини?
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03.05.2022 17:02 Ответить
Слів нема....Ми ВАС ЖДЕМО ЖИВИМИ І ЦІЛИМИ....ДЯКУЄМО ВАМ ЩО ВИ Є,ТАКІ НЕЗЛАМНІ, ВИ - НАЙКРАЩІ ЖИТЕЛІ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ!!!! СІВТОВІ лідери,у вас є можливості це припинити!Будь ласка,зробіть це! МИ ВАМ ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ БЕЗЦІННУ ДОПОМОГУ !!! ДОПОМЛЖІТЬ ЩЕ!!!!
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03.05.2022 16:55 Ответить
29.03.2022...!?
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03.05.2022 17:03 Ответить
Ти всі гілки засираєш...
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03.05.2022 17:22 Ответить
ГОСПОДЬ БОГ обов"язково допоможе, ОБОВ"ЯЗКОВО, "МОЖЛИВІСТЮ", "МОМЕНТОМ", "ОБСТАВИНАМИ" завжди є вихід, ЗАВЖДИ, пильнуйте хлопці, ця можливість, вихід КОРЕДОР, або десь є, але ви не помічаєте, або десь відкриється, ПОМОЛІТЬСЯ І ПОПРОСІТЬ ГОСПОДА, Побачите чудо реальне!!!
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03.05.2022 17:01 Ответить
Зато дороги у нас хорошие и к шашлыкам ПОЧТИ приготовились.
Вот как бывает когда голосуешь ПО ПРИКОЛУ
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03.05.2022 17:03 Ответить
І коли "хуже нє будєт, какая разніца, хоть пасмійомся" перемагають Армію, Мову, Віру.
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03.05.2022 17:15 Ответить
От до чого це зараз тут!?
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03.05.2022 17:18 Ответить
А вони навіть не усвідомлюють наслідків свого вибору.
Вони зараз захоплюються бо нетік.
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03.05.2022 18:24 Ответить
Харків тільки не окупований і тільки завдяки ЗСУ, а не пох*їстам-шашличникам.
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03.05.2022 20:11 Ответить
Господи Всемогутній допоможи нам!
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03.05.2022 17:07 Ответить
Шановні брати та сестри! Просимо помолитись за воїнів «русского мира». Православні орки поводяться некоректно на окупованих теренах України. Наразі мародери Сергія Куй жутовича Шойгу вивозять балкерами з Бердянська (п'ять суден із вкраденим зерном уже пішло до Севастополя), залізничними ешелонами та фурами пшеницю та насіння соняшника з херсонських елеваторів. Географічна назва «Росія» перекладається з китайської мови як «голодна земля». Російські терористи викрадають журналістів, керівників громад, депутатів та активістів. У цьому їм активно допомагають місцеві колаборанти. Окупанти утримують заарештованих чиновників у тюремних камерах у Херсоні. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. Місто повністю заблоковане, і з нього неможливо виїхати, навіть на велосипеді.

Прибульці вже надрукували бюлетені для голосування і готують місцевий Референдум, щоб оголосити демократичну «бананову» республіку «ХНР», завезли «дерев'яні» рублі, роздають місцевим жителям паспорти з двоголовою куркою на обкладинці та мобілізують чоловіків на війну з Україною.

Просимо підключитись до молитов християн України.

Святий Боже, Святий Міцний, Святий Безсмертний, помилуй нас!

Господи Вседержителю!

Відвідай скорботами імперців, які радіють загибелі жителів знищеного варварами міста Маріуполя, втратам українських військових при захисті Матері міст російських - Києва, окупації Азовського моря, Кримнашу, захопленню острова Зміїний та обстрілам спальних районів Харкова, Києва, Чернігова та міст багатостраждального Донбасу.

Згадай шалені рішення нечестивого Уряду цієї православної ракової пухлини на тілі планети, що віддав розпорядження давити гусеницями бульдозерів угорських гусей, польські яблука та голландський сир «Пармезан» та покарай голодом губителів продуктів харчування.

Урази виразкою, що ходить у темряві президента московії, про якого фрау Меркель сказала: «він втратив зв'язок з реальністю і живе в іншому світі», а Президент США містер Джо Байден назвав діда Перемог «вбивцею» і «постав над ним нечестивого, і диявол так стане праворуч його» (Псалом 108:6).

Не залиши без покарання депутатів Ради Федерації, які одноголосно схвалили силове захоплення українського Криму та вторгнення танкових дивізій на схід України. Да прийдуть на згадку перед Тобою всі військові злочини православних москвитян зі стада Кирила Гундяєва в Україні, Молдові, Грузії та Сирії. Амінь!

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03.05.2022 18:06 Ответить
"Азовсталь" знищують орди рашистів,бо взяти не можуть..так як це було вщент знищено донецький аеропорт..одна руїна.Я не знаю що буде з хлопцями ,але надіюсь вистоять і виживуть.
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03.05.2022 17:20 Ответить
Допоможи нам Боже. Сьогодні надія тільки на Тебе і на наших військових, які боронять Маріуполь. На "бункерних", нажаль, надії вже давно немає. Чесно кажучи я ще до цього вірив, бо дехто з них заявляли про деблокування. Виходить брехали?
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03.05.2022 17:23 Ответить
Боже, Матінко Божа, бороніть та поможіть нашим захисникам
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03.05.2022 17:27 Ответить
)(уйло поставив задачу---любими силами та способом взяти Азов до 9 травня.шоб показати побєдобєсіє
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03.05.2022 17:40 Ответить
Мне почему то кажется, что им не хотят помочь, не верю, что невозможно.
Очевидно, что мёртвые герои не мешают наслаждаться властью и ничего не требуют.
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03.05.2022 17:50 Ответить
Помочь возможно. Положим тысяч 5 убитыми и 15 раненными и техники пару сотен. Это будет "перемога"?
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03.05.2022 19:06 Ответить
Да а можете спецом все,щоб було дальше пожрать посрать та какая разніца,
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03.05.2022 20:23 Ответить
Господи, допоможи нашим захистникам. Не знаю, що більше сказати, мені не вистачає слів - один сум і сльози....
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03.05.2022 17:51 Ответить
ГОСПОДИ, СПАСИ І СОХРАНИ ЗАХИСНИКІВ МАРІУПОЛЯ,
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03.05.2022 17:54 Ответить
ГОСПОДИ МИЛОСТИВИЙ СПАСИ І СОХРАНИ, АМІНЬ,
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03.05.2022 17:56 Ответить
Атакуют для того что бы создать информационный фон атаки. А на самом деле будут травить газом
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03.05.2022 18:44 Ответить
***!!!!! Бессилие и невозможность помочь просто убивает. Как же так, а?
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03.05.2022 19:30 Ответить
Молюсь за Азовців...
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03.05.2022 19:50 Ответить
Похоже зелень за 1,5 місяців не расчухався ,можете хлопцям хоч байрактарами допоміг
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03.05.2022 20:20 Ответить
Господи, збережи Україну і її захисників!!!
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03.05.2022 21:12 Ответить
Хлопці чекали допомоги увесь цей час, но наші мудрі керівники так і не змогли розробити операцію щоб їм допогти. Невже Маріуполь не вартий уваги нашого кекрівництва і вони не розуміють що без цього місця буде ще важче втримати південь... Незрозуміло навіщо такі жертви, як не було планів по деблокаді Маріуполя...
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03.05.2022 21:54 Ответить
Генштаб ви там СПИТЕ ?
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03.05.2022 22:46 Ответить
 
 