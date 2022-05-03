По состоянию на эту минуту идет мощный штурм "Азовстали" с попытками высадки десанта из катеров, - заместитель командира полка "Азов" Паламар. ВИДЕО

Сейчас оккупанты мощными силами штурмуют территорию "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом отметил в срочном обращении заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, Калина, по поводу ситуации на заводе "Азовсталь", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, всю ночь войска РФ били по территории завода из тяжелой корабельной и ствольной артиллерии и сбрасывали сверхмощные авиабомбы. В результате этих обстрелов погибли две гражданские женщины, 10 гражданских людей получили ранения разной степени тяжести.

"По состоянию на эту минуту идет мощный штурм территории завода "Азовсталь" при поддержке бронетехники, танков с попытками высадки десанта из катеров и большого количества пехоты. Мы сделаем все возможное, чтобы отбить этот штурм, но призываем принять немедленные меры по эвакуации гражданских с территории завода ", – отмечает украинский воин.

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