"Росгвардия, мусора, омоновцы... Вот эти все, бл#дь, спецы невъ#бенные, заднюю дали и у#бали в Россию", - оккупант о дезертирстве элитных подразделений РФ. АУДИО
Элитные российские подразделения отказываются воевать в Украине и выезжают в Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телефонном разговоре двух оккупантов, который был перехвачен СБУ.
"Росгвардия, мусора, омоновцы... Вот эти все, бл#дь, спецы невъ#бенные, заднюю дали и у#бали в Россию", - говорит один из них.
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+27 Александр Чуднивец #474549
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+25 саша паламарчук
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+20 Paul Foxen
показать весь комментарий03.05.2022 17:51 Ссылка
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- товарищи бойцы, вот вы все халатно относитесь к боевой и политической подготовке, а случись война - кто будет родину защищать, я? да нах оно мне надо!
та випадково заснув на чергуванні:
Тепер ще треба, щоби і інші йолопи це зрозуміли!