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"Росгвардия, мусора, омоновцы... Вот эти все, бл#дь, спецы невъ#бенные, заднюю дали и у#бали в Россию", - оккупант о дезертирстве элитных подразделений РФ. АУДИО

Элитные российские подразделения отказываются воевать в Украине и выезжают в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телефонном разговоре двух оккупантов, который был перехвачен СБУ.

"Росгвардия, мусора, омоновцы... Вот эти все, бл#дь, спецы невъ#бенные, заднюю дали и у#бали в Россию", - говорит один из них.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: "За нами едут эшелоны, убивающие дезертиров": пленный российский военный рассказал о "расстрельных отрядах" в армии РФ. ВИДЕО

армия РФ (19562) дезертирство (335)


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Топ комментарии
+27
Всє лапатниє спєци аказалісь заднєпріваднимі...
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03.05.2022 17:47
+25
Іванька сдавайся! Бери приклад зі своїх дєдо нквдістів
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03.05.2022 17:47
+20
які там елітні, вони елітні тільки проти неозброєної ссикливой русні і бульборусні обісраної, вони не воїни, вони поліцаї!
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03.05.2022 17:51
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Всє лапатниє спєци аказалісь заднєпріваднимі...
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03.05.2022 17:47 Ответить
Іванька сдавайся! Бери приклад зі своїх дєдо нквдістів
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03.05.2022 17:47 Ответить
Все выше перечисленные орки, упитанные и вооружённые по самую макушку, во главе с фсбэшниками, прямо сейчас терроризируют наше население в Херсоне, Мелитополе и Мариуполе и разворачиваются и дальше. СБУ завязывайте уже со своей прослушечной ерундой и займитесь делом уже
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03.05.2022 17:47 Ответить
Кожен займається своєю справою, хтось прослуховує, хтось ліквідовує
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03.05.2022 18:15 Ответить
Так це правда. А хтось відкриває південні ворота України з кримського напрямку.
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03.05.2022 18:24 Ответить
вы поняли? да? эта расия !))))))))))))))))))

https://www.instagram.com/reel/CdFeKt1KobS/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.instagram.com/reel/CdFeKt1KobS/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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03.05.2022 17:49 Ответить
оно что,сбежало?)
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03.05.2022 18:43 Ответить
заднюю дали и у#бали в Россию.....odin ty tam dartanjan ostalsa - potomu shto rjuske debyl
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03.05.2022 17:50 Ответить
ВСЕХ кацапов ЗАВАЛИМ к ****** !
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03.05.2022 17:51 Ответить
які там елітні, вони елітні тільки проти неозброєної ссикливой русні і бульборусні обісраної, вони не воїни, вони поліцаї!
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03.05.2022 17:51 Ответить
Там де "увага, не нормативна лексика" належить читати "увага, російська мова"
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03.05.2022 17:52 Ответить
Канеш лучше бабушек вязать за продажу петрушки чем быть кормом для собак.
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03.05.2022 17:54 Ответить
досить вже нашій "славній" сбу займатися усілякою прутнею й викладати перемовини різних кацапських ублюдків; хай займаються справою, хай звітують: скільки на херснщині знищено фсбятні, скільки колаборні...
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03.05.2022 17:55 Ответить
Ето вам не ето.
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03.05.2022 17:56 Ответить
Так омоновцы оказывается не такие дураки как все остальные. Они лучше будут дубинками протесты розганять чем под снарядами дохнуть
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03.05.2022 17:57 Ответить
комполка - солдатам:
- товарищи бойцы, вот вы все халатно относитесь к боевой и политической подготовке, а случись война - кто будет родину защищать, я? да нах оно мне надо!
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03.05.2022 17:58 Ответить
коли ти елітний російський вояка,
та випадково заснув на чергуванні:

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03.05.2022 18:03 Ответить
Добре. Ещё дайте картину с Пастором от Far Cry.
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03.05.2022 18:37 Ответить
І правільно зробили, що здриснули - нех.. їм робити в чужій країні!

Тепер ще треба, щоби і інші йолопи це зрозуміли!
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03.05.2022 18:04 Ответить
Это какой же бардак на путлеровской Расеи творится . Захотели приехали на войну, захотели уехали или точнее съе-сь. Какой сброд гопников, а не регулярная армия
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03.05.2022 18:16 Ответить
У гопников принято идти гурьбой на одного. Получает в рыло и бегут не смотря назад.
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03.05.2022 18:43 Ответить
Ну какие нафиг элитные, кроме разгона бабок и детей на митингах ничем больше не занимались, не спешите, там все "силовики" такие, просто чмошники 😁😁
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03.05.2022 18:20 Ответить
На мою думку- вертають ментів побоюючись повстання! На наші появився шанс, що якщо відбудеться мобілізація повернути залишки танків і тд на московію
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03.05.2022 18:47 Ответить
Мы в сортах кацапского говна не разбираемся, земле все едино, росгрвардия, мусор, ряженый казак, кадыровец,все сдохнут
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03.05.2022 18:48 Ответить
Загороджувальні загони повинні були лишити.
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03.05.2022 20:26 Ответить
 
 