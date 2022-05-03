"Росгвардия, мусора, омоновцы... Вот эти все, бл#дь, спецы невъ#бенные, заднюю дали и у#бали в Россию", - оккупант о дезертирстве элитных подразделений РФ. АУДИО

Элитные российские подразделения отказываются воевать в Украине и выезжают в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телефонном разговоре двух оккупантов, который был перехвачен СБУ.

"Росгвардия, мусора, омоновцы... Вот эти все, бл#дь, спецы невъ#бенные, заднюю дали и у#бали в Россию", - говорит один из них.

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