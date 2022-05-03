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Пленные боевики "Л/ДНР" призывают "земляков" не вступать в армию РФ, - СБУ. ВИДЕО

Боевики так называемых ДНР и ЛНР рассказывают, что россияне их заставляют воевать против Украины. В самопровозглашенных республиках вербуют даже тех, кто не служил в армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Службы безопасности Украины в фейсбуке.

Жители так называемых "Л/ДНР" призывают своих земляков не приобщаться к российской армии даже под угрозой тюрьмы.

Об этом говорят как раз те "ополченцы" из Донбасса, которым в свое время не хватило смелости отказать оккупантам.

"Человеческие потери, разрушенные дома, города – не стоят его (Путина - ред.) амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я бы выбрал сесть в тюрьму", – говорит боевик так называемой "ДНР", которому удалось не погибнуть, а попасть в украинский плен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ломают собственную технику, чтобы не воевать: "Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтобы не ехать", - перехват СБУ. АУДИО

По словам этого "воина", его насильственно мобилизовали 24 февраля – в день полномасштабного вторжения РФ в Украину. А потом без всякой подготовки бросили в бой.

Так он и попал в плен, потому что российские командиры "бросали" своих подчиненных при первой же опасности.

"Вот такой он – "руZZкий мир"… Нечисть, которую мы обязательно выгоним с собственной земли!" - отмечают в СБУ.

армия РФ (19562) боевик (16779) СБУ (19983) пленные (2167)


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Топ комментарии
+20
русофашиста по ..балу видно що він *******?
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03.05.2022 19:43
+17
Хто повірив зрадникам і поліцаям? Воно тільки вийде з полону, зразу повернеться до банди. Вони дуже бажали "русского мира", то хай в ньому живуть, а "русский мир" - це постійні війни і воюють вони народами, які підкорили. Краще це сміття в полон не брати.
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03.05.2022 19:52
+5
те саме, що й маасковскій пітарок, що з херсонського ексмера позбиткуватися хотів - але нє прокатіло, бггг

Викрадений окупантами екс-мер Херсона Володимир Ніколаєнко відмовився осквернити Романа Шухевича на камеру для пропагандистського видання "Извєстія". https://t.me/operativnoZSU/22322
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03.05.2022 19:46
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русофашиста по ..балу видно що він *******?
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03.05.2022 19:43 Ответить
те саме, що й маасковскій пітарок, що з херсонського ексмера позбиткуватися хотів - але нє прокатіло, бггг

Викрадений окупантами екс-мер Херсона Володимир Ніколаєнко відмовився осквернити Романа Шухевича на камеру для пропагандистського видання "Извєстія". https://t.me/operativnoZSU/22322
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03.05.2022 19:46 Ответить
Блювотиння...
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03.05.2022 19:48 Ответить
Хто повірив зрадникам і поліцаям? Воно тільки вийде з полону, зразу повернеться до банди. Вони дуже бажали "русского мира", то хай в ньому живуть, а "русский мир" - це постійні війни і воюють вони народами, які підкорили. Краще це сміття в полон не брати.
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03.05.2022 19:52 Ответить
Сидить і пи..ть як троцький.
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03.05.2022 19:56 Ответить
А хто їх запитувати буде? закликати треба воювати проти рашистів!
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03.05.2022 20:13 Ответить
Оркам віри немає !
Ця погань тільки з полону закликає не воювати, а не потрапив би у полон, то й далі вбивав б, катував та гвалтувала !
Не вірте оркам, то є нелюди !
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03.05.2022 20:32 Ответить
... был брошен командованием в одном из сёл, и поэтому оказался в плену...
а если бы не был брошен командованием, то и не оказался бы в плену. Ну, в принципе, в некоторых зачатках логического мышления этому организму отказать нельзя.
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03.05.2022 20:45 Ответить
когда начнете их просто отстреливать как непотрб, зачем их брать в плен и венидиктова будет выносить им подозрения
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03.05.2022 20:48 Ответить
всех с ордило нужно уничтожать без вопросов. Это предатели были есть и будут.
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03.05.2022 20:50 Ответить
Они не просто предатели, это простое тупое донецкое быдло, которому следует просто прострелить колени и через 5 минут расстрелять.
Попав в плен они будут слезно убеждать, что будут воевать за Украину.
Тьфу, мразота.!
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03.05.2022 21:38 Ответить
мнение меняется сразу после гарной *******.
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04.05.2022 13:25 Ответить
 
 