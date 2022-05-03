Пленные боевики "Л/ДНР" призывают "земляков" не вступать в армию РФ, - СБУ. ВИДЕО
Боевики так называемых ДНР и ЛНР рассказывают, что россияне их заставляют воевать против Украины. В самопровозглашенных республиках вербуют даже тех, кто не служил в армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Службы безопасности Украины в фейсбуке.
Жители так называемых "Л/ДНР" призывают своих земляков не приобщаться к российской армии даже под угрозой тюрьмы.
Об этом говорят как раз те "ополченцы" из Донбасса, которым в свое время не хватило смелости отказать оккупантам.
"Человеческие потери, разрушенные дома, города – не стоят его (Путина - ред.) амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я бы выбрал сесть в тюрьму", – говорит боевик так называемой "ДНР", которому удалось не погибнуть, а попасть в украинский плен.
По словам этого "воина", его насильственно мобилизовали 24 февраля – в день полномасштабного вторжения РФ в Украину. А потом без всякой подготовки бросили в бой.
Так он и попал в плен, потому что российские командиры "бросали" своих подчиненных при первой же опасности.
"Вот такой он – "руZZкий мир"… Нечисть, которую мы обязательно выгоним с собственной земли!" - отмечают в СБУ.
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Ця погань тільки з полону закликає не воювати, а не потрапив би у полон, то й далі вбивав б, катував та гвалтувала !
Не вірте оркам, то є нелюди !
а если бы не был брошен командованием, то и не оказался бы в плену. Ну, в принципе, в некоторых зачатках логического мышления этому организму отказать нельзя.
Попав в плен они будут слезно убеждать, что будут воевать за Украину.
Тьфу, мразота.!