Пленные боевики "Л/ДНР" призывают "земляков" не вступать в армию РФ, - СБУ. ВИДЕО

Боевики так называемых ДНР и ЛНР рассказывают, что россияне их заставляют воевать против Украины. В самопровозглашенных республиках вербуют даже тех, кто не служил в армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Службы безопасности Украины в фейсбуке.

Жители так называемых "Л/ДНР" призывают своих земляков не приобщаться к российской армии даже под угрозой тюрьмы.

Об этом говорят как раз те "ополченцы" из Донбасса, которым в свое время не хватило смелости отказать оккупантам.

"Человеческие потери, разрушенные дома, города – не стоят его (Путина - ред.) амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я бы выбрал сесть в тюрьму", – говорит боевик так называемой "ДНР", которому удалось не погибнуть, а попасть в украинский плен.

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По словам этого "воина", его насильственно мобилизовали 24 февраля – в день полномасштабного вторжения РФ в Украину. А потом без всякой подготовки бросили в бой.

Так он и попал в плен, потому что российские командиры "бросали" своих подчиненных при первой же опасности.

"Вот такой он – "руZZкий мир"… Нечисть, которую мы обязательно выгоним с собственной земли!" - отмечают в СБУ.