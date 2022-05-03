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Bayraktar уничтожил склад боеприпасов и командный пункт российских оккупантов на Змеином. ВИДЕО

Оперативное командование "Південь" показало, как украинские военные нанесли очередной удар "Байрактарами" по острову Змеиный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видно уничтожение склада с боеприпасами и удар по командному пункту.

Также читайте: Уничтоженные у острова Змеиный российские катера пытались вести разведку у устья Дуная, - ОК "Південь"

Змеиный (180) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+65
Чернобаевка просит повторить !!!
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03.05.2022 19:48
+47
Це як кружка теплого молока
************
Кухлик
Павло Глазовий

Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
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03.05.2022 19:58
+43
Слава Украине !!! Смерть ворогам !!! Красавцы
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03.05.2022 19:56
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Чернобаевка просит повторить !!!
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03.05.2022 19:48 Ответить
Слава Украине !!! Смерть ворогам !!! Красавцы
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03.05.2022 19:56 Ответить
не получится в ближайшее время - там теперь над безлюдным Змеиным дежурит пара Су-30СМ в ожидании нашего байрактара.
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03.05.2022 20:34 Ответить
А С-300 нахрена.
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03.05.2022 21:31 Ответить
Думаете в Татарбунарах стоит дивизион С-300?
Это не наградной "стечкин", который можно в барсетке носить.
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03.05.2022 22:24 Ответить
а їх може підстерегти якийсь бук чи с-300
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03.05.2022 22:31 Ответить
Он его даже не увидит.
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04.05.2022 00:35 Ответить
Ну і най чекають. В них пальне теж закінчується. А якщо будуть чергуватися, то це вже чотири кацальоти треба постійно тримати в повітрі.
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04.05.2022 02:12 Ответить
Це як кружка теплого молока із вкуснючим бабусиним печивом на ніч...)))
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03.05.2022 19:51 Ответить
Це як кружка теплого молока
************
Кухлик
Павло Глазовий

Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
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03.05.2022 19:58 Ответить
Кружка - металева, кухоль - глиняний. І обидва слова українські.
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03.05.2022 21:09 Ответить
Дякую.
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03.05.2022 21:47 Ответить
http://sum.in.ua/s/kukholj http://sum.in.ua/s/kukholj

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03.05.2022 22:29 Ответить
Шановний, я знаю українську мову.
Як би моя бабуня наливала молоко у кухоль (глиняний маленький глечик з дужкою) яб написав "кухоль"!
Але так як вона майже все життя переїзджала з місця на місце (бо була сільською вчителькою Української мови та літератури) й мала вади пов'язані з координацією руху верхніх кінцівок, (прогресивна форма розсіяного склерозу) то у неї майже весь посуд був металевий (інший просто довго не жив).
Так шо вибачте - але КРУЖКА (ємалірована й облумлена майже з усіх боків)...
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03.05.2022 22:02 Ответить
кружкА - це навколо чогось
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03.05.2022 22:34 Ответить
Ага...
А "Сравні" - це або "вже", або "ще ні"...
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03.05.2022 22:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=828xmcujEaI "Bayraktar" - Ukrainian army song
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03.05.2022 19:53 Ответить
Ну кацапы конечно тупее червей навозных ,сидят там где их гарантированно ********** ,что не говори а хорошо ,шо они такие *** тупые ...
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03.05.2022 19:54 Ответить
они не то что бы тупые - просто выполняют тупые приказы
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03.05.2022 21:46 Ответить
stupid is as stupid does
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04.05.2022 07:33 Ответить
мацкву подгоняй!)))
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03.05.2022 19:55 Ответить
Krasyvo dron otrobotal,teper mozet uze kacapi ecio 2 svoji poslednyje katera Raptor typa prislat posmotret sto tam slucilos
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03.05.2022 19:56 Ответить
видимо наш хлопец от души их тогда послал.
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03.05.2022 19:56 Ответить
Чорнобаївка, Чорнобаївка це для всєй русні роз'*******...
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03.05.2022 19:57 Ответить
Я не військовий ,,експерт,,але можливо біля Азовсталя бай рактари актуальніше
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03.05.2022 20:01 Ответить
карту просто гляньте і все стане зрозуміло.навіть якшо ви не експерт
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03.05.2022 20:07 Ответить
ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ - МЛЯ НЕ КАСАБСКИЙ читати не можуть
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03.05.2022 20:03 Ответить
Острів для козломордих став як плаха. Слідуючий ...
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03.05.2022 20:03 Ответить
Теперь ,мост
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03.05.2022 20:04 Ответить
мост сделать чернобаевкой
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03.05.2022 20:32 Ответить
це перемога, росіяни побросали всю техніку та біжать
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03.05.2022 20:05 Ответить
Не хотите пойти показать как надо воевать?
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03.05.2022 20:10 Ответить
это кирпичик в стену победы над твоей ублюдочной кацапией
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03.05.2022 21:48 Ответить
ну от чего же, военный катер таки пытался бежать правда это не помогло - умер и катер и свинособаки которые им управляли
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04.05.2022 10:47 Ответить
Плывут москали по морю,
видят - остров Змеиный.
Высадились на него и сгорели. ))))
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03.05.2022 20:07 Ответить
далековато это ему пришлось залететь
это снаряды лежали что ли там? тент какой то
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03.05.2022 20:08 Ответить
Ракети собі думають: та ну нафіг ту русню, улітаємо
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03.05.2022 20:08 Ответить
Все це класно,тільки чому Байрактари не рухаються в бік Маріуполя?Чи рухаються?
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03.05.2022 20:13 Ответить
І що вони там зроблять?
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03.05.2022 20:18 Ответить
На херсонщині декілька Байрактарів збили. Там щільна ППО орків.
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03.05.2022 20:21 Ответить
потому что ты тупой валенок или бот ...
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03.05.2022 21:49 Ответить
"ваши" сдали еще в 1945 году
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03.05.2022 21:51 Ответить
Після відео з катерами Конаша заявив що біля острова Зміїний *уничтожено три байрактара*,про катери ні гум-гум,що ж воно придумає після цього відео.
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03.05.2022 20:29 Ответить
Нашим мужнім Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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03.05.2022 20:35 Ответить
И нельзя от них ни спрятаться не скрыться... (с)
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03.05.2022 21:08 Ответить
тай і я теж так же радію !!!
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03.05.2022 21:10 Ответить
Красіво, але ж непогано зробити острів чорною пустелею, щоб кацапи там і не думали висаджуватись. Після війни зробимо там капітальну базу з бетоними бункерами.
Слава Богу, слава Україні.
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03.05.2022 22:42 Ответить
Захватить захватили, дальше что? Русский военный корабль, или нах!
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03.05.2022 23:12 Ответить
Просто нет слов других: - ЛЕПОТА!!!
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03.05.2022 23:22 Ответить
не ну операторов Байрактаров уже денацифицировали - все на чистом русском языке. Молодцы, Слава Украине!
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04.05.2022 03:50 Ответить
БРАВО. ПОВТОРІТЬ НА БІС,
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04.05.2022 09:50 Ответить
 
 