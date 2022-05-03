Bayraktar уничтожил склад боеприпасов и командный пункт российских оккупантов на Змеином. ВИДЕО
Оперативное командование "Південь" показало, как украинские военные нанесли очередной удар "Байрактарами" по острову Змеиный.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видео видно уничтожение склада с боеприпасами и удар по командному пункту.
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+65 Бенина Мама
показать весь комментарий03.05.2022 19:48 Ссылка
+47 ahuhu
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Это не наградной "стечкин", который можно в барсетке носить.
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Кухлик
Павло Глазовий
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
Як би моя бабуня наливала молоко у кухоль (глиняний маленький глечик з дужкою) яб написав "кухоль"!
Але так як вона майже все життя переїзджала з місця на місце (бо була сільською вчителькою Української мови та літератури) й мала вади пов'язані з координацією руху верхніх кінцівок, (прогресивна форма розсіяного склерозу) то у неї майже весь посуд був металевий (інший просто довго не жив).
Так шо вибачте - але КРУЖКА (ємалірована й облумлена майже з усіх боків)...
А "Сравні" - це або "вже", або "ще ні"...
видят - остров Змеиный.
Высадились на него и сгорели. ))))
это снаряды лежали что ли там? тент какой то
Слава Богу, слава Україні.