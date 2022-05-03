Bayraktar уничтожил склад боеприпасов и командный пункт российских оккупантов на Змеином. ВИДЕО

Оперативное командование "Південь" показало, как украинские военные нанесли очередной удар "Байрактарами" по острову Змеиный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видно уничтожение склада с боеприпасами и удар по командному пункту.

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