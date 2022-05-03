"Без цензуры вживую": Почему Россия хочет всех убить на "Азовстали"? День 69. ВИДЕО
69-й день Народной войны Украины.
Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
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@C0TUS
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57 хв
Вибачте, але, схоже, після Маріуполя в нас буде Журавлів - цілий пантеон.
зраджених, кинутих, згодованих ворогу...
Вибачте і Ви, хлопці, ваш безмежний героїзм аж ніяк не входив в плани вашого Верховного командувача...