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"Без цензуры вживую": Почему Россия хочет всех убить на "Азовстали"? День 69. ВИДЕО

69-й день Народной войны Украины.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Где и как Россия будет набирать новое "мясо"? День 68. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Азовсталь (378) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Gheorghe Bandu 🇸🇴
@C0TUS
·
57 хв
Вибачте, але, схоже, після Маріуполя в нас буде Журавлів - цілий пантеон.
зраджених, кинутих, згодованих ворогу...
Вибачте і Ви, хлопці, ваш безмежний героїзм аж ніяк не входив в плани вашого Верховного командувача...
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03.05.2022 21:04 Ответить
соловьев уже в Мариуполе.
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03.05.2022 21:13 Ответить
жахливе ехо
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03.05.2022 21:15 Ответить
дальше не будет эхо..
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03.05.2022 21:17 Ответить
так, повертаємо Кубань. Таганрог - живописне українське місто
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03.05.2022 21:20 Ответить
Марик,бросили,юг сдали без боя,и гниди которие єто организовали до сих пор при власти
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03.05.2022 21:42 Ответить
в чаті стріму - москальська наволоч безкарно гадить, а мене забанили довічно за запитання про Маріуполь
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03.05.2022 21:44 Ответить
Щоб заяв ти що денацифікацію завершено, то і так зрозуміло
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03.05.2022 22:18 Ответить
компромісні території - то яма, з якої не вилізти
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03.05.2022 22:52 Ответить
 
 