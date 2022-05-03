"Лупили до смерти, ноги ломали, мне это так нравится": Рашисты наслаждаются пыткой украинцев, - перехват ГУР МО. АУДИО

Рашист рассказывает матери об издевательствах и убийствах, которые совершают ФСБ РФ и российские войска.

ГУР МО перехватило разговор оккупанта Константина Соловьева с матерью Татьяной Соловьевой, передает Цензор.НЕТ.

"Рашист рассказывает о страшных издевательствах и убийствах, которые совершают сотрудники ФСБ и российские военные. Оккупант с радостью перенимает "опыт" и мечтает перенести его на собственного отца.

Жертвами палачей становятся как украинские военные, так и мирные жители. Захватчик вспоминает героическое поведение украинцев, которые даже под самыми ужасными пытками не покоряются перед захватчиками. Мать одобрительно реагирует на рассказы сына и утверждает, что "украинцы не люди" и что она сама "кайфонула" в подобной ситуации", - говорится в сообщении.

В настоящее время Соловьев находится в Харьковской области.

Также разведчики опубликовали данные рашиста и его матери.

Соловйов Костянтин Дмитрович (рос. Соловьев Константин Дмитриевич)

Тел. +79969592243, 11-й армейский корпус, 3-я рота, 3-й взвод, пулеметчик

15.03.2002 года рождения, адрес регистрации: Калининградская область, г. Советск, ул. Лесная, дом. 6-А, кв.01

Зарегистрированный в социальных сетях:

"Одноклассники" (ok.ru/profile/539848314147, ok.ru/profile/551630852641), "Вконтакте" (https://vk.com/batikakostia).

СОЛОВЙОВА (Головашкіна) Тетяна Олексіївна (рос. Соловьева Татьяна Алексеевна)

Тел. +79118522733, 19.11.1981 года рождения, Калининградская обл., г. Советск, ул. Лесная, 6-А, кв.1

Зарегистрированная в социальной сети "Одноклассники" (ok.ru/profile/529163184549)

Смотрите: "Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью": российские оккупанты обсуждают доставку "груза 200", - перехват СБУ. АУДИО