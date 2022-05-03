"Лупили до смерти, ноги ломали, мне это так нравится": Рашисты наслаждаются пыткой украинцев, - перехват ГУР МО. АУДИО
Рашист рассказывает матери об издевательствах и убийствах, которые совершают ФСБ РФ и российские войска.
ГУР МО перехватило разговор оккупанта Константина Соловьева с матерью Татьяной Соловьевой, передает Цензор.НЕТ.
"Рашист рассказывает о страшных издевательствах и убийствах, которые совершают сотрудники ФСБ и российские военные. Оккупант с радостью перенимает "опыт" и мечтает перенести его на собственного отца.
Жертвами палачей становятся как украинские военные, так и мирные жители. Захватчик вспоминает героическое поведение украинцев, которые даже под самыми ужасными пытками не покоряются перед захватчиками. Мать одобрительно реагирует на рассказы сына и утверждает, что "украинцы не люди" и что она сама "кайфонула" в подобной ситуации", - говорится в сообщении.
В настоящее время Соловьев находится в Харьковской области.
Также разведчики опубликовали данные рашиста и его матери.
Соловйов Костянтин Дмитрович (рос. Соловьев Константин Дмитриевич)
Тел. +79969592243, 11-й армейский корпус, 3-я рота, 3-й взвод, пулеметчик
15.03.2002 года рождения, адрес регистрации: Калининградская область, г. Советск, ул. Лесная, дом. 6-А, кв.01
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СОЛОВЙОВА (Головашкіна) Тетяна Олексіївна (рос. Соловьева Татьяна Алексеевна)
Тел. +79118522733, 19.11.1981 года рождения, Калининградская обл., г. Советск, ул. Лесная, 6-А, кв.1
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Yet they grind exceeding small;
Though with patience He stands waiting,
With exactness grinds He all.
Мельница Господня
Очень хороша.
Мельница Господня
Мелет не спеша.
Медленно, но верно
Ходит колесо.
Будет перемелено
Абсолютно всё.
Наступники сталінських катів
Звідки взялося століття, або навіть трохи більше?
Може ті, хто це пише, не чули про івана четвертого (грозного), або про так звані "смутні часи", або про петра (першого) та багато інших епох? Всі ці періоди -- це періоди кровопускання, смерть була поставлена на потік! То про які 100-150 років мова?
6-7 віків, щонайменше!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Кацапська мразота 100% отримає кайф від фото розірваних, засмажених мокшан.
як подумаю, що наших там, мабуть, більше сотні(((
Мідія і плактон міло бєсєдуют...
****, в бочку з гівном і в Чорнобиль у відходо-сховище!!!
Живимибл@дь!!!!!
Фашизм в России: Шахназаров на госканале о концлагерях и принудительной стерилизации для противников буквы «Z».
И при этом этот же канал и эта говорящая голова будет утверждать, что неонацизм - в Киеве. Когда пропаганда проболталась. https://t.me/NetGulagu/2601
Усиление, дежурим по очереди со всех колоний Камышина (три ИК: общий, строгий и малолетка).
Кто был под стражей - вывезли в другие СИЗО и ПФРСи».
Также есть аналогичная информация про СИЗО-1 в Курске.
Очевидно, что перепрофилирование учреждений ФСИН в концлагеря для пленных приводит к ухудшению ситуации в целом с соблюдением прав человека и накладывает отпечаток на всю систему, которая воспринимает даже своих граждан как врагов. https://t.me/NetGulagu/2596 https://t.me/NetGulagu/2596
Как именно пытки российских солдат помогут прекратить пытки украинских солдат?
«Все-таки поляков надобно задушить, и наша медлительность мучительна».
ето пуцкін.
іхнєє в с ь о
вАйны
..СПЕЦОПЕРАЦИЮ ?
..без вариантов..
Воно ж тепер буде в усіх базах "Інтерпола" як фігурант справ про військові злочини й йому командири не розповіли , що його Кьонінзберг імені пєдофіла Калініна тепер острів й що літаки туда не літають , й що його знімуть чи поляки , чи литовці з будь якого потяну й доставлять в Гаагу .
Думаю просто "не брать кацапов в плен", это слишком малая плата для этой фашистской мрази. Чеченцы в свое время знали как нужно поступать с руснявыми тварями, мне кажется пора потихоньку начинать перенимать их опыт.
а те що вони походять від андрофагів канібалів то стверджував
Геродот коли описував Скіфію і ії сусідів https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html народ андрофагів.
Степан Вікторович Чубенко (https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0#_blank 11 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1997#_blank 1997 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA#_blank Краматорськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#_blank Донецька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0#_blank Україна - https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F#_blank 25 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014#_blank 2014 , смт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#_blank Горбачево-Михайлівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#_blank Моспинська міська рада , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA#_blank Донецьк , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0#_blank Україна ) - український школяр і патріот, воротар футбольного клубу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA)#_blank «Авангард» (Краматорськ) , катований і розстріляний бойовиками проросійської терористичної організації «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#_blank ДНР » за проукраїнську позицію, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB#_blank народний Герой України .
У липні 2014-го Степан поїхав до друга в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2#_blank Київ . 23 липня сів на поїзд у столиці, щоб повернутися додому. Їхав через Донецьк, де був затриманий бойовиками з батальйону «Керч», за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку.
Бити неповнолітнього хлопця бандити почали ще в Донецьку. Потім відвезли до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#_blank Горбачево-Михайлівки , де після страшних катувань розстріляли.
Хто там казав, що ми адін нарот?
не мне вам давать советы, но при такой оккупации писать здесь коменты оправданно только в короткий промежуток времени, когда уже смыл кровь, мозги и кишки орка с рук и обуви, а обед ещё не подвезли.