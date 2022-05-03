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"Лупили до смерти, ноги ломали, мне это так нравится": Рашисты наслаждаются пыткой украинцев, - перехват ГУР МО. АУДИО

Рашист рассказывает матери об издевательствах и убийствах, которые совершают ФСБ РФ и российские войска.

ГУР МО перехватило разговор оккупанта Константина Соловьева с матерью Татьяной Соловьевой, передает Цензор.НЕТ.

"Рашист рассказывает о страшных издевательствах и убийствах, которые совершают сотрудники ФСБ и российские военные. Оккупант с радостью перенимает "опыт" и мечтает перенести его на собственного отца.

Жертвами палачей становятся как украинские военные, так и мирные жители. Захватчик вспоминает героическое поведение украинцев, которые даже под самыми ужасными пытками не покоряются перед захватчиками. Мать одобрительно реагирует на рассказы сына и утверждает, что "украинцы не люди" и что она сама "кайфонула" в подобной ситуации", - говорится в сообщении.

В настоящее время Соловьев находится в Харьковской области.

Также разведчики опубликовали данные рашиста и его матери.

Соловйов Костянтин Дмитрович (рос. Соловьев Константин Дмитриевич)
Тел. +79969592243, 11-й армейский корпус, 3-я рота, 3-й взвод, пулеметчик
15.03.2002 года рождения, адрес регистрации: Калининградская область, г. Советск, ул. Лесная, дом. 6-А, кв.01
Зарегистрированный в социальных сетях:
"Одноклассники" (ok.ru/profile/539848314147, ok.ru/profile/551630852641), "Вконтакте" (https://vk.com/batikakostia).

СОЛОВЙОВА (Головашкіна) Тетяна Олексіївна (рос. Соловьева Татьяна Алексеевна)
Тел. +79118522733, 19.11.1981 года рождения, Калининградская обл., г. Советск, ул. Лесная, 6-А, кв.1
Зарегистрированная в социальной сети "Одноклассники" (ok.ru/profile/529163184549)

Смотрите: "Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью": российские оккупанты обсуждают доставку "груза 200", - перехват СБУ. АУДИО

пытки (842) перехват (344)


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Топ комментарии
+69
это для тех кто верит в братские народы и постит обнимашки или крест они там держали вместе... ладно долбодятел, но мать и женщина. это же нелюди
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03.05.2022 22:09
+41
найти и убить обоих!
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03.05.2022 22:12
+40
Создайте сайт с лицами тех кого нельзя после плена обменивать.
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03.05.2022 22:12
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Біосміттю ніколи не вирватися з колеса Сансари
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03.05.2022 22:05 Ответить
Though the mills of God grind slowly;
Yet they grind exceeding small;
Though with patience He stands waiting,
With exactness grinds He all.

Мельница Господня
Очень хороша.
Мельница Господня
Мелет не спеша.
Медленно, но верно
Ходит колесо.
Будет перемелено
Абсолютно всё.
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03.05.2022 22:10 Ответить
Виродки більш ніж століття негативного генетичного відбору.
Наступники сталінських катів
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03.05.2022 22:48 Ответить
От навіть цікаво. Не перший раз зустрічаю цю тезу "більш, ніж століття генетичного відбору".
Звідки взялося століття, або навіть трохи більше?
Може ті, хто це пише, не чули про івана четвертого (грозного), або про так звані "смутні часи", або про петра (першого) та багато інших епох? Всі ці періоди -- це періоди кровопускання, смерть була поставлена на потік! То про які 100-150 років мова?
6-7 віків, щонайменше!
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04.05.2022 00:04 Ответить
...окрім того, що перемотано синьою ізолєнтою.
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03.05.2022 22:51 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

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03.05.2022 22:06 Ответить
Можна надсилати повідомлення. Номери телефонів є.
Кацапська мразота 100% отримає кайф від фото розірваних, засмажених мокшан.
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03.05.2022 22:30 Ответить
Курва, ще один Соловйоб...
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03.05.2022 22:06 Ответить
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03.05.2022 22:07 Ответить
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03.05.2022 22:10 Ответить
это для тех кто верит в братские народы и постит обнимашки или крест они там держали вместе... ладно долбодятел, но мать и женщина. это же нелюди
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03.05.2022 22:09 Ответить
це в о н о, бо нежить не має імен
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03.05.2022 22:22 Ответить
Вони і не розуміють, що це ж психічний розлад.
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03.05.2022 23:39 Ответить
це такий жах, невимовно(((
як подумаю, що наших там, мабуть, більше сотні(((
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03.05.2022 22:11 Ответить
Демони, щоб ви не повернулись до свого мордору.
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03.05.2022 22:11 Ответить
Не зміг це довго слухать...
Мідія і плактон міло бєсєдуют...
****, в бочку з гівном і в Чорнобиль у відходо-сховище!!!
Живимибл@дь!!!!!
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03.05.2022 22:12 Ответить
і цих до купи

Фашизм в России: Шахназаров на госканале о концлагерях и принудительной стерилизации для противников буквы «Z».

И при этом этот же канал и эта говорящая голова будет утверждать, что неонацизм - в Киеве. Когда пропаганда проболталась. https://t.me/NetGulagu/2601
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03.05.2022 22:24 Ответить
Создайте сайт с лицами тех кого нельзя после плена обменивать.
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03.05.2022 22:12 Ответить
у таких нет лиц, у таких рыла!
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03.05.2022 22:41 Ответить
найти и убить обоих!
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03.05.2022 22:12 Ответить
повільно...
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03.05.2022 22:25 Ответить
Чому обох? Там на фото в цієї тварини ще ніби дочка є...
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03.05.2022 23:16 Ответить
Хтодотягнеться,виправляйте
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03.05.2022 22:12 Ответить
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03.05.2022 22:13 Ответить
В СИЗО 2 г. Камышин Волгоградской области содержат пленных украинцев.
Усиление, дежурим по очереди со всех колоний Камышина (три ИК: общий, строгий и малолетка).
Кто был под стражей - вывезли в другие СИЗО и ПФРСи».

Также есть аналогичная информация про СИЗО-1 в Курске.

Очевидно, что перепрофилирование учреждений ФСИН в концлагеря для пленных приводит к ухудшению ситуации в целом с соблюдением прав человека и накладывает отпечаток на всю систему, которая воспринимает даже своих граждан как врагов. https://t.me/NetGulagu/2596 https://t.me/NetGulagu/2596

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03.05.2022 22:34 Ответить
Садизм у кацапів в крові. Монголоїди й*бані.
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03.05.2022 22:13 Ответить
Монголи ображаються, коли цю паскудь порівнюють з ними.
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03.05.2022 22:31 Ответить
І що це для когось дивно? Вони завжди так робили. Але для більшості нашого населення було какакая разніца. Та й зараз для багатьох є,бо ж наприклад,в нас спокійно почувається москальська церква і українці хрестять там своїх дітей.
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03.05.2022 22:14 Ответить
Кончєні ********... Виродки їбані... Скоріше б ви всі там, на рассєє, виздихали разом зі своїми личинками. Щоб ви, суки, всі до одного здохли в страшних муках у своїй гнійній клоаці!
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03.05.2022 22:15 Ответить
Ну то зрозуміло - в Калінінграді спадкові тварюки. Вони німців там різали поки ті всі не пішли, а коли час прийшов повертати Калинінград вони сказали - тю, так тут же одні рюзкє
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03.05.2022 22:15 Ответить
Нелюдь кацапська. Що падаль, що її личинка.
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03.05.2022 22:15 Ответить
этот уже не жилец. найдем.
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03.05.2022 22:16 Ответить
Мразота... треба брати монтажну піну і пінити всіх рускіх підарасів! Зрадник Орестович, хай йде на хер зі своєю женесвькою конвенцією! Грузин, який все знає, ніколи не скаже Слава Україні перший, знаходиться в базі сайту "Миротворець" і постійно веде діалоги з фейгіним. Подумайте шановні, хто в нас при владі.
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03.05.2022 22:17 Ответить
При чем здесь Арестович?

Как именно пытки российских солдат помогут прекратить пытки украинских солдат?
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03.05.2022 23:09 Ответить
Що,нзрозуміло,що люська з тієї,ж,серії. Дивно
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03.05.2022 23:42 Ответить
М. Совєтск На кордоні з Литвою! Ну що Зеленський ти для світу відосик з цими садистами запишеш чи як? А на Марафоні про це жахіття розкажуть чи там тільки арестовича можна і інших брехунів позитивних?! Мститися і мститися зараз і завжди після війни!
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03.05.2022 22:17 Ответить
Зеля весь на кураже, бо трет на равных с сильными мира сего. Ща дождется 50 миллиардов на распил от запада, замутит второй срок. И куча дебилов будут орать шо это зеленое чмо спасло Украину( не приятные ожидания от маланца и Ко (((
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03.05.2022 23:17 Ответить
помнится даже зе заливал что они все не такие, он увидел в глазах желание закончить войну, а это все порошенка наживается на войне... поставить такого некомпетентного дятла, который в упор не видел приготовления и звал всех на шашлыки - и расчитывать что выйдет что-то путное...
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03.05.2022 22:17 Ответить
А це тут зараз до чого, придурку? Чи тобі аби тільки срач розвести?
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03.05.2022 22:43 Ответить
Людоеды, что тут сказать...
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03.05.2022 22:19 Ответить
Я бы эту тварь и его ******** маму на тёрке для корейской морковки вместе с костями перетер и скормил бы крысам.
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03.05.2022 22:20 Ответить
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03.05.2022 22:37 Ответить
так рашка і напроситься на каральну спецоперацію...
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03.05.2022 22:22 Ответить
Ще один "добряк" вихований "вєлікой русской культурой"...
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03.05.2022 22:23 Ответить
«Мы можем только жалеть поляков. Мы слишком сильны для того, чтобы ненавидеть их, начинающаяся война будет войной до истребления или по крайней мере должна быть таковой».
«Все-таки поляков надобно задушить, и наша медлительность мучительна».

ето пуцкін.
іхнєє в с ь о
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03.05.2022 22:28 Ответить
Це уйобіще скоро здохне обісцявшись, а свиноматка ще довго житеме і виргібатиме щоденних звіздюлєй від "папи", поки не він таки її не приб"є.
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03.05.2022 22:24 Ответить
Он уже вроде 200й
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03.05.2022 22:24 Ответить
Тут тільки одне. Знаходити і знищувати.
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03.05.2022 22:26 Ответить
А когда выродка этой садистски ликвидируют - она будет вопить "за что?!".
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03.05.2022 22:26 Ответить
Ничего, достанем и эту с*ку, сдохнет от возмездия, пусть теперь ждет каждый день и особенно ночью.
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03.05.2022 22:28 Ответить
Після війни має відбутися холокост русні. Спочатку на офіційному рівні визнати їх окремим біологічним видом, що є імітацією homo sapiens, має квазі-розум і тому є небезпечним для повноцінного людства. А потім робити те, що роблять, наприклад, із зараженою популяцією свиней - тотальне винищення і спалення (або у скотомогильник і засипати вапном).
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03.05.2022 22:30 Ответить
ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ вАйны
..СПЕЦОПЕРАЦИЮ ?

..без вариантов..
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03.05.2022 22:33 Ответить
Звоните этой самке, расскажите шо ждет ее и ее детенышей. Я отзвонился уже.
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03.05.2022 22:33 Ответить
Там какой-то бухой самец ответил, у них сейчас вроде ночь.
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03.05.2022 22:48 Ответить
Мне тут как раз сейчас рассказывали в дискуссии на твитере, что русский народ нам принес цивилизацию, а мы, дикари и варвары, памятник Пушкину посмелм снести в Чернигове.
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03.05.2022 22:37 Ответить
Если бы вы знали историю, то смогли бы рассказать, что "современный русский литературный язык - результат симбиоза языка киевских преподавателей и их русских учеников"
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03.05.2022 22:48 Ответить
Це все потрібно дублювати англійською мовою
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03.05.2022 22:40 Ответить
Працюемо...
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03.05.2022 22:49 Ответить
Ось цікаво , як воно (якщо не утілізують вже в Україні) добереться до Кьонінзбергу ?!

Воно ж тепер буде в усіх базах "Інтерпола" як фігурант справ про військові злочини й йому командири не розповіли , що його Кьонінзберг імені пєдофіла Калініна тепер острів й що літаки туда не літають , й що його знімуть чи поляки , чи литовці з будь якого потяну й доставлять в Гаагу .
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03.05.2022 22:45 Ответить
Целуйте и дальше в сраку пленных орков, ****** подонки! А они пусть "РОЗОЧКИ" нашим делают! Если этих двух тварей обеих полов, с аудиозаписи, без всяких судов и открытий уголовных дел не разрежут на "розочки", тогда ***** и содержать спецслужбы за бюджетный счет! Таких же "розочек" желаю ахметову, козломордому бене-фициару, и прочей нечисти которые ограбили украинцев, и за бабки которые им за сто жизней не проесть не наймут самых кровожадных киллеров для подобных упырей!
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03.05.2022 22:49 Ответить
Эта тварь еще будет плодить демонов! Сделайте розочки ей в *********, в сраке, в глазницах, во рту и на всех конечностях, и отпустите с миром!
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03.05.2022 22:55 Ответить
Всю жизнь буду молиться за человека который выложит в интернете отрезанную голову этой самки, плодящей демонов, и ее ублюдков!
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03.05.2022 22:56 Ответить
Это на главную надо, чтобы как можно больше украинцев послушали...
Думаю просто "не брать кацапов в плен", это слишком малая плата для этой фашистской мрази. Чеченцы в свое время знали как нужно поступать с руснявыми тварями, мне кажется пора потихоньку начинать перенимать их опыт.
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03.05.2022 22:59 Ответить
Кацапье нужно потрошить заживо, все что шевелится, от новорожденного до старья, во всех точках мира! До полного истребления.
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03.05.2022 23:03 Ответить
моральные уроды....
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03.05.2022 23:15 Ответить
Кожну морду в базу - штучний інтелект найде деб він не ховався. Давати гроші тим хто допоможе таких виродків найти - вони відчувають свою безнаказаність. Бояться тільки страху. Не показуйте лице після того як берем в полон. Я тільки ви його покажете в інтернеті - таку мерзоту просто обміняють
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03.05.2022 23:19 Ответить
То що кацапи московити не люди про це багато хто здогадувався,
а те що вони походять від андрофагів канібалів то стверджував
Геродот коли описував Скіфію і ії сусідів https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html народ андрофагів.
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03.05.2022 23:19 Ответить
Хто знає, чому за цими телефонами неможливо додзвонитися? Треба їм дзвонити кожну хвилину 24 години на добу!
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03.05.2022 23:19 Ответить
Я оч надеюсь шо этот баклан как минимум на себе ощутит то шо своей мамке конченной рассказывал !!!!! Господи накажи его !!!!!
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03.05.2022 23:19 Ответить
Мразь вонючая! Такое говно не должно было на свет родиться. Скоро здохнет.
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03.05.2022 23:26 Ответить
такое говно, это вся кацапетия... там других не было, нет и не предвидется....
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03.05.2022 23:53 Ответить
быдло плодит быдло!
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03.05.2022 23:30 Ответить
Це небидло. Це кацапи(рюзьге), й їх сутність. Бійся незнищити рюзьге! В кінці вони смакують як обваловватимуть батька ,цієї гнидоти
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03.05.2022 23:40 Ответить
і ось це обдристовичи на камеру облизують дають їжу воду теплий одяг хороший душ, телевізор... їм треба відрізати голови і відправляти родичам через СДЕК, як вони стиралки відправляють своїм свиноматкам
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03.05.2022 23:32 Ответить
16 років український школяр.

Степан Вікторович Чубенко (https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0#_blank 11 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1997#_blank 1997 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA#_blank Краматорськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#_blank Донецька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0#_blank Україна - https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F#_blank 25 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014#_blank 2014 , смт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#_blank Горбачево-Михайлівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#_blank Моспинська міська рада , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA#_blank Донецьк , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0#_blank Україна ) - український школяр і патріот, воротар футбольного клубу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA)#_blank «Авангард» (Краматорськ) , катований і розстріляний бойовиками проросійської терористичної організації «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#_blank ДНР » за проукраїнську позицію, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB#_blank народний Герой України .

У липні 2014-го Степан поїхав до друга в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2#_blank Київ . 23 липня сів на поїзд у столиці, щоб повернутися додому. Їхав через Донецьк, де був затриманий бойовиками з батальйону «Керч», за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку.
Бити неповнолітнього хлопця бандити почали ще в Донецьку. Потім відвезли до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0#_blank Горбачево-Михайлівки , де після страшних катувань розстріляли.
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03.05.2022 23:35 Ответить
**** й її виплодок...Хто заперечуватиме геномний зв'язок??? Передачу нелюдськості геномом? Що діти за батьків невідповідають? Гуманність до нелюдів? То, переслуховуйте ,цю бесіду. Раз,пораз!!! Може,щось зрозумієте
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03.05.2022 23:36 Ответить
А Арестович скаже, що це можливо фейк і давайте з нашого боку діяти відповідно до Женевської конвенції, толераст *****!
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03.05.2022 23:37 Ответить
Це щось невимовно жахливе!
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03.05.2022 23:45 Ответить
Убивать кацапских тварей.
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03.05.2022 23:59 Ответить
Нафіга я оце слухала…
Хто там казав, що ми адін нарот?
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04.05.2022 00:15 Ответить
Разобьём рашистов и у них начнется делёж территорий и гражданская война.Вот тогда и поймут что такое агрессия со стороны бурятов чеченцов мордвы Тувы и других злобных троллей .А мы будем развиватся и смотреть на этот беспредел в разодранной на клочья дикой орде.
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04.05.2022 00:25 Ответить
неее...
не мне вам давать советы, но при такой оккупации писать здесь коменты оправданно только в короткий промежуток времени, когда уже смыл кровь, мозги и кишки орка с рук и обуви, а обед ещё не подвезли.
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04.05.2022 01:06 Ответить
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04.05.2022 01:18 Ответить
гарно написано, але чому по-кацапськи? не всі українці розуміють окупаційний діалект. та й не зобов,язані....
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04.05.2022 08:58 Ответить
пей ягу родишь ватница ватную шнягу..можно еще и тормозуху с танка для скрепов...
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04.05.2022 01:29 Ответить
я раньше думал, что целые семьи маньяков садистов психопатов убийц бывают только в кино.
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04.05.2022 05:04 Ответить
МНЕ ТАК НРАВИЛОСЬ КОГДА РОССИЙСКИЕ ДЕТИШКИ МУЧИТЕЛЬНО В "ЗИМНЕЙ ВИШНЕ" ГОРЕЛИ!!! НУ НИЧЕГО, ЕЩЁ БУДУТ ГОРЕТЬ...
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04.05.2022 05:46 Ответить
живодеры.
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04.05.2022 06:41 Ответить
Таких нужно на поле боя не стрелять а рубить по кускам не спеша катаной.В плен больше никого не брать
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04.05.2022 08:08 Ответить
чмо оно и есть чмо.
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04.05.2022 13:54 Ответить
Нет смысла такую падаль брать в плен даже как обменный фонд.Таких надо к стенке не раздумывая.Это угроза любому человеку.Мамаша его также несёт угрозу.В раше,я думаю,найдут способ с ней разобраться.Партизанов там,как видно,прибавляется
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08.05.2022 23:15 Ответить
 
 