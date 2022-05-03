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Благодаря поставкам Javelin в Украине появились новые имена – Джавелин и Джавелина, - Байден. ВИДЕО

Президент США Джо Байден выступил на заводе компании Lockheed Martin, производящем системы вооружений, среди них – противотанковые ракеты "Джавелин".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что благодаря поставкам ПТРК Javelin в Украину появились новые имена - Джавелин и Джавелина.

Читайте также: США передадут Украине еще 5000 противотанковых ракет Javelin, - Кирби

Автор: 

Байден Джо (2794) оружие (10248) Javelin (169)


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Топ комментарии
+36
Шановний джо ми з радістю б зе хотіли назвати іменами Петріот і Петріона але ж немаєм поки причини
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03.05.2022 22:48
+23
... а могут ещё и появится Абрамс, так что давайте, поднажмите
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03.05.2022 22:49
+23
У нас есть отрк гром 2. Ну был... Пока президентом не стал строитель дорог.
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03.05.2022 22:52
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Шановний джо ми з радістю б зе хотіли назвати іменами Петріот і Петріона але ж немаєм поки причини
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03.05.2022 22:48 Ответить
А ще Томагавк і Томагавія
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03.05.2022 23:14 Ответить
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04.05.2022 08:26 Ответить
треба писати правільно: Вельмишановний Пане Президенте Джо

і Бог подарить українцям Петріота та Петріотиню із Світового Арсеналу Демократії
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03.05.2022 23:18 Ответить
... а могут ещё и появится Абрамс, так что давайте, поднажмите
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03.05.2022 22:49 Ответить
Особливо українські євреї зацінять таку модифікацію Абрама
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03.05.2022 23:11 Ответить
Дядь, дай ракет средней дальности.
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03.05.2022 22:50 Ответить
У нас есть отрк гром 2. Ну был... Пока президентом не стал строитель дорог.
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03.05.2022 22:52 Ответить
В нас йєсть ісчо "патріоти", які так і не вивчать української мови, зате через програш на виборах свого партійного спонсора-олігарха все ніяк не вгомоняться.
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04.05.2022 00:13 Ответить
проблема в тому, шо на виборах хтось вибирав своє майбутнє, а хтось грав.

виграли ті, хто грали
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04.05.2022 08:23 Ответить
заведу себе крысу. назову путин. я ей не завидую.
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03.05.2022 22:52 Ответить
Та вже краще кнура. Заодно й поїси смачно...
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03.05.2022 23:03 Ответить
не ображайте тварин!

путін то - потвора!
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03.05.2022 23:19 Ответить
Лендліз підпиши
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03.05.2022 22:57 Ответить
Стугна тоже не плохое имя даже патриотичное.
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03.05.2022 22:57 Ответить
Санта Джевелін, Преподобний НЛАВ та сестра їх Благочестива Стугна
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03.05.2022 23:21 Ответить
Украинцы просто не знают что Джавелин по английски это копье. Звучит красиво. По библейски.
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03.05.2022 22:58 Ответить
это да, с языками у нас тут плохо. Не то шо у вас...
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03.05.2022 23:03 Ответить
Ничего не плохо. Тут, на цензоре, багато Украiнцiв размовляе Англiйскою.
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03.05.2022 23:06 Ответить
Скорее, сулица, тобто дротик.
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03.05.2022 23:05 Ответить
Жіноче - подвійне ім'я Jay-Evelyn.
А чоловіче - відвертий фалічний символ.
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03.05.2022 23:12 Ответить
Я ничего против такого имени не имею. Наоборот. Новые имена это всегда хорошо.
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03.05.2022 23:14 Ответить
AnnLove тоже не плохо...
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04.05.2022 07:53 Ответить
еще. рейнджер, робокоп, супермен, киллер и т.д.
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03.05.2022 23:03 Ответить
А скока благодаря Джавелинам появилось новых фамилий у казламордых кацапов: Двухсотов, Трёхсотин, Калекин, Обгорелов... Я уже не говорю про несколько тысяч однофамильцев - Чернобаевых.
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03.05.2022 23:08 Ответить
ох ви й гуморист....распутний
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03.05.2022 23:38 Ответить
U nas pisali sto s Javelinom odin vas soldat podbyl 3 tanka,5 BTR i odnu BMP.Skazal sto bez promoxov
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03.05.2022 23:11 Ответить
Й до речі це саме у ромів така традиція ...

В країну на яку *****-лаврови кинули своє гарматне м"ясо "денецифікувати" єврей презідент , а роми називають своїх дітей "Джавелінами" ...

Навіть Оруєл таке не зміг передбачити , інакше б точно на його "Кологоспі тварин" або в "1984 році" з"явилась би як мінімум дві істоти - смаляча кобила , яка розповідає анектдоти про те як синагозі Відня робили обрізання хлопчику Адольфу Шикенгруберу й карликовий рептілойд Фалодя , який бігає по двору й вимагає негайно денацифікувати "Варшавське гетто" й кілька табрів ромів !!!
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03.05.2022 23:14 Ответить
ДЖАВЕЛИНА БАЙРАКТАРОВНА
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03.05.2022 23:22 Ответить
Джавелина Джонсовна))))))
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03.05.2022 23:33 Ответить
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04.05.2022 00:07 Ответить
хлопчыкы да вы шо, россия рулюе от вам видос поржать пред сном https://mover.uz/watch/FVjnEXDI https://mover.uz/watch/FVjnEXDI

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04.05.2022 00:25 Ответить
У тещи вчера коза родила, назвала джевелинка и байрактарчик
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04.05.2022 00:34 Ответить
Улицу в Киеве можно назвать "Джавелиновская"
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04.05.2022 01:38 Ответить
Парк "Джавелин" - звучит.
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04.05.2022 04:26 Ответить
 
 