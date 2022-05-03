Благодаря поставкам Javelin в Украине появились новые имена – Джавелин и Джавелина, - Байден. ВИДЕО
Президент США Джо Байден выступил на заводе компании Lockheed Martin, производящем системы вооружений, среди них – противотанковые ракеты "Джавелин".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что благодаря поставкам ПТРК Javelin в Украину появились новые имена - Джавелин и Джавелина.
Топ комментарии
+36 Autorare Autorare
показать весь комментарий03.05.2022 22:48 Ссылка
+23 Fantomas
показать весь комментарий03.05.2022 22:49 Ссылка
+23 MAKAROV #508144
показать весь комментарий03.05.2022 22:52 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і Бог подарить українцям Петріота та Петріотиню із Світового Арсеналу Демократії
виграли ті, хто грали
путін то - потвора!
А чоловіче - відвертий фалічний символ.
В країну на яку *****-лаврови кинули своє гарматне м"ясо "денецифікувати" єврей презідент , а роми називають своїх дітей "Джавелінами" ...
Навіть Оруєл таке не зміг передбачити , інакше б точно на його "Кологоспі тварин" або в "1984 році" з"явилась би як мінімум дві істоти - смаляча кобила , яка розповідає анектдоти про те як синагозі Відня робили обрізання хлопчику Адольфу Шикенгруберу й карликовий рептілойд Фалодя , який бігає по двору й вимагає негайно денацифікувати "Варшавське гетто" й кілька табрів ромів !!!