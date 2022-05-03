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Находящийся в плену оккупантов экс-мер Херсона Миколаенко заявил пропагандистам, что считает Шухевича героем. ВИДЕО

Экс-мер Херсона Владимир Миколаенко заявил российским пропагандистам из издания "Известия", что считает главного командира УПА Романа Шухевича героем.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на вопрос пропагандиста, считает ли он Шухевича героем, Миколаенко ответил утвердительно: "Если страна кого-то назвала героем, значит для нее он герой".

Потом пропагандист спросил, на чьей стороне сражался Шухевич? На это он ответил: "За Украину".

Тот в свою очередь соврал, что Шухевич "воевал за нацистскую Германию".

"Он не воевал на стороне нацистской Германии. Он воевал за Украину", – сказал Миколаенко.

В то же время пропагандист назвал Шухевича "пособником нацистской Германии".

"Ну, это в вашем понимании", – ответил ему Миколаенко.

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Автор: 

Херсон (2873) Шухевич (249)


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Топ комментарии
+69
Шухевич герой. и Николаенко герой.
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03.05.2022 23:22
+58
В полоні можна померти в будь-який момент, але людину знімають на камеру, тому є ймовірність, що його співвітчизники, або родичі побачать, як саме вона померла... Тому так і поводиться, щоб запам'ятали гідною людиною, патріотом та батьком, якщо вб'ють на місці... Честь і повага українцеві. Від щирого серця.
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03.05.2022 23:32
+49
Намагаються для свого бидла демонструвати *зверхність* знущання над *програвшим* полоненим, глумління нібито вони вже підкорили *хохлів-зрадників*... жалюгідні виродки, 400 років ви нас намагались знищити, і прикривались потім *братською любов'ю*, ми нічого не забули!
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03.05.2022 23:21
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Не нужно включать героя в плену, вы нам живыми нужны.
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03.05.2022 23:20 Ответить
В полоні можна померти в будь-який момент, але людину знімають на камеру, тому є ймовірність, що його співвітчизники, або родичі побачать, як саме вона померла... Тому так і поводиться, щоб запам'ятали гідною людиною, патріотом та батьком, якщо вб'ють на місці... Честь і повага українцеві. Від щирого серця.
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03.05.2022 23:32 Ответить
Мер , це людина , за якого голосували сотня тисяч містян й нам йому давати поради , як поводити себе !
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03.05.2022 23:38 Ответить
Это он в плену?
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03.05.2022 23:21 Ответить
Да, они любят так орки картинки создавать, типа с ним все ок и интервью даёт...
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03.05.2022 23:25 Ответить
Така пропагандистська зйомка. У 2014-15 наших полонених в Донецьку навіть по ресторанах возили, чтоб впєрвиє в жізні папробавалі суші. І суки по росії24 показували.
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04.05.2022 12:43 Ответить
Намагаються для свого бидла демонструвати *зверхність* знущання над *програвшим* полоненим, глумління нібито вони вже підкорили *хохлів-зрадників*... жалюгідні виродки, 400 років ви нас намагались знищити, і прикривались потім *братською любов'ю*, ми нічого не забули!
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03.05.2022 23:21 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Ірина Райхенберг
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03.05.2022 23:22 Ответить
Кто не в курсе, то это еврейская девочка, которую спасла семья Шухевичей...
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03.05.2022 23:34 Ответить
Шухевич герой. и Николаенко герой.
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03.05.2022 23:22 Ответить
Интересно, можно ли поймать этого пропагандона ? там ведь близко до линии фронта.
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03.05.2022 23:55 Ответить
На відміну від зеленого, якому Донецьк, Луганськ і Крим не перлись
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04.05.2022 07:01 Ответить
Правильно Миколаєнко.
Як до мера до нього було чимало претензій та нарікань, але тут він мене та багатьох херсонців реально здивував в "хорошому" сенсі.
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04.05.2022 10:10 Ответить
***, так охота дрыщу двуху прописать - ду-дух
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03.05.2022 23:23 Ответить
Николаенко дело говорит. Пропагандист одобряет. Может путин ласты уже склеил?
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03.05.2022 23:25 Ответить
пока нет. но к этому идет. аналитикики говорят что его закатрупят когда он нажмет красную кнопку.
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03.05.2022 23:33 Ответить
Коли вже почнеться, там ті виродки перейшли на західний беріг Дніпра й так і проситься в котел.
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03.05.2022 23:25 Ответить
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03.05.2022 23:27 Ответить
Зате в вас зайва хромосома є, а в нас нема.
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03.05.2022 23:35 Ответить
Ну да, яка являється симптомом синдрома Дауна. Але люди з цим синдромом соціально адаптуються, а москалі- ні. Вони просто орда.
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03.05.2022 23:53 Ответить
Зайва хромосома є ще в грибів та насєкомих так шо , той Медінський правий, кажучі , шо в расєян додаткова хромосома
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04.05.2022 09:44 Ответить
мерзость какая - сопливый прапагандон провоцирует Человека ,которому ответ может стоить жизни...
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03.05.2022 23:27 Ответить
будь ти проклят москаль
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03.05.2022 23:30 Ответить
Кацапи довбойоби . Вони Шухевича з Шушкевичем плутають , не знають дату початку ДСВ , а пробують щось розсказувати про історію .
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03.05.2022 23:31 Ответить
ОХ І СВИНЯЧА НЕЧИСТЬ.!!!!ОХ І ДІЧЬ.!!!! ОХ І ОСЛОЙОБ!!!!!
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03.05.2022 23:31 Ответить
Что с тобой кацапчик, ті заболел?
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03.05.2022 23:38 Ответить
Ніколаєнко - Людина. А ця мерзенна потвора з мікрофоном Ізвєстій - типовий кацапський дегенерат, дуже сподіваюсь, що він скоро подохне
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03.05.2022 23:31 Ответить
А якою героїнею була Савченко...
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03.05.2022 23:34 Ответить
Николаенко - герой.
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03.05.2022 23:36 Ответить
Поймать бы этого ведущего пид@рка и под дулом автомата заставить сказать что Шухевич - герой. Посмотрел бы я как он себя вел. Самодовольное животное.
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03.05.2022 23:38 Ответить
Був би я молодим то знайшов би цього зеленого пропогандона та повісив на його кишках. Виродок москальський, азабочен Шухевичем, а власні ***** з мухосранскамі його не цікавлять
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03.05.2022 23:41 Ответить
Справжній козак. Скоро прийдуть наші …ще трохи.Господи,спаси всіх наших полонених!
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03.05.2022 23:45 Ответить
При нагоді треба цю дрібну мразоту з мікрофоном, самого замість прапора на Рейхстаг "вадрузіть"...
Прямо так - сракою на кілок!
Хай "гордо рєєт", курва немита...
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03.05.2022 23:49 Ответить
Жаль человека .Теперь Рашисты замордуют за правду.Видно не мог мэр по другому.Слава таким людям.Слава таким героям.
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03.05.2022 23:55 Ответить
скажите, а этого засоса с микрофоном кто-нибудь идентифицирует? Ну, там, СБУ, Миротворец ... шоб оно навечно застряло в своих Нижних **********, и никогда не смогло выехать за пределы того образования, которое останется после развала лаптестана.
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04.05.2022 00:00 Ответить
Люди, майте совість, хватить матюків і ненормативної лексики. В українській мові, та й в російській теж, є багато гарних слів: падлюка недобита, морда кацапська, бидлота московська і т.д. Не соромте націю - ми ж не рашисти якісь невмивані, ми - УКРАЇНЦІ, тому у нас такі мери-герої.
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04.05.2022 00:16 Ответить
Это ***** тоже самое что когда они проводили типа парад военнопленных в Донецке, и на них там накидывалась массовка из стаи бабулек всяких опи.здошенных.....

Ну молодец - мэр! Позиция твоя мне нравится....уважаю только за это, дел твоих в Херсоне не знаю, но думаю - раз ты считаешь УПА - героями - то думаю ты сделал что-то хорошее для своего города

Слава Украине! Смерть ворогам!

пы.сы. и пацаны! Запоминайте лица этих - типа корреспондентов - это ***** тоже военные преступники
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04.05.2022 02:36 Ответить
раз войну не обьявляли, то рузЪке - это же по сути - террористы на нашей земле???

То есть - в плен можно не брать?)
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04.05.2022 02:37 Ответить
Дивно воно у москалів: Гарібальді - харашо, а Бандьора - плоха!
Хоча вони обоє мочили окупантів.
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04.05.2022 06:53 Ответить
Все правильно він сказав, з одним уточненням-у нас весь народ Герой. Правда, є ще купа хахлів, гнид місцевих(навіть і при владі), колаборантів, "какая разніца" і другої шушвалі...
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04.05.2022 07:13 Ответить
Молодец Миколаенко. Знімаю капелюха. Не забоявся босяка ординського. ІСТИННИЙ ПАТРІОТ УКРАЇНИ.
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04.05.2022 09:47 Ответить
Если бы Китай начал претендовать на Восточную и центральную Сибирь, всё было бы уже кончено. На два фронта в РФ воевать не смогут.
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04.05.2022 11:04 Ответить
Шухевич - герой! Николаенко - герой! Слава Украине!
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04.05.2022 17:08 Ответить
 
 