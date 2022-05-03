Находящийся в плену оккупантов экс-мер Херсона Миколаенко заявил пропагандистам, что считает Шухевича героем. ВИДЕО
Экс-мер Херсона Владимир Миколаенко заявил российским пропагандистам из издания "Известия", что считает главного командира УПА Романа Шухевича героем.
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
В частности, на вопрос пропагандиста, считает ли он Шухевича героем, Миколаенко ответил утвердительно: "Если страна кого-то назвала героем, значит для нее он герой".
Потом пропагандист спросил, на чьей стороне сражался Шухевич? На это он ответил: "За Украину".
Тот в свою очередь соврал, что Шухевич "воевал за нацистскую Германию".
"Он не воевал на стороне нацистской Германии. Он воевал за Украину", – сказал Миколаенко.
В то же время пропагандист назвал Шухевича "пособником нацистской Германии".
"Ну, это в вашем понимании", – ответил ему Миколаенко.
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Як до мера до нього було чимало претензій та нарікань, але тут він мене та багатьох херсонців реально здивував в "хорошому" сенсі.
Прямо так - сракою на кілок!
Хай "гордо рєєт", курва немита...
Ну молодец - мэр! Позиция твоя мне нравится....уважаю только за это, дел твоих в Херсоне не знаю, но думаю - раз ты считаешь УПА - героями - то думаю ты сделал что-то хорошее для своего города
Слава Украине! Смерть ворогам!
пы.сы. и пацаны! Запоминайте лица этих - типа корреспондентов - это ***** тоже военные преступники
То есть - в плен можно не брать?)
Хоча вони обоє мочили окупантів.