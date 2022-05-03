Находящийся в плену оккупантов экс-мер Херсона Миколаенко заявил пропагандистам, что считает Шухевича героем. ВИДЕО

Экс-мер Херсона Владимир Миколаенко заявил российским пропагандистам из издания "Известия", что считает главного командира УПА Романа Шухевича героем.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на вопрос пропагандиста, считает ли он Шухевича героем, Миколаенко ответил утвердительно: "Если страна кого-то назвала героем, значит для нее он герой".

Потом пропагандист спросил, на чьей стороне сражался Шухевич? На это он ответил: "За Украину".

Тот в свою очередь соврал, что Шухевич "воевал за нацистскую Германию".

"Он не воевал на стороне нацистской Германии. Он воевал за Украину", – сказал Миколаенко.

В то же время пропагандист назвал Шухевича "пособником нацистской Германии".

"Ну, это в вашем понимании", – ответил ему Миколаенко.

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