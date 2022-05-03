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Чем больше ударов по Украине, тем дальше Россия от цивилизации, - Зеленский. ВИДЕО

Российские оккупанты сегодня массово обстреливали территорию Украины.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Режим "тишины" будет, если только Путин сам захочет переговоров, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20769)


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Топ комментарии
+5
ТА ЩО Ж ВОНО ТАК ЗА ДОЛЮ РАІСЮШКІ ПОБИВАЄТЬСЯ?? ЦЕ ТОЧНО УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ?
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03.05.2022 23:46
+4
Мудень,тим менше живих,й тим бідніша країна. Хворе лайно
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03.05.2022 23:45
+3
Маячня якась. Нам не байдуже, від чого далі москалі. Ми ще за їх репутацію переживать повинні. Виродки вони кончені. Цивілізована держава не полізе окуповувати іншу державу.
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03.05.2022 23:48
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"Пабідітілєй ні судят".
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04.05.2022 00:36 Ответить
Сьогодні була гроза, з дитинства не чула такого грому, а як бути під обстрелами українцям. Тримайтесь і бережіть себе
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03.05.2022 23:40 Ответить
Раніше обстрілювали млять вибірково, а ***** зараз вже "масово"...-це він млять жаліється чи хвалиться...
Так вже бісить млять його "мудрість" шо вже того асвальта на ті нерви не вистачає.....
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03.05.2022 23:40 Ответить
Не нада нєрвнічать.

Чим більше дорогого асфальта, тим швидше по ньому приїдуть асвабадітєлі.

Чим швидше вони приїдуть, тим швидше того асфальта не стане.

Чим менше стане того асфальта, тим більше треба його буде класти.

Чим більше класти асфальта, тим менше грошей на армію.

Чим менше грошей на армію, тим швидше приїдуть асвабадітєлі.

Діалектика, мать її так...
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04.05.2022 08:37 Ответить
Нагадайте, будь ласка, чи визнано мордор країною-терористом нашими можновладцями/ВР?
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03.05.2022 23:42 Ответить
Так.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3457639-rada-priznala-rossiu-gosudarstvomterroristom-i-zapretila-simvoliku-z-i-v.html в принятом 14 апреля законе «О запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны рф как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями рф в войне против Украины» № 7214, передает Укринформ со ссылкой на https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39284 сайт ВР.
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04.05.2022 00:52 Ответить
Хрюсию это мало волнует. Им главное разрушить что-нибудь, размародерить , запытать до смерти. Кацап это враг человечества, которого надо извести с тела планеты.
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03.05.2022 23:42 Ответить
Radio Lemberg@RadioLemberg

·https://twitter.com/RadioLemberg/status/1521475126201565184 7 ч

Ну що, українці, скучили за виборами?
Зеленський нещодавно найняв ізраїльських політтехнологів, які були стратегічними радниками Беньяміна Нетаньягу та Александра Вучіча на останніх виборах в Ізраїлі та Сербії. Судячи з їхніх методів - дези буде ого-го… https://www.jpost.com/international/article-705760
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03.05.2022 23:42 Ответить
Израиль рассматривает передачу Украине ракеты спайк и систему купол. После облажании лошади.
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03.05.2022 23:44 Ответить
А я рассматриваю отмену зимы в Черкасской области.

Результата не будет никада, но я рассматриваю )))
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04.05.2022 08:39 Ответить
Чим більше ударів по московії , тим далі вона від цівілізації ...
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03.05.2022 23:45 Ответить
Мудень,тим менше живих,й тим бідніша країна. Хворе лайно
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03.05.2022 23:45 Ответить
ТА ЩО Ж ВОНО ТАК ЗА ДОЛЮ РАІСЮШКІ ПОБИВАЄТЬСЯ?? ЦЕ ТОЧНО УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ?
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03.05.2022 23:46 Ответить
Маячня якась. Нам не байдуже, від чого далі москалі. Ми ще за їх репутацію переживать повинні. Виродки вони кончені. Цивілізована держава не полізе окуповувати іншу державу.
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03.05.2022 23:48 Ответить
Та невже? Таке мале, а таке розумне.
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03.05.2022 23:53 Ответить
********** считает, что ракетными ударами он вселяет страх в украинских граждан, напротив, с каждым ударом растёт ненависть к рабсейским фашистам и ещё большее желание уничтожить и освободить полность Украину от кремлевской нечисти.
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04.05.2022 00:00 Ответить
ЄРМАК СТЄБЬОЦЦА : "росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю. Але не зупинить. Все буде Україна", - написав він.
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04.05.2022 00:06 Ответить
Это все демагогия.
Раше плевать на цивилизацию.
А вот удары ракетами вполне себе реальные.
Пора тоже бить ответки .
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04.05.2022 00:54 Ответить
словесный понос Херсон сдали весь юг сдали , а сейчас Вместо того ,чтобы требовать признания раши страной ТЕРРОРИСТОМ , переживает за ее репутацию
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04.05.2022 01:21 Ответить
Який "глибокодумний" висновок зробив "найвеличніший"... просто ужось. І як би ми без нього?..
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04.05.2022 07:25 Ответить
Де ППО???
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04.05.2022 09:01 Ответить
 
 