Чем больше ударов по Украине, тем дальше Россия от цивилизации, - Зеленский. ВИДЕО
Российские оккупанты сегодня массово обстреливали территорию Украины.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
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Так вже бісить млять його "мудрість" шо вже того асвальта на ті нерви не вистачає.....
Чим більше дорогого асфальта, тим швидше по ньому приїдуть асвабадітєлі.
Чим швидше вони приїдуть, тим швидше того асфальта не стане.
Чим менше стане того асфальта, тим більше треба його буде класти.
Чим більше класти асфальта, тим менше грошей на армію.
Чим менше грошей на армію, тим швидше приїдуть асвабадітєлі.
Діалектика, мать її так...
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3457639-rada-priznala-rossiu-gosudarstvomterroristom-i-zapretila-simvoliku-z-i-v.html в принятом 14 апреля законе «О запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны рф как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями рф в войне против Украины» № 7214, передает Укринформ со ссылкой на https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39284 сайт ВР.
·https://twitter.com/RadioLemberg/status/1521475126201565184 7 ч
Ну що, українці, скучили за виборами?
Зеленський нещодавно найняв ізраїльських політтехнологів, які були стратегічними радниками Беньяміна Нетаньягу та Александра Вучіча на останніх виборах в Ізраїлі та Сербії. Судячи з їхніх методів - дези буде ого-го… https://www.jpost.com/international/article-705760
Результата не будет никада, но я рассматриваю )))
Раше плевать на цивилизацию.
А вот удары ракетами вполне себе реальные.
Пора тоже бить ответки .